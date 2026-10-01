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Στα τέλη του 2022, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, ένας ήσυχος προπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστόνης αποφάσισε να αξιοποιήσει τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο. Απαντώντας σε μια ανάρτηση στο LinkedIn από τον καθηγητή του MIT Ashwin Gopinath, ο οποίος αναζητούσε φοιτητές για να πειραματιστούν με τη νέα τεχνολογία, ο Νόα Σιν ρίχτηκε στη μάχη της έρευνας.

Μέσα σε τρεις μήνες, η ομάδα συνέταξε μια ερευνητική εργασία που έμελλε να αλλάξει τα δεδομένα στον τομέα των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης (AI agents). Η μελέτη τους παρουσίασε τη μέθοδο «Reflexion», μια θεμελιώδη τεχνική που επιτρέπει στα μοντέλα AI να μαθαίνουν από τα λάθη τους και τις προηγούμενες αποτυχίες τους. Η εργασία δημοσιεύτηκε στο NeurIPS, το πιο έγκριτο συνέδριο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, προκαλώντας αίσθηση στην ακαδημαϊκή κοινότητα. «Σχεδόν κανένας φοιτητής δεν μπορεί να γράψει ερευνητικές εργασίες τέτοιου επιπέδου ως προπτυχιακός, πόσο μάλλον με ελάχιστη επίβλεψη», δήλωσε αργότερα ο καθηγητής πληροφορικής Arjun Guha, τονίζοντας πως ο Σιν πέτυχε αυτό το ορόσημο πριν καν κυκλοφορήσει το GPT-4.

Παρά τη λαμπρή ακαδημαϊκή του πορεία, ο Σιν προτιμούσε να ακούει παρά να μιλάει. Ήταν ένας παρατηρητικός νεαρός που έστελνε αναλυτικά email γεμάτα λεπτομερείς ερωτήσεις αργά το βράδυ. Το 2023, κινούμενος από μια τεράστια εσωτερική ανεξαρτησία, πήρε τη μεγάλη απόφαση: εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο για να ενταχθεί ως ένας από τους πρώτους ερευνητές στη Sierra, τη startup AI του Σαν Φρανσίσκο με επικεφαλής τον Bret Taylor, πρώην πρόεδρο της OpenAI. Εκεί, κέρδισε τον απόλυτο σεβασμό των συναδέλφων του, συνυπογράφοντας νέες επιστημονικές μελέτες για την ικανότητα των ρομπότ να εκτελούν σύνθετες οδηγίες.

Η πραγματική εκτόξευση όμως ήρθε όταν ο 23χρονος πλέον Σιν αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία, την Instinct.

Το «Invite-Only» φαινόμενο που σάρωσε τη Σίλικον Βάλεϊ

Η άνοδος της Instinct σηματοδότησε την περάτωση της πρώτης εποχής του AI. Η μάχη δεν δινόταν πλέον για το ποιο chatbot μπορεί να απαντήσει πιο έξυπνα σε μια ερώτηση, αλλά για το ποιος προσωπικός βοηθός μπορεί να διεκπεραιώσει πραγματικές εργασίες: από την ακύρωση συνδρομών και την αγορά τροφίμων μέχρι την κράτηση ξενοδοχείων και τον προγραμματισμό συναντήσεων.

Αντί για εντυπωσιακά βίντεο και θορυβώδεις καμπάνιες, η Instinct ακολούθησε μια στρατηγική μυστικοπάθειας. Δημιούργησε μια λιτή ιστοσελίδα και διέθεσε τον ψηφιακό της βοηθό αποκλειστικά κατόπιν πρόσκλησης (invite-only) σε επιλεγμένους επενδυτές. Το αποτέλεσμα ήταν εκρηκτικό. Οι κύκλοι της Σίλικον Βάλεϊ κατακλύστηκαν από ενθουσιώδεις αναρτήσεις, με τους επενδυτές να καυχιώνται στα κοινωνικά δίκτυα για τον νέο βοηθό που εκτελούσε τις δουλειές τους.

Στις 26 Αυγούστου, ο Σιν σπάζοντας τη σιωπή του στο X, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για τις δυνατότητες του Instinct, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα κάτι εντυπωσιακό, το γεγονός ότι η εταιρεία είχε συγκεντρώσει χρηματοδότηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων, εκτοξεύοντας την αποτίμησή της στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ πλέον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις που αγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια.

Πίσω όμως από τον χαρισματικό ερευνητή κρυβόταν και ένας αμείλικτος ανταγωνιστής. Έχοντας παρελθόν ως σκληρός παίκτης μπάσκετ στο λύκειο, ο Σιν δεν δίστασε να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας του. Όταν έμαθε ότι δύο από τους βασικούς του επενδυτές χρηματοδοτούσαν παράλληλα μια ανταγωνιστική startup, διαμαρτυρήθηκε έντονα, αναγκάζοντάς τους να αποσύρουν αμέσως κεφάλαια από τον ανταγωνιστή.

Η Μεγάλη Κόντρα με τη Meta

Η ραγδαία επιτυχία του Σιν έφερε τη μικρή του startup σε άμεση σύγκρουση με έναν κολοσσό που ιδρύθηκε επίσης από κάποιον που εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο, τη Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Ο Ζάκερμπεργκ, έχοντας θέσει ως στόχο τη δημιουργία μιας «προσωπικής υπερνοημοσύνης», λανσάρισε σχεδόν ταυτόχρονα τον δικό του πράκτορα AI, το Muse. Η μάχη μεταξύ των δύο πλευρών πήρε γρήγορα προσωπικές διαστάσεις. Ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Meta, Alexandr Wang, σχολίασε ειρωνικά την εταιρεία του Σιν αποκαλώντας την «Insect» (έντομο) και υποστηρίζοντας ότι το Muse είναι πολύ ταχύτερο και «πιο καυτό», με τον Σιν να απαντά ψύχραιμα απλώς με ένα χαμογελαστό emoji.

Παρά την τεράστια υπολογιστική ισχύ και τους αστείρευτους πόρους της Meta, η πορεία του Νόα Σιν απέδειξε κάτι θεμελιώδες για το μέλλον της τεχνολογίας ότι στον ταχύτατα εξελισσόμενο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, μια ευέλικτη ομάδα με το σωστό προϊόν και την κατάλληλη αρχιτεκτονική μπορεί ακόμα να κοιτάξει στα μάτια τους παραδοσιακούς γίγαντες της τεχνολογίας.

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