-Χαίρετε, έχετε ασφαλώς ακούσει την παροιμία «από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια», κάτι τέτοιο συνέβη και χθες με κάποιο τυπάκι ονόματι Πάνο Λαμπρινίδη-Στάχτο, πρώην στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ και νυν Αλέξη ο οποίος σχολίασε για τα γεγονότα της Γαλλίας λέγοντας, χαζογελώντας, «μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση» για να καταλήξει «άντε και στα δικά μας». Γενικώς διάφοροι αναλυτές, δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι κ.λπ. προεξοφλούν ότι όπου να ’ναι έρχεται η σειρά μας στην Ελλάδα, θα γίνουμε Γαλλία. Για την ώρα θα σημειώσω ότι -χωρίς να ευημερούμε- για Γαλλία δεν το βλέπω να γινόμαστε σύντομα. Αντιθέτως, σ’ ένα ρεπορτάζ που κάνουμε εδώ στο newmoney.gr προβλέπεται ότι οι εν Ελλάδι ταξιδιωτικοί προορισμοί ενόψει αργίας 28ης Οκτωβρίου έχουν πληρότητα 95%. Και να σκεφτείτε ότι η αργία πέφτει Τετάρτη. Για να σοβαρευτούμε πάντως και λίγο, ασφαλώς η ακρίβεια αποτελεί σε όλον τον κόσμο σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κοινωνία και για τις κυβερνήσεις, καθώς πληθωριστική έξαρση είχαμε να ζήσουμε εδώ και 40 χρόνια. Το πρόβλημα είναι μείζον, είναι σχεδόν άλυτο διεθνώς από την Αμερική μέχρι την Ασία και φυσικά δεν σηκώνει διοικητικά μέτρα, αλλά ενισχύσεις εισοδήματος, κάποιους ελέγχους, ίσως πιο σοβαρή αντιμονοπωλιακή πολιτική, η οποία όμως δεν λύνεται τόσο εύκολα σε ρηχές και μικρές οικονομίες όπως η ελληνική. Συνεπώς, το να κάνει ένα κόμμα αντιπολίτευση για την ακρίβεια είναι απολύτως φυσιολογικό. Το να λες, όπως ο αγαπημένος μας Αλέξης, ότι «αργά ή γρήγορα οι νέοι θα ξεσηκωθούν όπως στη Γαλλία», είναι παπάτζα σχεδόν όμοια όπως την είπε και ο μικρός Πάνος (Λαμπρινίδης-Στάχτος κ.λπ.) ολίγον πιο ωμά.
Κουβέντες καφενείου…
-Βέβαια ο Αλέξης μας από λόγια της πλώρης και κουβέντες καφενείου άλλο τίποτα. Βλέπω ένα reel που έχει γυρίσει από έναν καφενέ στη βόρεια Ελλάδα και μιλάει με κάτι ωραίους τύπους που αφού τον συγχαίρουν για τις 120 δόσεις
που έκανε(!) -εννοούν προ δεκαετίας, γιατί τώρα τις ξαναέκανε ο Πιερρακάκης- τους απαντάει αυτός δήθεν στο άσχετο. Ναι, ναι και άσε που φορολογούνται τα tips, αυτό είναι απαράδεκτο. Meanwhile -μιας και ο Αλέξης το έριξε στ’ αγγλικά- τα φιλοδωρήματα είναι αφορολόγητα μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως
με το νέο νομοσχέδιο. Εκτός αν τα παιδιά δουλεύουν στο Zuma στη φίλη μου τη Σούλα και παίρνουν tips παραπάνω. Ό,τι να ’ναι, έτσι;
Σαμαράς… εδώ Θεσσαλονίκη
-Τελευταίος στην κούρσα της μείωσης φόρων, ειδικών εισφορών, ΦΠΑ
κ.λπ. μπήκε χθες και ο Σαμαράς
. Μη φανταστείτε ότι προσέθεσε κάτι καινούριο στον διάλογο, τα έχει προλάβει όλα το ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας σε σκόντο στη φορολογία καυσίμων, εστίασης κ.λπ. Δεν έχει νόημα να κοστολογήσει κανείς τις προτάσεις του Σαμαρά
, αν θα έπρεπε τις κόβω να έχουν κόστος 1,5 δισ. ευρώ,
γιατί πραγματικά όταν είσαι αντιπολίτευση δεν σε πιστεύει κανείς. Ειδικά όταν λες περίπου… ό,τι έλεγε ο Τσίπρας όταν ήταν κυβέρνηση ο Σαμαράς, κάτι σαν ένα μικρό Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Λείπει να βγει τώρα ο Αντώνης να καταργήσει και τον ΕΝΦΙΑ! By the way (μου κόλλησε ο Αλέξης το αγγλικό) αυτά που λέει ο Καράογλου είναι γιατί θέλει να τον στηρίξει ο Σαμαράς και οι λοιποί στη βόρειο Ελλάδα
που υπάρχει ακροδεξιό κοινό, κι αυτός θέλει να κατέβει για Περιφερειάρχης
. Αλλά χθες η ΝΔ είχε τα δικά της με κάτι μπούρδες για πτυχία και το επιτελικό κράτος, οπότε δεν έβγαλαν λέξη.
Από το μπλοκάκι στο Claude
-Πριν από κάμποσα χρόνια, ο αστικός πολιτικός μύθος περιστρεφόταν γύρω από το περίφημο «μπλοκάκι»
που κρατούσε ο Κώστας Σημίτης
, ο οποίος έκανε και την αξιολόγηση των υπουργών του. Από το 2019 και μετά παρουσιάστηκε ως σημαντική τομή το σύστημα «ΜΑΖΙ»
στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους, με βάση το οποίο γινόταν ένα monitoring στο κυβερνητικό έργο. Χθες, συζητώντας για τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟ στο Λαύριο
, ο Μητσοτάκης προειδοποίησε τους υπουργούς ότι, αν προσπαθήσουν να τον παραπλανήσουν και να του παρουσιάσουν ότι έκαναν κάτι που δεν το έχουν κάνει, θα βρουν απέναντί τους το… Claude
. Και αυτό γιατί ο ίδιος χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης
, όπως και πολλοί άλλοι στο γραφείο του για να κάνουν οργάνωση της δουλειάς τους. Συνεπώς, όποιος έχει σκέψεις για πονηριές, θα βρει απέναντί του το AI
.
Η Κοροβέση περιμένει το ραντεβού της
-Την οριστικοποίηση του ραντεβού της με τον Νίκο Ανδρουλάκη
περιμένει αυτή την εβδομάδα η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση
, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει και αυτή πιο ελεύθερα για το πώς αποφάσισε να τραβήξει κατά Χαριλάου Τρικούπη μεριά. Θυμίζω ότι πολιτεύτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στον Κασσελάκη, απ’ όπου αποχώρησε τρέχοντας. Λογικά αυτές τις μέρες θα οριστικοποιηθεί η προσχώρησή της στην Κ.Ο.
και παίρνουν σειρά οι υπόλοιπες περιπτώσεις. Πρώτη και ώριμη είναι η Νίνα Κασιμάτη
, η οποία δεν θα ενταχθεί τις αμέσως επόμενες μέρες, αλλά δεν θα χρονίσει κιόλας το θέμα. Και η επόμενη στη σειρά είναι η Γιώτα Πούλου
, με την οποία οι επαφές είναι επίσης στενές.
3 Νοεμβρίου: Η ημέρα που ξαναμοιράζεται η ελληνική τηλεόραση
-Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου
όλος ο πλανήτης θα έχει την προσοχή του στραμμένη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ
, αλλά οι άνθρωποι της Ελληνικής Τηλεόρασης θα έχουν τον δικό τους καημό. Είναι η μέρα που κατατίθενται οι προσφορές για τα τηλεοπτικά δικαιώματα Champions League, Europa League και Conference League στην Ελλάδα για την τετραετία 2027-2031
. Σήμερα τα δικαιώματα έχει η Magenta TV του ΟΤΕ (Telekom)
, με τριετές συμβόλαιο που λήγει το καλοκαίρι και 546 μεταδόσεις τη σεζόν
, συν έναν αγώνα την Τετάρτη στο Mega. Στον προηγούμενο διαγωνισμό (2024) οι υποψήφιοι ήταν τρεις: Cosmote, Mega, Antenna
. Φέτος το τοπίο είναι διαφορετικό, πιθανώς πολύ ανταγωνιστικό και οι τιμές του χρυσού τηλεοπτικού προϊόντος μπορεί να εκτοξευθούν
ειδικά αν στη διεκδίκηση μπει καμιά διεθνής πλατφόρμα-κολοσσός
. Εξηγούμαι: Σίγουρα το πακέτο θα το διεκδικήσει η PerCapita (συμμαχία καναλιών)
υπό την πλατφόρμα του Antenna
η οποία θα μετονομαστεί. Η εταιρεία έχει ήδη πάρει τα δικαιώματα των 12 από τις 14 ομάδες της Super League
από τη Magenta TV (πρώην Cosmote) και βρίσκονται σε οικονομική συνεργασία για το προϊόν αυτό. Δεύτερος διεκδικητής ο Γιάννης Αλαφούζος
που μόλις έφτιαξε τη δική του πλατφόρμα (Sport FM
) έχει τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο
, πήρε τον ΠΑΟΚ από του χρόνου
, το Κύπελλο Ποδοσφαίρου
και το πρωτάθλημα μπάσκετ
. Χρειάζεται για να εδραιωθεί και να πάρει πελάτες ένα τέτοιο πακέτο ποδοσφαιρικών αγώνων
. Από εκεί και μετά υπάρχει μια πληροφορία ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει μόνος ή σε συμμαχία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
, παίκτης με μεγάλο brand κι αυτός, το μπάσκετ του ΠΑΟ και λεφτά. Το εξόχως ενδιαφέρον θέμα όμως είναι αν θα αποφασίσει καμία ξένη πλατφόρμα τύπου Netflix
να μπει περιφερειακά και στην ελληνική αγορά
. Λέγεται ότι το bid μπορεί να φτάσει λόγω ανταγωνισμού στα ύψη
και από 18 εκατ. ευρώ
που τα πήρε η Telekom
να φτάσουν τα 40 εκατ. ευρώ
. Ενδιαφέρον ματς, γιατί πραγματικά όποιος πάρει το ευρωπαϊκό πακέτο κερδίζει μεγάλο μερίδιο,
όχι χωρίς να ματώσει οικονομικά.
Μετά το Αιγαίο, το Ιόνιο
-Μόλις κατατέθηκε στο ΣτΕ το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου
και στο ΥΠΕΝ έχουν ήδη περάσει στο επόμενο βήμα. Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η τελευταία εκκρεμής Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τα νησιά του Ιονίου. Στόχος είναι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και για το Ιόνιο να διαβιβαστεί άμεσα στα συναρμόδια υπουργεία και, στη συνέχεια, να πάρει και αυτό τον δρόμο για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με αυτόν τον ρυθμό, η Ελλάδα οδεύει προς την προστασία του 35% των θαλασσών της ήδη από το 2027
, πάνω από τον ευρωπαϊκό στόχο του 30% και τρία χρόνια πριν από το ορόσημο του 2030. Και αυτό σημαίνει περισσότερη προστασία
για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα πολύτιμα οικοσυστήματά μας.
Η τράπεζα Πειραιώς, το Oaktree, το ΙΑΣΩ και το... παγώνι.
-Και περνάμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από τις τράπεζες, όπου έχουμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Συγκεκριμένα, έκλεισε το deal της εξαγοράς του ΙΑΣΩ
που ανήκε στην Oaktree Capital από την τράπεζα Πειραιώς
. Όταν λέμε «έκλεισε», εννοούμε πως έπεσαν οι υπογραφές και τελείωσε. Αν αναρωτιέστε γιατί δεν ανακοινώνεται, η απάντηση είναι πως αρκετές εταιρείες εφαρμόζουν πλέον στις εξαγορές τους το γνωστό σύστημα “κάνε το παγώνι”. Δηλαδή, δεν ανακοινώνουν τίποτε προς τα έξω και στέλνουν τη συμφωνία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
, ώστε να περάσει όσο γίνεται πιο ήσυχα (δηλαδή, χωρίς πολλές ή και καθόλου ενστάσεις) τη διαδικασία έγκρισης. Για παράδειγμα και ο όμιλος Olympia του Πάνου Γερμανού
είχε κλείσει το deal της πώλησης της Entersoftone στην Hg
τουλάχιστον ένα τρίμηνο πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά περίμενε να πάρει το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μετά να κάνει ανακοινώσεις, γιατί ως γνωστόν οι ανταγωνιστές είναι πάντα... καλοί άνθρωποι και πρόθυμοι να βοηθήσουν βάζοντας εμπόδια. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς με το ΙΑΣΩ, καθώς το Ιατρικό Κέντρο αλλά και ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι καθόλου χαρούμενες με το σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς για την Εθνική Ασφαλιστική και την Ημιθέα
που δημιουργεί ένα ισχυρό πόλο στην αγορά.
Από τη Strix στον Κυριακού
-Και επειδή έλεγα παραπάνω για την Ημιθέα και τις μη τραπεζικές θυγατρικές της Τρ. Πειραιώς (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Ντυνάν, Attica Group, MIG) μου ήρθε στο μυαλό η Strix
, όπου είχαμε μια παραίτηση. Ο λόγος για τον Ιωάννη Βογιατζή CEO και CIO της Strix
. Πρόκειται για πρώην γενικό Διευθυντή της Τρ. Πειραιώς με αρμοδιότητες τα κόκκινα δάνεια και τις εταιρικές συμμετοχές της τράπεζας ο οποίος παραιτήθηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη Strix. Μάλιστα ήταν/είναι μέλος σε ΔΣ των θυγατρικών (π.χ. Attica Group) όπου και έχει αρχίσει να παραιτείται, όπως ανακοινώθηκε χθες ότι έπραξε στην Trastor
. Επίσης για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ να αναφέρω ότι παραιτήθηκε από την Strix για να πάει στον όμιλο του Θ. Κυριακού
, χωρίς η στήλη να γνωρίζει θέση και καθήκοντα. Η στήλη εικάζει ότι κατά τη διαπραγμάτευση του Κυριακού για την Attica Group έγινε η γνωριμία και ψήθηκε η μεταγραφή.
Τραπεζικό ραντεβού για τα αποτελέσματα
-Στις 29 Οκτωβρίου
ξεκινά ο κύκλος ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες
, με τη Eurobank να κάνει την αρχή. Ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank στις 30 Οκτωβρίου
, ενώ στις 5 Νοεμβρίου
είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Τράπεζας και της τράπεζας Κύπρου, ενώ την ίδια ημέρα, η Alpha Bank διοργανώνει Investor Day. Ο κύκλος των ανακοινώσεων ολοκληρώνεται στις 11 Νοεμβρίου με την Optima Bank
και την επομένη, 12 Νοεμβρίου ο κύκλος ολοκληρώνεται με την CrediaBank. Τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου αναμένεται να αποτυπώσουν τη συνεχιζόμενη δυναμική εισροή καταθέσεων
, η οποία εξακολουθεί να στηρίζει τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Η άνοδος των επιτοκίων μεταφέρεται σταδιακά στο κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων, ωστόσο το περιορισμένο μερίδιό τους στο σύνολο των καταθέσεων επιτρέπει στις τράπεζες να διατηρούν σημαντικά οφέλη από τα καθαρά έσοδα από τόκους
. Την ίδια ώρα, η πιστωτική επέκταση
εκτιμάται ότι θα κινηθεί εντός των στόχων που έχουν θέσει οι τράπεζες για το σύνολο του έτους, ακόμη και αν ο ρυθμός ανάπτυξης εμφανίσει μικρή επιβράδυνση μέσα στο τρίτο τρίμηνο. Στη λιανική τραπεζική, τέλος, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια
διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα σε ορισμένες τουλάχιστον τράπεζες, προσφέροντας ενδείξεις σταθεροποίησης σε έναν τομέα που εξακολουθεί να αναζητά ισχυρότερη δυναμική.
Χρηματοδοτήσεις επενδύσεων
-Κι αφού είμαστε στις τράπεζες, να αναφέρω πώς πίσω από τα χθεσινά εγκαίνια του Δαίδαλου στο Λαύριο
ήταν και η Alpha Bank
που χρηματοδότησε την ελληνική εταιρεία MainSys
η οποία σε συνεργασία με την HP έτρεξε το έργο -προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ
– για την κατασκευή και διαμόρφωση των εγκαταστάσεων που στεγάζουν τον εθνικό υπερυπολογιστή. Μια άλλη επένδυση που συζητήθηκε στην αγορά και χρηματοδότησε με 59 εκατ. η Alpha Bank
(και επιπλέον 81 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
) ήταν η κατασκευή της μεγαλύτερης αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα
-προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ
- που υλοποίησαν η METLEN και ο όμιλος Καράτζη στη Θεσσαλία.
Το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 13 τράπεζες για 500 εκατομμύρια
-Η απόφαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
να βγει, εν μέσω τρικυμίας, στις διεθνείς αγορές ομολόγων
είναι οπωσδήποτε μια τολμηρή κίνηση, είναι βέβαιο δε ότι η έκδοση θα καλυφθεί
. Σημειώστε πως λόγω του χαμηλού βαρομετρικού στις αγορές ομολόγων, το τελευταίο τρίμηνο μόνον μια ευρωπαϊκή εταιρεία έχει εκδώσει ευρωομόλογο
. Για αυτό και η έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι καλά προετοιμασμένη με roadshow
και έναν βαρύ κατάλογο αναδόχων. Συγκεκριμένα, το εγχείρημα έχει τρεις Joint Global Coordinators
, τις BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca
η οποία κρατά και τα οργανωτικά. Από κάτω, 10 ακόμη bookrunners: Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley
και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές, η Alpha μέσω της AXIA, Eurobank, Εθνική, Τρ. Πειραιώς
, συν Optima
. Δεκατρείς τράπεζες για 500 εκατ. ευρώ
, δηλαδή 38 εκατ. ευρώ ανά ανάδοχο
. Κανείς δεν έμεινε απέξω και κανείς δεν θα πάρει αρκετά για να θυμάται την έκδοση από τις αμοιβές. Το ομόλογο είναι 7ετές, senior σταθερού επιτοκίου
, θα εισαχθεί στο Λουξεμβούργο
και η Eurobank
ξεκαθαρίζει στους πελάτες της πως όσα χρήματα κι αν συγκεντρωθούν στο βιβλίο, το ποσό δεν θα ανέβει
. Οι ομολογίες θα φέρουν Baa3/BBB-
, την επενδυτική βαθμίδα
που η εταιρεία πήρε για πρώτη φορά στις 7 Μαΐου
και επανέλαβαν οι δύο οίκοι την περασμένη Παρασκευή για το πρόγραμμα EMTN
. Οι επενδυτικές βαθμίδες δόθηκαν από δύο οίκους υψηλού κύρους αλλά τιμολογούνται από την αγορά. Για αυτό και το κουπόνι
που θα βγει αυτή την εβδομάδα θα είναι το πρώτο δημόσιο benchmark
για το τι πληρώνει ένας ελληνικός όμιλος υποδομών με investment grade
και φυσικά θα είναι οδηγός για τυχόν άλλες ανάλογες κινήσεις από μεγάλους ελληνικούς ομίλους π.χ. ΔΕΗ, Titan
κ.λπ. Η έκδοση θα κλείσει σήμερα το βράδυ
.
Ο επιχειρηματικός πόλεμος στις οπτικές ίνες
-Η συμφωνία της ΔΕΗ με τη Vodafone
, για την κοινή εταιρεία χονδρικής στις οπτικές ίνες (Fiber to the Home, FTTH)
προχωρά με ταχύτητα και ορίζοντα ολοκλήρωσης της συμφωνίας προς το τέλος του έτους. Το σχήμα είναι γνωστό από τον Ιούνιο και προβλέπει συνένωση ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All, 50-50
, με τη Vodafone η οποία θα καταβάλλει περίπου 130 εκατ. ευρώ
ως αντιστάθμισμα για το μικρότερο δίκτυο που εισφέρει. Η Vodafone δίνει περίπου 620.000 σημεία έναντι σχεδόν 2 εκατ. της FiberGrid και ο στόχος είναι 3,8 εκατ. σημεία έως το 2028
. Το παρασκήνιο οργιάζει όσον αφορά την επόμενη κίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σχήμα έχει βλέψεις για τη United Fiber
, τη θυγατρική υποδομών της Nova, η οποία έχει ολοκληρώσει το επενδυτικό της πλάνο με 950.000 homes passed και 280.000 ενεργούς πελάτες. Η αποτίμησή της εκτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ
. Αυτό το ενδιαφέρον, όμως, ενεργοποιεί και την Telekom Ελλάδος
η οποία έχει κάθε λόγο να θέλει να βάλει φρένο στην επέκταση της ΔΕΗ προτού το 2ο δίκτυο αποκτήσει μέγεθος συγκρίσιμο με το δικό της. Ανάμεσα στους δύο μνηστήρες, στέκεται ο Νίκος Σταθόπουλος της BC Partners
, που ξέρει να πουλά σε κομμάτια και στην τιμή που θέλει. Τον Αύγουστο μεταβίβασε το 50% της Nova ICT στην IREON της Motor Oil έναντι 60,5 εκατ., ενώ για την ίδια τη Nova είχε ζητήσει 1,7–2 δισ. και, όταν δεν τα πήρε, δήλωσε ότι «δεν πωλείται». Όλα δείχνουν ότι στην Ελλάδα διαμορφώνεται ένα διπολικό τοπίο με τον ΟΤΕ (Telekom) από τη μία και ΔΕΗ–Vodafone από την άλλη
. Σφήνα ανάμεσά τους μπαίνει η «μικρή» και ευέλικτη Inalan
που καλύπτει ήδη 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις κι έχει βάλει στόχο 1,5 με 2 εκατ. συνδρομητές και €40 εκατ. νέες επενδύσεις και τον Καναδό μέτοχο Fiera Infrastructure
πίσω της. Στις οπτικές ίνες, το δίκτυο που κανείς δεν αγοράζει είναι το μόνο που κρατά τις τιμές χαμηλά.
Διυλιστήρια: Ο φόρος των Βρυξελλών και το ελληνικό μοντέλο
-Στις 12 Οκτωβρίου
, ο Επίτροπος Βόπκε Χούκστρα
επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η Κομισιόν συγκροτεί ομάδα εργασίας για την επιβολή πανευρωπαϊκού φόρου στα «υπερκέρδη» των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου
. Το ζητούν 6 κράτη
(Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Πολωνία, Αυστρία) με επιστολή από τον Αύγουστο, με το Brent να παραμένει πάνω από 70% ψηλότερα από την αρχή του έτους. Η Πορτογαλία προχώρησε μόνη της στην επιβολή φόρου 33% στα έκτακτα κέρδη διύλισης του 2026
. Το προηγούμενο του 2022 απέδωσε σχεδόν 29 δισ. ευρώ σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και μια σειρά από εκκρεμείς δικαστικές προσφυγές που η Κομισιόν πρέπει τώρα να λάβει υπόψη. Η Ελλάδα δεν υπέγραψε την επιστολή
. Όχι επειδή δεν ξέρει τον δρόμο, αφού έχει επιβάλει έκτακτη εισφορά 33% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων για το 2022 και ξανά για το 2023, με έσοδα περίπου 900 εκατ. ευρώ συνολικά
. Φέτος, η κυβέρνηση άλλαξε στρατηγική. Αντί για την επιβολή εισφοράς που θα εισέπραττε τον επόμενο χρόνο, εκπτώσεις που εμφανίζονται στην αντλία την ίδια εβδομάδα
. Από την περασμένη Πέμπτη, το πετρέλαιο θέρμανσης πουλιέται γύρω στο 1,55 ευρώ αντί 1,95
(€0,20 από το κράτος, €0,20 από τα διυλιστήρια. Στο ντίζελ κίνησης, €0,15 από το κράτος και €0,05 τα διυλιστήρια. Στην αμόλυβδη, από 17 Οκτωβρίου τα διυλιστήρια αποσύρουν τα 10 λεπτά που έδιναν από τον Ιούλιο και τη θέση τους παίρνει ισόποση κρατική επιδότηση. Ο τελικός λογαριασμός γράφει ότι η τρίμηνη «εθελοντική» έκπτωση (15 Ιουλίου–15 Οκτωβρίου) κόστισε σε HELLENiQ και Motor Oil περίπου 100 εκατ. ευρώ
. Οι 3 κρατικές παρεμβάσεις
του 2ου δεκαπενθημέρου κοστίζουν 46 εκατ.
Από την επιδότηση κερδίζουν όλοι «χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια»
. Η έκτακτη φορολογία αποδίδει στον προϋπολογισμό μετά τη χρήση, με καθυστέρηση ενός έτους και δικαστήρια στο ενδιάμεσο. Η συνεννόηση φέρνει 40 λεπτά στην αντλία αμέσως
, χωρίς νόμο και χωρίς προσφυγές. Το Χρηματιστήριο δεν ανησυχεί. Η HELLENiQ γράφει ιστορικά υψηλά πάνω από τα 19 ευρώ και η Motor Oil κέρδισε 2,99% τη μέρα της ανακοίνωσης.
Έπιασε τα 70 ευρώ η Motor Oil
-Κι αφού πιάσαμε τα διυλιστήρια στέκομαι στη Motor Oil
, η οποία έπειτα από έναν μήνα πολιορκίας των 70 ευρώ κατάφερε να κατακτήσει το συγκεκριμένο επίπεδο, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών
. Η χθεσινή συνεδρίαση είχε έντονες διακυμάνσεις, καθώς η μετοχή ξεκίνησε από τα 68,95 ευρώ, υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως τα 66,95 ευρώ, αλλά στις δημοπρασίες πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανατροπή, κλείνοντας τελικά στο ιστορικό υψηλό των 70 ευρώ
. Η συγκεκριμένη επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν αναλογιστεί κανείς ότι η Motor Oil ξεκίνησε το 2026 από τα 31,4 ευρώ, με τα σωρευτικά κέρδη της να διαμορφώνονται πλέον σε 123%
. Η εντυπωσιακή χρηματιστηριακή πορεία έχει ενισχύσει την κεφαλαιοποίηση του ομίλου στα 7,75 δισ. ευρώ
, καθιστώντας τον την όγδοη πολυτιμότερη εισηγμένη της ελληνικής αγοράς.
Allwyn: Συνάρτηση της τιμής διάθεσης και τυχόν έκπτωσης
-Η Allwyn
προσφέρει στους μετόχους τη δυνατότητα να λάβουν το σύνολο ή μέρος της ενδιάμεσης διανομής σε νέες κοινές μετοχές αντί μετρητών
. Για την εταιρεία, το βασικό όφελος είναι η διατήρηση ρευστότητας
, στον βαθμό που οι μέτοχοι επιλέξουν την επανεπένδυση, ενισχύοντας την ευελιξία της για επενδύσεις, εξαγορές ή περιορισμό του δανεισμού. Για τους μετόχους, παρέχεται η δυνατότητα αύξησης της συμμετοχής τους χωρίς νέα καταβολή κεφαλαίων
. Η ελκυστικότητα της επιλογής θα είναι συνάρτηση της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και τυχόν έκπτωσης έναντι της χρηματιστηριακής τιμής.
Verallis: Η διαδρομή 0,95–1,70–1,50 σε 6 συνεδριάσεις, οι φήμες και ο τζίρος (μόλις) 2 εκατ.
-Η Verallis
ξεκίνησε διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στα €0,95
, με κεφαλαιοποίηση €3,94 εκατ.
Δεν εξέδωσε ούτε μία νέα μετοχή: εισήχθησαν 4.150.000 υφιστάμενες, ονομαστικής αξίας €0,04. Τη Δευτέρα 12/10, όταν ο Γιώργος Δημόπουλος
χτύπησε το καμπανάκι της έναρξης, η μετοχή είχε ήδη κλειδώσει δύο συνεδριάσεις στο +20%. Μέσα στην εβδομάδα έφτασε έως τα €1,70
, δηλαδή κεφαλαιοποίηση €7,06 εκατ., σχεδόν διπλάσια της εισαγωγής. Σήμερα κινείται γύρω στα €1,50: +58% από τα €0,95, -12% από το υψηλό
, αποτίμηση €6,2 εκατ. Ο Δημόπουλος κατέχει 2.992.500 μετοχές, το 72,11%
του κεφαλαίου των €166.000. Στην αγορά απομένουν 1.157.500 μετοχές, free float 27,89%
, που στα €1,50 αποτιμάται σε περίπου €1,74 εκατ. Με ημερήσιους όγκους εκατοντάδων ή λίγων χιλιάδων τεμαχίων, η διαδρομή 0,95–1,70–1,50 σε έξι συνεδριάσεις ήταν απλή υπόθεση. Η εταιρεία, με έδρα νεοκλασικό της Κηφισιάς και γραφεία σε Βουκουρέστι και Μπρασόβ, προσφέρει υπηρεσίες μείωσης λειτουργικού κόστους με αμοιβή αποκλειστικά επί της εξοικονόμησης (success fee)
. Μικρή, με τζίρο της τάξης των €2 εκατ., αλλά με μοντέλο που κλιμακώνεται χωρίς ανάλογη αύξηση κόστους. Πληροφορίες από κύκλους που παρακολουθούν την εταιρεία, και που η διοίκηση δεν επιβεβαιώνει, αναφέρουν ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένονται δύο ανακοινώσεις: μία μικρή εξαγορά
, που θα προσθέσει δραστηριότητα και πελατολόγιο, και η ανάληψη ενός έργου σημαντικά μεγαλύτερου
από ό,τι έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα. Στις εισαγωγές χωρίς δημόσια προσφορά, την τιμή τη φτιάχνει το 28%. Την αξία την εισπράττει το 72%.
Jumbo: Επιστροφή στα 27 ευρώ μετά από εννέα μήνες
-Ανοδική δυναμική έχει αναπτύξει η Jumbo
, συμπληρώνοντας έξι διαδοχικές θετικές συνεδριάσεις
και συγκεντρώνοντας κέρδη 9,85% από τις 9 Οκτωβρίου
, όταν είχε καταγράψει για τελευταία φορά απώλειες. Η μετοχή έκλεισε χθες στα 27 ευρώ
και έφτασε έως τα 27,14 ευρώ στα υψηλά ημέρας, επιστρέφοντας στο συγκεκριμένο επίπεδο για πρώτη φορά μετά τα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου. Το ράλι της μετοχής
έχει περιορίσει αισθητά τις απώλειες που καταγράφει από την έναρξη του 2026, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ενδεχόμενο πλήρους ανατροπής της αρνητικής ετήσιας απόδοσης. Το επόμενο ορόσημο εντοπίζεται στα 27,9 ευρώ
, δηλαδή στην τιμή εκκίνησης της χρονιάς, η υπέρβαση
της οποίας θα επαναφέρει τη μετοχή σε θετικό έδαφος για φέτος.
«Μάχη» για τα 3 ευρώ στην Intracom Holdings
-Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 3 ευρώ
επέστρεψε η Intracom Holdings
, με άλμα 4,15%
στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου μήνα. Η μετοχή έκλεισε στα 3,01 ευρώ
, ανακτώντας τη στήριξη που είχε χάσει εντός του Οκτωβρίου. Πιθανό υποστηρικτικό παράγοντα αποτελεί το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών
, που ενεργοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου. Μάλιστα, στις 16 Οκτωβρίου η εταιρεία απέκτησε 21.159 μετοχές
, αυξάνοντας τις συνολικές ίδιες μετοχές σε 744.718 ήτοι σε 0,89% του κεφαλαίου
. Ζητούμενο πλέον είναι η εδραίωση πάνω από τα 3 ευρώ
.
Το ενεργειακό παιχνίδι και οι Έλληνες πλοιοκτήτες που κρατούν τα κλειδιά
-Στο νέο ενεργειακό σκηνικό που διαμορφώνεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, υπάρχει ένας παράγοντας που δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί
: οι Έλληνες πλοιοκτήτες
. Η προσπάθεια της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και η αμερικανική στρατηγική για μεγαλύτερες εξαγωγές LNG
δημιουργούν μια αγορά στην οποία τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου αποκτούν αυξημένη στρατηγική σημασία. Δεν είναι τυχαίο ότι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι συνεχίζουν να επενδύουν σε σύγχρονα LNG carriers
. Πρόσφατο παράδειγμα η Dynagas με το πρόγραμμα τεσσάρων νέων πλοίων χωρητικότητας 200.000 κυβικών μέτρων το καθένα
. Το παρασκήνιο, όμως, δεν αφορά μόνο τις ναυπηγήσεις. Αφορά και τη θέση που αποκτά η ελληνική ναυτιλία στις συζητήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
. Διότι άλλο πράγμα είναι να συμφωνούν οι κυβερνήσεις για την προμήθεια ενεργειακών φορτίων και άλλο να υπάρχουν διαθέσιμα πλοία, υποδομές και μακροχρόνιες εμπορικές συμφωνίες για τη μεταφορά τους. Το ερώτημα είναι ποιος θα εξασφαλίσει τις πιο συμφέρουσες ναυλώσεις
στην επόμενη φάση της ενεργειακής αναδιάταξης. Και σε αυτή την εξίσωση οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν λόγο πολύ μεγαλύτερο από το μέγεθος της εγχώριας αγοράς.
Οι Λυκιαρδόπουλοι, τα νέα πλοία και η κίνηση που δεν έκανε θόρυβο
-Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ιστορική εφοπλιστική οικογένεια Λυκιαρδόπουλου
συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην αγορά των φορτηγών πλοίων, συνδυάζοντας νέες ναυπηγήσεις
με μια ενδιαφέρουσα οργανωτική κίνηση. Η Neda Maritime
του Νικόλαου και Μιχάλη Λυκιαρδόπουλου έχει συστήσει τη Neda Bulkers
, μια ξεχωριστή εταιρεία διαχείρισης πλοίων ξηρού φορτίου, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου. Η νέα δομή έχει ήδη αναλάβει τη διαχείριση των Kamsarmax Apollonis και Okeanis
, κατασκευής 2025 και 2026 αντίστοιχα, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και το Aethra, χωρητικότητας 82.000 τόνων
, με προγραμματισμένη παράδοση από τα κινεζικά ναυπηγεία Hengli το 2027. Και δεν είναι μόνο αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς, η Neda έχει συνδεθεί και με παραγγελία δύο Capesize, χωρητικότητας 182.000 τόνων το καθένα
, επίσης στα Hengli, με εκτιμώμενη συνολική επένδυση περίπου 152 εκατ. δολαρίων
. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον συνδυασμό των κινήσεων. Από τη μία, επενδύσεις σε μεγαλύτερα και σύγχρονα πλοία και, από την άλλη, μια εξειδικευμένη εταιρική δομή για τη διαχείρισή τους.
Το ένα δισεκατομμύριο του Δελαπόρτα και το στοίχημα της επόμενης ημέρας
-Μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση έκανε ο Κώστας Δελαπόρτας
, επικεφαλής της DryDel Shipping
, στο πρόσφατο Marine Money Greek Ship Finance Forum, αποκαλύπτοντας τη φιλοσοφία πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα της ελληνικής αγοράς ξηρού φορτίου. Η εταιρεία έχει δεσμεύσει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια για ναυπηγήσεις σε ιαπωνικά ναυπηγεία
, με 13 νεότευκτα πλοία
να αναμένονται στον στόλο της έως το 2029. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στο ύψος της επένδυσης. Ο Έλληνας πλοιοκτήτης έστειλε ένα σαφές μήνυμα
για τον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζει τους ναυτιλιακούς κύκλους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η εταιρεία δεν αγοράζει τη σημερινή αγορά, αλλά τον στόλο του αύριο. Και εδώ βρίσκεται το επιχειρηματικό στοίχημα. Περίπου το 40% του παγκόσμιου στόλου ξηρού φορτίου έχει ήδη ηλικία άνω των 15 ετών
, γεγονός που δημιουργεί προοπτικές ανανέωσης τα επόμενα χρόνια. Ο Δελαπόρτας επενδύει σε πλοία που θα δραστηριοποιούνται για τις επόμενες δύο δεκαετίες, ανεξάρτητα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των ναύλων. Το θέμα είναι ποιοι θα έχουν εξασφαλίσει εγκαίρως σύγχρονο τονάζ όταν αρχίσει η επόμενη μεγάλη αναδιάταξη της αγοράς
. Γιατί στη ναυτιλία, εκείνοι που προετοιμάζονται πριν αλλάξει ο κύκλος είναι συχνά αυτοί που αποκομίζουν τα μεγαλύτερα οφέλη όταν αλλάξει.
Φοβού τον Μασκ και δώρα φέροντα
-Στις 4 τα ξημερώματα ώρα Νέας Υόρκης, ο Ελον Μασκ
ανάρτησε στο «Χ» 23 λέξεις: «Του χρόνου θα δώσω μία από τις μετοχές μου στη SpaceX σε κάθε παιδί της Αμερικής. Θα είναι η πρώτη από πολλές»
. Δεν υπήρχε διευκρίνιση για το τι σημαίνει «παιδί», αν αφορά μόνο πολίτες, πώς θα γίνει η μεταβίβαση και τι φορολογική μεταχείριση θα έχει. Οι Αμερικανοί όμως πήραν χαρτί και μολύβι. Οι ανήλικοι στις ΗΠΑ είναι περίπου 70 εκατομμύρια
. Η SpaceX έκλεισε την Παρασκευή στα $146,03 (-1,74%)
. Το «δώρο» του Ελον Μασκ φτάνει τα $10,2 δισ.
Είναι τεράστιο ποσό για έναν κοινό θνητό. Για τον Μασκ είναι «ψίχουλα». Ο ίδιος φέρεται να κατέχει 849,5 εκατ. μετοχές A’ Κατηγορίας και 3,92 δισ. B’ Κατηγορίας
, συνολικά το 48,4% της SpaceX και πάνω από 82% των ψήφων
. Τα 70 εκατ. μετοχές που θέλει να δωρίσει αντιστοιχούν σε 1,5% των μετοχών του και 0,5% του συνόλου των 13,57 δισ. μετοχών της SpaceX. Ο απόλυτος έλεγχος της εταιρείας δεν κινδυνεύει ούτε κατ’ ελάχιστο. Όσον αφορά τη συγκυρία, η ανάρτηση ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Anthropic
ότι δεσμεύει το 5% του μετοχικού της κεφαλαίου
, σε Ταμείο δημόσιου οφέλους, αξίας άνω των $100 δισ.
«Προτείνω να δώσετε τις μετοχές απευθείας στο κοινό», απάντησε ο Μασκ, και λίγες ώρες αργότερα το έκανε ο ίδιος. Ήρθε, επίσης, μόλις 15 ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου
, στις οποίες ο Τραμπ έχει υποσχεθεί $5.000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό
αν οι Ρεπουμπλικάνοι κρατήσουν το Κογκρέσο. Το πιθανότερο όχημα για τη δωρεά Μασκ είναι οι Trump Accounts
, οι επενδυτικοί λογαριασμοί βρεφών με κρατική προικοδότηση $1.000
. Τον Ιούλιο, η πρόεδρος της SpaceX Γκουίν Σότγουελ
είχε ήδη δεσμεύσει από μία μετοχή σε 2 εκατ. τέτοιους λογαριασμούς, δώρο $325 εκατ.
τότε. Όσον αφορά την ίδια τη μετοχή της SpaceX, απέχει περίπου 35% από το υψηλό των $225,64 της 16ης Ιουνίου
. Τότε, ήταν μόλις 4 ημέρες μετά τη μεγαλύτερη Δημόσια Εγγραφή της Ιστορίας
($85,7 δισ. καθαρά, τιμή διάθεσης $135). Το συμπέρασμα είναι ότι 70 εκατομμύρια νέοι μέτοχοι
που δεν μπορούν να πουλήσουν πριν ενηλικιωθούν είναι, εκτός από γνήσια φιλανθρωπία, ταυτόχρονα και η πιο μακροπρόθεσμη βάση μετόχων που σχεδιάστηκε ποτέ. Στον καπιταλισμό των δισεκατομμυριούχων, το δώρο είναι η συνέχιση του lock-up με άλλα μέσα
.