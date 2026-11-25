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Είναι ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας αλλά και από τους νεότερους, καθώς σε ηλικία μόλις 34 ετών, το επιχειρηματικό παλμαρέ του περιλαμβάνει εντυπωσιακά deals που του επέτρεψαν να δημιουργήσει πάνω στις βάσεις της οικογενειακής επιχείρησης, έναν διεθνή όμιλο δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εχει απλώσει μάλιστα τις δραστηριότητές του και στην Ελλάδα με το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο για την παραγωγή ΤΝΤ στο Λαύριο. Η συμφωνία αυτή συνήφθη μεταξύ της τσεχικής Czechoslovak Group (CSG) και των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, και έχει ήδη δημιουργηθεί κοινή επιχείρηση. Η παραγωγή ΤΝΤ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της 30ής Ιανουαρίου 2026 θα ξεκινήσει στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027. Ωστόσο, σε δηλώσεις εκπροσώπου της CSG, ο στόχος προσδιορίζεται για την άνοιξη του 2027.

Πρόεδρος της CSG, ομίλου που κατασκευάζει πυρομαχικά, στρατιωτικά οχήματα, αμυντικά συστήματα και βιομηχανικό εξοπλισμού, είναι ο Μίχαλ Στρναντ. Γεννημένος στην Τσεχία στις 4 Αυγούστου 1992, ανέλαβε τον οικογενειακό όμιλο το 2018, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Γιάροσλαβ Στρναντ.

Η εκτιμώμενη προσωπική περιουσία του, σύμφωνα με στοιχεία του Forbes τον Σεπτέμβριο του 2026, ανέρχεται σε 16,2 δισ. δολάρια

Η ιστορία της επιχειρηματικής οικογένειας ξεκίνησε το 1995, όταν ο πατέρας του ίδρυσε την Excalibur Army, αξιοποιώντας την αγορά μεταχειρισμένου στρατιωτικού εξοπλισμού που είχε δημιουργηθεί μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Αρχικά, η δραστηριότητα επικεντρωνόταν στην αγορά, επισκευή και μεταπώληση παλαιών στρατιωτικών οχημάτων και οπλικών συστημάτων. Σταδιακά όμως, η επιχείρηση εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο βιομηχανικό όμιλο με διεθνή παρουσία.

Ο Μίχαλ εντάχθηκε στις δραστηριότητες της οικογένειας το 2011 και το 2018 ανέλαβε τον έλεγχο της CSG. Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία επιτάχυνε τις εξαγορές και επεκτάθηκε σε νέες αγορές, αξιοποιώντας την αυξημένη ζήτηση για στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, τα έσοδα της CSG είχαν φτάσει τα 5,2 δισ. ευρώ το 2024, σχεδόν εννέα φορές υψηλότερα από εκείνα του 2021. Η εταιρεία είχε επίσης ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών περίπου 14 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις αρχές του 2026. Η είσοδος της CSG στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ τον Ιανουάριο του 2026 αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξή της.

Ωστόσο, η ραγδαία άνοδος της CSG συνοδεύτηκε και από αντιπαραθέσεις, με δημοσιεύματα να αναφέρονται σε πολιτικές διασυνδέσεις, συμφωνίες πώλησης όπλων και χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατειών. Η πορεία της εταιρείας αναδεικνύει πώς ο πόλεμος, τα επιχειρηματικά συμφέροντα και η πολιτική επιρροή συνδέονται ολοένα και στενότερα στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Τι ακριβώς σχεδιάζει στην Ελλάδα

Η ελληνική επένδυση υλοποιείται μέσω της Hellenic Ammunition S.A., κοινής επιχείρησης της CSG και των κρατικών Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.

Η συνεργασία προβλέπει ότι η τσεχική πλευρά, μέσω της MSM (σλοβακικός αμυντικός και βιομηχανικός όμιλος, που ανήκει στη CSG) , θα έχει τη διαχειριστική ευθύνη των εγκαταστάσεων στο Λαύριο για 25 χρόνια, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της παραγωγής πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών. Η μακροπρόθεσμη επενδυτική δέσμευση της CSG θα φτάσει έως τα €50 εκατ. ενώ τέθηκε και στόχος απασχόλησης για το 2026 στους 300 εργαζόμενους.

Τι θα παράγεται στο Λαύριο

Στο Λαύριο, όπου η CSG συνεργάζεται με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα μέσω της κοινοπραξίας Hellenic Ammunition, έχει ήδη επανεκκινήσει η παραγωγή πυρομαχικών πυροβολικού 155 χιλιοστών.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η επανεκκίνηση της παραγωγής TNT, ενός βασικού εκρηκτικού υλικού που χρησιμοποιείται στην αμυντική βιομηχανία. Η ίδια η CSG έχει αναφέρει ότι το έργο είναι τεχνολογικά σύνθετο και έχει διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει, εκτός από τη βασική παραγωγική διαδικασία, και την παραγωγή ενδιάμεσων υλικών.

Η σημασία του σχεδίου είναι ευρύτερη από την ελληνική αγορά. Η CSG παρουσιάζει την εγκατάσταση του Λαυρίου ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παραγωγής εκρηκτικών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από εισαγωγές.

Εκατοντάδες εκατομμύρια «πετάνε» για το διάστημα

Για τον Μίχαλ Στραντ όμως η Γη δεν φαίνεται να είναι αρκετή αφού στα επόμενα σχέδιά του είναι η επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων στη διαστημική τεχνολογία.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επένδυσή του στον διαστημικό τομέα, με φόντο τη ραγδαία ανάπτυξη των στρατιωτικών τεχνολογιών και την αύξηση των αμυντικών δαπανών διεθνώς.

Συγκεκριμένα, η CSG απέκτησε ποσοστό 9,5% στην καναδική MDA Space, εταιρεία που ειδικεύεται στη διαστημική ρομποτική και τα δορυφορικά συστήματα και έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 4,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Η συμμετοχή αποτιμάται σε περίπου 434 εκατ. δολάρια, καθιστώντας την CSG τον μεγαλύτερο μέτοχο της καναδικής εταιρείας.

«Εάν θέλουμε να εξελιχθούμε σε έναν παγκόσμιο όμιλο άμυνας και τεχνολογίας, πρέπει να έχουμε παρουσία στο Διάστημα», δήλωσε ο Στρναντ στο Bloomberg, χαρακτηρίζοντας τον συγκεκριμένο τομέα έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους της αμυντικής βιομηχανίας.

«Εάν κινηθούμε σωστά, μέσα σε λίγα χρόνια το Διάστημα μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέρος των εσόδων της CSG», πρόσθεσε.

Η επένδυση στην MDA Space σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στρατηγικής για την CSG, η οποία μέχρι σήμερα είχε περιορισμένη παρουσία στον διαστημικό κλάδο, κυρίως μέσω μικρότερων τοποθετήσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις, μέσω του επενδυτικού κεφαλαίου Tech Horizons, στο οποίο συμμετέχει ως συνιδρύτρια.

Η CSG έχει ήδη δημιουργήσει εξειδικευμένη ομάδα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον διαστημικό τομέα, εκτιμώντας ότι η παγκόσμια διαστημική οικονομία θα μπορούσε σχεδόν να τριπλασιαστεί, φτάνοντας τα 1,8 τρισ. δολάρια έως το 2035.

Ο Στρναντ θεωρεί ότι η ανάπτυξη τέτοιων δυνατοτήτων αποκλειστικά από το μηδέν θα απαιτούσε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ακόμη και η SpaceX και η Rocket Lab χρειάστηκαν περισσότερο από μία δεκαετία», σημείωσε.

Η συνεργασία με την MDA Space θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής ή συναρμολόγησης στην Ευρώπη, κοινές εξαγορές και υποστήριξη της διεθνούς επέκτασης της καναδικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τη Jefferies, μια συνεργασία που θα ενίσχυε τη διεθνή παρουσία των δύο ομίλων θα ήταν αμοιβαία επωφελής, δεδομένου ότι η MDA Space παραμένει σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένη στην καναδική αγορά.

Η παραγωγή πυρομαχικών παραμένει ο βασικός πυλώνας

Πάντως, παρά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, η παραγωγή πυρομαχικών παραμένει ο βασικός επιχειρηματικός πυλώνας της CSG, με την παραγωγή TNT στην Ελλάδα, καθώς και την παραγωγή νιτροκυτταρίνης, βασικής πρώτης ύλης για τα πυρομαχικά, και νιτρογλυκερίνης στη Γερμανία.

Η CSG εξετάζει επίσης μικρότερες εξαγορές επιχειρήσεων που παράγουν εξαρτήματα για πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος.

Ο ίδιος ο Στρναντ εκτιμά ότι η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών δεν αποτελεί μια προσωρινή τάση που θα εξαντληθεί με την τρέχουσα προσπάθεια επανεξοπλισμού.

Όπως είπε, «αυτό που θεωρώ ότι μερικές φορές υποτιμάται είναι η διάρκεια αυτού του κύκλου. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεσμευτεί για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες για πολλά χρόνια και όχι μόνο για έναν προϋπολογισμό».