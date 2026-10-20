-Χαίρετε, έχετε ασφαλώς ακούσει την παροιμία «από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια», κάτι τέτοιο συνέβη και χθες με κάποιο τυπάκι ονόματι Πάνο Λαμπρινίδη-Στάχτο, πρώην στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ και νυν Αλέξη ο οποίος σχολίασε για τα γεγονότα της Γαλλίας λέγοντας, χαζογελώντας, «μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση» για να καταλήξει «άντε και στα δικά μας». Γενικώς διάφοροι αναλυτές, δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι κ.λπ. προεξοφλούν ότι όπου να ’ναι έρχεται η σειρά μας στην Ελλάδα, θα γίνουμε Γαλλία. Για την ώρα θα σημειώσω ότι -χωρίς να ευημερούμε- για Γαλλία δεν το βλέπω να γινόμαστε σύντομα. Αντιθέτως, σ’ ένα ρεπορτάζ που κάνουμε εδώ στο newmoney.gr προβλέπεται ότι οι εν Ελλάδι ταξιδιωτικοί προορισμοί ενόψει αργίας 28ης Οκτωβρίου έχουν πληρότητα 95%. Και να σκεφτείτε ότι η αργία πέφτει Τετάρτη. Για να σοβαρευτούμε πάντως και λίγο, ασφαλώς η ακρίβεια αποτελεί σε όλον τον κόσμο σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κοινωνία και για τις κυβερνήσεις, καθώς πληθωριστική έξαρση είχαμε να ζήσουμε εδώ και 40 χρόνια. Το πρόβλημα είναι μείζον, είναι σχεδόν άλυτο διεθνώς από την Αμερική μέχρι την Ασία και φυσικά δεν σηκώνει διοικητικά μέτρα, αλλά ενισχύσεις εισοδήματος, κάποιους ελέγχους, ίσως πιο σοβαρή αντιμονοπωλιακή πολιτική, η οποία όμως δεν λύνεται τόσο εύκολα σε ρηχές και μικρές οικονομίες όπως η ελληνική. Συνεπώς, το να κάνει ένα κόμμα αντιπολίτευση για την ακρίβεια είναι απολύτως φυσιολογικό. Το να λες, όπως ο αγαπημένος μας Αλέξης, ότι «αργά ή γρήγορα οι νέοι θα ξεσηκωθούν όπως στη Γαλλία», είναι παπάτζα σχεδόν όμοια όπως την είπε και ο μικρός Πάνος (Λαμπρινίδης-Στάχτος κ.λπ.) ολίγον πιο ωμά.

Κουβέντες καφενείου…

Σαμαράς… εδώ Θεσσαλονίκη

Από το μπλοκάκι στο Claude

Η Κοροβέση περιμένει το ραντεβού της

3 Νοεμβρίου: Η ημέρα που ξαναμοιράζεται η ελληνική τηλεόραση

Μετά το Αιγαίο, το Ιόνιο

Η τράπεζα Πειραιώς, το Oaktree, το ΙΑΣΩ και το... παγώνι.

Από τη Strix στον Κυριακού

Τραπεζικό ραντεβού για τα αποτελέσματα

Χρηματοδοτήσεις επενδύσεων

Το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 13 τράπεζες για 500 εκατομμύρια

Ο επιχειρηματικός πόλεμος στις οπτικές ίνες

Διυλιστήρια: Ο φόρος των Βρυξελλών και το ελληνικό μοντέλο

Έπιασε τα 70 ευρώ η Motor Oil

Allwyn: Συνάρτηση της τιμής διάθεσης και τυχόν έκπτωσης

Verallis: Η διαδρομή 0,95–1,70–1,50 σε 6 συνεδριάσεις, οι φήμες και ο τζίρος (μόλις) 2 εκατ.

Jumbo: Επιστροφή στα 27 ευρώ μετά από εννέα μήνες

«Μάχη» για τα 3 ευρώ στην Intracom Holdings

Το ενεργειακό παιχνίδι και οι Έλληνες πλοιοκτήτες που κρατούν τα κλειδιά

Οι Λυκιαρδόπουλοι, τα νέα πλοία και η κίνηση που δεν έκανε θόρυβο

Το ένα δισεκατομμύριο του Δελαπόρτα και το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Φοβού τον Μασκ και δώρα φέροντα

-Βέβαια ο Αλέξης μας από λόγια της πλώρης και κουβέντες καφενείου άλλο τίποτα. Βλέπω ένα reel που έχει γυρίσει από έναν καφενέ στη βόρεια Ελλάδα και μιλάει με κάτι ωραίους τύπους που αφού τον συγχαίρουν για τιςπου έκανε(!) -εννοούν προ δεκαετίας, γιατί τώρα τις ξαναέκανε ο Πιερρακάκης- τους απαντάει αυτός δήθεν στο άσχετο. Ναι, ναι και άσε που φορολογούνται τα tips, αυτό είναι απαράδεκτο. Meanwhile -μιας και ο Αλέξης το έριξε στ’ αγγλικά- ταμε το νέο νομοσχέδιο. Εκτός αν τα παιδιά δουλεύουν στο Zuma στη φίλη μου τη Σούλα και παίρνουν tips παραπάνω. Ό,τι να ’ναι, έτσι;-Τελευταίος στην κούρσα τηςκ.λπ. μπήκε χθες και ο. Μη φανταστείτε ότι προσέθεσε κάτι καινούριο στον διάλογο, τα έχει προλάβει όλα το ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας σε σκόντο στη φορολογία καυσίμων, εστίασης κ.λπ., αν θα έπρεπε τις κόβω να έχουν κόστοςγιατί πραγματικά όταν είσαι αντιπολίτευση δεν σε πιστεύει κανείς. Ειδικά όταν λες περίπου… ό,τι έλεγε ο Τσίπρας όταν ήταν κυβέρνηση ο Σαμαράς, κάτι σαν ένα μικρό Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Λείπει να βγει τώρα ο Αντώνης να καταργήσει και τον ΕΝΦΙΑ! By the way (μου κόλλησε ο Αλέξης το αγγλικό) αυτά που λέει ο Καράογλου είναι γιατί θέλει να τον στηρίξει ο Σαμαράς και οι λοιποί στηπου υπάρχει ακροδεξιό κοινό, κι αυτός. Αλλά χθες η ΝΔ είχε τα δικά της με κάτι μπούρδες για πτυχία και το επιτελικό κράτος, οπότε δεν έβγαλαν λέξη.-Πριν από κάμποσα χρόνια, ο αστικός πολιτικός μύθος περιστρεφόταν γύρω από το περίφημοπου κρατούσε ο, ο οποίος έκανε και την αξιολόγηση των υπουργών του. Από το 2019 και μετά παρουσιάστηκε ως σημαντική τομή το σύστημαστο πλαίσιο του επιτελικού κράτους, με βάση το οποίο γινόταν ένα monitoring στο κυβερνητικό έργο. Χθες, συζητώντας για τον, ο Μητσοτάκης προειδοποίησε τους υπουργούς ότι, αν προσπαθήσουν να τον παραπλανήσουν και να του παρουσιάσουν ότι έκαναν κάτι που δεν το έχουν κάνει, θα βρουν απέναντί τους το…. Και αυτό γιατί, όπως και πολλοί άλλοι στο γραφείο του για να κάνουν οργάνωση της δουλειάς τους. Συνεπώς, όποιος έχει σκέψεις για πονηριές,-Την οριστικοποίηση του ραντεβού της με τονπεριμένει αυτή την εβδομάδα η ανεξάρτητη βουλευτής, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει και αυτή πιο ελεύθερα για το πώς αποφάσισε να τραβήξει κατά Χαριλάου Τρικούπη μεριά. Θυμίζω ότι πολιτεύτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στον Κασσελάκη, απ’ όπου αποχώρησε τρέχοντας. Λογικά αυτές τις μέρες θα οριστικοποιηθεί ηκαι παίρνουν σειρά οι υπόλοιπες περιπτώσεις. Πρώτη και ώριμη είναι η, η οποία δεν θα ενταχθεί τις αμέσως επόμενες μέρες, αλλά δεν θα χρονίσει κιόλας το θέμα. Και η επόμενη στη σειρά είναι η, με την οποία οι επαφές είναι επίσης στενές.-Τηνόλος ο πλανήτης θα έχει την προσοχή του στραμμένη στις, αλλά οι άνθρωποι της Ελληνικής Τηλεόρασης θα έχουν τον δικό τους καημό. Είναι η μέρα που κατατίθενται οι. Σήμερα τα δικαιώματα έχει η, με τριετές συμβόλαιο που λήγει το καλοκαίρι και, συν έναν αγώνα την Τετάρτη στο Mega. Στον προηγούμενο διαγωνισμό (2024) οι υποψήφιοι ήταν τρεις:. Φέτος το τοπίο είναι διαφορετικό, πιθανώς πολύ ανταγωνιστικό και οιειδικά αν στη διεκδίκηση μπει καμιά. Εξηγούμαι: Σίγουρα το πακέτο θα το διεκδικήσει ηυπό την πλατφόρμα τουη οποία θα μετονομαστεί. Η εταιρεία έχει ήδη πάρει τααπό τη Magenta TV (πρώην Cosmote) και βρίσκονται σε οικονομική συνεργασία για το προϊόν αυτό. Δεύτερος διεκδικητής οπου μόλις έφτιαξε τη δική του πλατφόρμα () έχει τον, πήρε τον, τοκαι το. Χρειάζεται για να εδραιωθεί και να πάρει πελάτες ένα τέτοιο. Από εκεί και μετά υπάρχει μια πληροφορία ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει μόνος ή σε συμμαχία ο, παίκτης με μεγάλο brand κι αυτός, το μπάσκετ του ΠΑΟ και λεφτά. Το εξόχως ενδιαφέρον θέμα όμως είναι αν θα αποφασίσει καμίανα μπει περιφερειακά και στην. Λέγεται ότι τοκαι απόπου τα πήρε ηνα φτάσουν τα. Ενδιαφέρον ματς, γιατί πραγματικά όποιος πάρει τοόχι χωρίς να ματώσει οικονομικά.-Μόλις κατατέθηκε στοκαι στο ΥΠΕΝ έχουν ήδη περάσει στο επόμενο βήμα. Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η τελευταία εκκρεμής Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τα νησιά του Ιονίου. Στόχος είναι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και για το Ιόνιο να διαβιβαστεί άμεσα στα συναρμόδια υπουργεία και, στη συνέχεια, να πάρει και αυτό τον δρόμο για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με αυτόν τον ρυθμό, η Ελλάδα οδεύει προς την, πάνω από τον ευρωπαϊκό στόχο του 30% και τρία χρόνια πριν από το ορόσημο του 2030. Και αυτό σημαίνειγια τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα πολύτιμα οικοσυστήματά μας.-Και περνάμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από τις τράπεζες, όπου έχουμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Συγκεκριμένα,που ανήκε στην. Όταν λέμε «έκλεισε», εννοούμε πως έπεσαν οι υπογραφές και τελείωσε. Αν αναρωτιέστε γιατί δεν ανακοινώνεται, η απάντηση είναι πως αρκετές εταιρείες εφαρμόζουν πλέον στις εξαγορές τους το γνωστό σύστημα “κάνε το παγώνι”. Δηλαδή, δεν ανακοινώνουν τίποτε προς τα έξω και στέλνουν τη συμφωνία στην, ώστε να περάσει όσο γίνεται πιο ήσυχα (δηλαδή, χωρίς πολλές ή και καθόλου ενστάσεις) τη διαδικασία έγκρισης. Για παράδειγμα και οείχε κλείσει το deal της πώλησης τηςτουλάχιστον ένα τρίμηνο πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά περίμενε να πάρει το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μετά να κάνει ανακοινώσεις, γιατί ως γνωστόν οι ανταγωνιστές είναι πάντα... καλοί άνθρωποι και πρόθυμοι να βοηθήσουν βάζοντας εμπόδια. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς με το ΙΑΣΩ, καθώς το Ιατρικό Κέντρο αλλά και ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι καθόλου χαρούμενες με το σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς για τηνπου δημιουργεί ένα ισχυρό πόλο στην αγορά.-Και επειδή έλεγα παραπάνω για την Ημιθέα και τις μη τραπεζικές θυγατρικές της Τρ. Πειραιώς (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Ντυνάν, Attica Group, MIG) μου ήρθε στο μυαλό η, όπου είχαμε μια παραίτηση. Ο λόγος για τον. Πρόκειται για πρώην γενικό Διευθυντή της Τρ. Πειραιώς με αρμοδιότητες τα κόκκινα δάνεια και τις εταιρικές συμμετοχές της τράπεζας ο οποίος παραιτήθηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη Strix. Μάλιστα ήταν/είναι μέλος σε ΔΣ των θυγατρικών (π.χ. Attica Group) όπου και έχει αρχίσει να παραιτείται, όπως ανακοινώθηκε χθες ότι έπραξε στην. Επίσης για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ να αναφέρω ότι, χωρίς η στήλη να γνωρίζει θέση και καθήκοντα. Η στήλη εικάζει ότι κατά τη διαπραγμάτευση του Κυριακού για την Attica Group-Στιςξεκινά ο κύκλος ανακοινώσεων των, με τη Eurobank να κάνει την αρχή. Ακολουθούν η, ενώ στιςείναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Τράπεζας και της τράπεζας Κύπρου, ενώ την ίδια ημέρα, η Alpha Bank διοργανώνει Investor Day. Ο κύκλος των ανακοινώσεων ολοκληρώνεται στιςκαι την επομένη, 12 Νοεμβρίου ο κύκλος ολοκληρώνεται με την CrediaBank. Τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου αναμένεται να αποτυπώσουν τη, η οποία εξακολουθεί να στηρίζει τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Η άνοδος των επιτοκίων μεταφέρεται σταδιακά στο κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων, ωστόσο το περιορισμένο μερίδιό τους στο σύνολο των καταθέσεων επιτρέπει στις τράπεζες να διατηρούν σημαντικά οφέλη από τα. Την ίδια ώρα, ηεκτιμάται ότι θα κινηθεί εντός των στόχων που έχουν θέσει οι τράπεζες για το σύνολο του έτους, ακόμη και αν ο ρυθμός ανάπτυξης εμφανίσει μικρή επιβράδυνση μέσα στο τρίτο τρίμηνο. Στη λιανική τραπεζική, τέλος, ηδιατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα σε ορισμένες τουλάχιστον τράπεζες, προσφέροντας ενδείξεις σταθεροποίησης σε έναν τομέα που εξακολουθεί να αναζητά ισχυρότερη δυναμική.-Κι αφού είμαστε στις τράπεζες, να αναφέρω πώς πίσω από τα χθεσινά εγκαίνια τουήταν και ηπου χρηματοδότησε την ελληνική εταιρείαη οποία σε συνεργασία με την HP έτρεξε το έργο -προϋπολογισμού– για την κατασκευή και διαμόρφωση των εγκαταστάσεων που στεγάζουν τον εθνικό υπερυπολογιστή. Μια άλλη επένδυση που συζητήθηκε στην αγορά και χρηματοδότησε με(και επιπλέον) ήταν η κατασκευή της-προϋπολογισμού- που υλοποίησαν η METLEN και ο όμιλος Καράτζη στη Θεσσαλία.-Η απόφαση τηςνα βγει, εν μέσω τρικυμίας, στιςείναι οπωσδήποτε μια τολμηρή κίνηση, είναι βέβαιο δε ότι. Σημειώστε πως λόγω του χαμηλού βαρομετρικού στις αγορές ομολόγων, το τελευταίο τρίμηνο μόνον. Για αυτό και η έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι καλά προετοιμασμένη μεκαι έναν βαρύ κατάλογο αναδόχων. Συγκεκριμένα, το εγχείρημα έχει τρεις, τιςη οποία κρατά και τα οργανωτικά. Από κάτω, 10 ακόμη bookrunners:και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές, η, συν, δηλαδή. Κανείς δεν έμεινε απέξω και κανείς δεν θα πάρει αρκετά για να θυμάται την έκδοση από τις αμοιβές. Το ομόλογο είναι, θα εισαχθεί στοκαι ηξεκαθαρίζει στους πελάτες της πως όσα χρήματα κι αν συγκεντρωθούν στο βιβλίο,. Οι ομολογίες θα φέρουν, τηνπου η εταιρεία πήρε για πρώτη φορά στιςκαι επανέλαβαν οι δύο οίκοι την περασμένη Παρασκευή για το πρόγραμμα. Οι επενδυτικές βαθμίδες δόθηκαν από δύο οίκους υψηλού κύρους αλλά τιμολογούνται από την αγορά. Για αυτό και τοπου θα βγει αυτή την εβδομάδα θα είναι το πρώτο δημόσιογια το τι πληρώνει ένας ελληνικός όμιλος υποδομών μεκαι φυσικά θα είναι οδηγός για τυχόν άλλες ανάλογες κινήσεις από μεγάλους ελληνικούς ομίλους π.χ.κ.λπ. Η έκδοση θα κλείσει-Η συμφωνία της, για τηνπροχωρά με ταχύτητα και ορίζοντα ολοκλήρωσης της συμφωνίας προς το τέλος του έτους. Το σχήμα είναι γνωστό από τον Ιούνιο και προβλέπει συνένωση, με τη Vodafone η οποία θα καταβάλλει περίπουως αντιστάθμισμα για το μικρότερο δίκτυο που εισφέρει. Η Vodafone δίνει περίπου 620.000 σημεία έναντι σχεδόν 2 εκατ. της FiberGrid και ο στόχος είναι. Το παρασκήνιο οργιάζει όσον αφορά την επόμενη κίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σχήμα έχει βλέψεις για τη, τη θυγατρική υποδομών της Nova, η οποία έχει ολοκληρώσει το επενδυτικό της πλάνο με 950.000 homes passed και 280.000 ενεργούς πελάτες. Η αποτίμησή της εκτιμάται στα. Αυτό το ενδιαφέρον, όμως, ενεργοποιεί και τηνη οποία έχει κάθε λόγο να θέλει να βάλει φρένο στην επέκταση της ΔΕΗ προτού το 2ο δίκτυο αποκτήσει μέγεθος συγκρίσιμο με το δικό της. Ανάμεσα στους δύο μνηστήρες, στέκεται ο, που ξέρει να πουλά σε κομμάτια και στην τιμή που θέλει. Τον Αύγουστο μεταβίβασε το 50% της Nova ICT στην IREON της Motor Oil έναντι 60,5 εκατ., ενώ για την ίδια τη Nova είχε ζητήσει 1,7–2 δισ. και, όταν δεν τα πήρε, δήλωσε ότι «δεν πωλείται». Όλα δείχνουν ότι στην Ελλάδα διαμορφώνεται ένα. Σφήνα ανάμεσά τους μπαίνει η «μικρή» και ευέλικτηπου καλύπτει ήδη 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις κι έχει βάλει στόχο 1,5 με 2 εκατ. συνδρομητές και €40 εκατ. νέες επενδύσεις και τον Καναδό μέτοχοπίσω της. Στις οπτικές ίνες, το δίκτυο που κανείς δεν αγοράζει είναι το μόνο που κρατά τις τιμές χαμηλά.-Στις, ο Επίτροποςεπιβεβαίωσε στο Reuters ότι η Κομισιόν συγκροτεί ομάδα εργασίας για την επιβολή. Το ζητούν(Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Πολωνία, Αυστρία) με επιστολή από τον Αύγουστο, με το Brent να παραμένει πάνω από 70% ψηλότερα από την αρχή του έτους. Η Πορτογαλία προχώρησε μόνη της στην. Το προηγούμενο του 2022 απέδωσε σχεδόν 29 δισ. ευρώ σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και μια σειρά από εκκρεμείς δικαστικές προσφυγές που η Κομισιόν πρέπει τώρα να λάβει υπόψη. Η. Όχι επειδή δεν ξέρει τον δρόμο, αφού έχει επιβάλει έκτακτη εισφορά 33% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων για το 2022 και ξανά για το 2023, με έσοδα περίπου. Φέτος, η κυβέρνηση άλλαξε στρατηγική. Αντί για την επιβολή εισφοράς που θα εισέπραττε τον επόμενο χρόνο,. Από την περασμένη Πέμπτη, το πετρέλαιο θέρμανσης πουλιέται γύρω στο(€0,20 από το κράτος, €0,20 από τα διυλιστήρια. Στο ντίζελ κίνησης, €0,15 από το κράτος και €0,05 τα διυλιστήρια. Στην αμόλυβδη, από 17 Οκτωβρίου τα διυλιστήρια αποσύρουν τα 10 λεπτά που έδιναν από τον Ιούλιο και τη θέση τους παίρνει ισόποση κρατική επιδότηση. Ο τελικός λογαριασμός γράφει ότι η τρίμηνη «εθελοντική» έκπτωση (15 Ιουλίου–15 Οκτωβρίου) κόστισε σε. Οιτου 2ου δεκαπενθημέρου κοστίζουνΑπό την επιδότηση κερδίζουν όλοι. Η έκτακτη φορολογία αποδίδει στον προϋπολογισμό μετά τη χρήση, με καθυστέρηση ενός έτους και δικαστήρια στο ενδιάμεσο. Η συνεννόηση φέρνει, χωρίς νόμο και χωρίς προσφυγές. Το Χρηματιστήριο δεν ανησυχεί. Η HELLENiQ γράφει ιστορικά υψηλά πάνω από τα 19 ευρώ και η Motor Oil κέρδισε 2,99% τη μέρα της ανακοίνωσης.-Κι αφού πιάσαμε τα διυλιστήρια στέκομαι στη, η οποία έπειτα από έναν μήνα πολιορκίας των 70 ευρώ κατάφερε να κατακτήσει το συγκεκριμένο επίπεδο, σημειώνοντας. Η χθεσινή συνεδρίαση είχε έντονες διακυμάνσεις, καθώς η μετοχή ξεκίνησε από τα 68,95 ευρώ, υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως τα 66,95 ευρώ, αλλά στις δημοπρασίες πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανατροπή, κλείνοντας τελικά στο. Η συγκεκριμένη επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν αναλογιστεί κανείς ότι η Motor Oil ξεκίνησε το 2026 από τα 31,4 ευρώ, με τα. Η εντυπωσιακή χρηματιστηριακή πορεία έχει ενισχύσει την, καθιστώντας τον την όγδοη πολυτιμότερη εισηγμένη της ελληνικής αγοράς.-Ηπροσφέρει στους μετόχους τη δυνατότητα να λάβουν το σύνολο ή μέρος της. Για την εταιρεία, το βασικό όφελος είναι η, στον βαθμό που οι μέτοχοι επιλέξουν την επανεπένδυση, ενισχύοντας την ευελιξία της για επενδύσεις, εξαγορές ή περιορισμό του δανεισμού. Για τους μετόχους, παρέχεται η δυνατότητα. Η ελκυστικότητα της επιλογής θα είναι συνάρτηση της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και τυχόν έκπτωσης έναντι της χρηματιστηριακής τιμής.-Ηξεκίνησε διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στα, με κεφαλαιοποίησηΔεν εξέδωσε ούτε μία νέα μετοχή: εισήχθησαν 4.150.000 υφιστάμενες, ονομαστικής αξίας €0,04. Τη Δευτέρα 12/10, όταν οχτύπησε το καμπανάκι της έναρξης, η μετοχή είχε ήδη κλειδώσει δύο συνεδριάσεις στο +20%. Μέσα στην εβδομάδα έφτασε έως τα, δηλαδή κεφαλαιοποίηση €7,06 εκατ., σχεδόν διπλάσια της εισαγωγής. Σήμερα κινείται γύρω στα, αποτίμηση €6,2 εκατ. Ο Δημόπουλος κατέχειτου κεφαλαίου των €166.000. Στην αγορά απομένουν 1.157.500 μετοχές,, που στα €1,50 αποτιμάται σε περίπου €1,74 εκατ. Με ημερήσιους όγκους εκατοντάδων ή λίγων χιλιάδων τεμαχίων, η διαδρομή 0,95–1,70–1,50 σε έξι συνεδριάσεις ήταν απλή υπόθεση. Η εταιρεία, με έδρα νεοκλασικό της Κηφισιάς και γραφεία σε Βουκουρέστι και Μπρασόβ, προσφέρει. Μικρή, με τζίρο της τάξης των €2 εκατ., αλλά με μοντέλο που κλιμακώνεται χωρίς ανάλογη αύξηση κόστους. Πληροφορίες από κύκλους που παρακολουθούν την εταιρεία, και που η διοίκηση δεν επιβεβαιώνει, αναφέρουν ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένονται, που θα προσθέσει δραστηριότητα και πελατολόγιο, και ηαπό ό,τι έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα. Στις εισαγωγές χωρίς δημόσια προσφορά, την τιμή τη φτιάχνει το 28%.-Ανοδική δυναμική έχει αναπτύξει η, συμπληρώνονταςκαι συγκεντρώνοντας, όταν είχε καταγράψει για τελευταία φορά απώλειες. Η μετοχή έκλεισε χθες στακαι έφτασε έως τα 27,14 ευρώ στα υψηλά ημέρας, επιστρέφοντας στο συγκεκριμένο επίπεδο για πρώτη φορά μετά τα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου. Τοέχει περιορίσει αισθητά τις απώλειες που καταγράφει από την έναρξη του 2026, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ενδεχόμενο πλήρους ανατροπής της αρνητικής ετήσιας απόδοσης. Το επόμενο ορόσημο εντοπίζεται στα, δηλαδή στην τιμή εκκίνησης της χρονιάς, ητης οποίας θα επαναφέρει τη μετοχή σε θετικό έδαφος για φέτος.-Πάνω από το ψυχολογικό όριο τωνεπέστρεψε η, μεστη συνεδρίαση της Δευτέρας, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου μήνα. Η μετοχή έκλεισε στα, ανακτώντας τη στήριξη που είχε χάσει εντός του Οκτωβρίου. Πιθανό υποστηρικτικό παράγοντα αποτελεί το, που ενεργοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου. Μάλιστα, στις 16 Οκτωβρίου η εταιρεία απέκτησε, αυξάνοντας τις συνολικές ίδιες μετοχές σε. Ζητούμενο πλέον είναι η-Στο νέο ενεργειακό σκηνικό που διαμορφώνεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, υπάρχει ένας. Η προσπάθεια της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και η αμερικανική στρατηγική για μεγαλύτερεςδημιουργούν μια αγορά στην οποία τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου αποκτούν αυξημένη στρατηγική σημασία. Δεν είναι τυχαίο ότι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι συνεχίζουν να επενδύουν σε σύγχρονα. Πρόσφατο παράδειγμα η. Το παρασκήνιο, όμως, δεν αφορά μόνο τις ναυπηγήσεις. Αφορά και τη θέση που αποκτά η. Διότι άλλο πράγμα είναι να συμφωνούν οι κυβερνήσεις για την προμήθεια ενεργειακών φορτίων και άλλο να υπάρχουν διαθέσιμα πλοία, υποδομές και μακροχρόνιες εμπορικές συμφωνίες για τη μεταφορά τους. Το ερώτημα είναιστην επόμενη φάση της ενεργειακής αναδιάταξης. Και σε αυτή την εξίσωση οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν λόγο πολύ μεγαλύτερο από το μέγεθος της εγχώριας αγοράς.-Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ιστορική εφοπλιστική οικογένειασυνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην αγορά των φορτηγών πλοίων, συνδυάζονταςμε μια ενδιαφέρουσα οργανωτική κίνηση. Ητου Νικόλαου και Μιχάλη Λυκιαρδόπουλου έχει συστήσει τη, μια ξεχωριστή εταιρεία διαχείρισης πλοίων ξηρού φορτίου, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου. Η νέα δομή έχει ήδη αναλάβει τη διαχείριση των, κατασκευής 2025 και 2026 αντίστοιχα, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και το, με προγραμματισμένη παράδοση από τα κινεζικά ναυπηγεία Hengli το 2027. Και δεν είναι μόνο αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς, η Neda έχει συνδεθεί και με, επίσης στα Hengli, με εκτιμώμενη συνολική. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον συνδυασμό των κινήσεων. Από τη μία, επενδύσεις σε μεγαλύτερα και σύγχρονα πλοία και, από την άλλη, μια εξειδικευμένη εταιρική δομή για τη διαχείρισή τους.-Μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση έκανε ο, επικεφαλής της, στο πρόσφατο Marine Money Greek Ship Finance Forum, αποκαλύπτοντας τη φιλοσοφία πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα της ελληνικής αγοράς ξηρού φορτίου. Η εταιρεία έχει δεσμεύσει, μενα αναμένονται στον στόλο της έως το 2029. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στο ύψος της επένδυσης. Ο Έλληνας πλοιοκτήτης έστειλε έναγια τον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζει τους ναυτιλιακούς κύκλους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η εταιρεία δεν αγοράζει τη σημερινή αγορά, αλλά τον στόλο του αύριο. Και εδώ βρίσκεται το επιχειρηματικό στοίχημα. Περίπου το, γεγονός που δημιουργεί προοπτικές ανανέωσης τα επόμενα χρόνια. Ο Δελαπόρτας επενδύει σε πλοία που θα δραστηριοποιούνται για τις επόμενες δύο δεκαετίες, ανεξάρτητα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των ναύλων. Το θέμα είναι ποιοι θα έχουν εξασφαλίσει εγκαίρως σύγχρονο τονάζ. Γιατί στη ναυτιλία, εκείνοι που προετοιμάζονται πριν αλλάξει ο κύκλος είναι συχνά αυτοί που αποκομίζουν τα μεγαλύτερα οφέλη όταν αλλάξει.-Στις 4 τα ξημερώματα ώρα Νέας Υόρκης, οανάρτησε στο «Χ» 23 λέξεις:. Δεν υπήρχε διευκρίνιση για το τι σημαίνει «παιδί», αν αφορά μόνο πολίτες, πώς θα γίνει η μεταβίβαση και τι φορολογική μεταχείριση θα έχει. Οι Αμερικανοί όμως πήραν χαρτί και μολύβι. Οι. Η SpaceX έκλεισε την Παρασκευή στα. Το «δώρο» του Ελον Μασκ φτάνει ταΕίναι τεράστιο ποσό για έναν κοινό θνητό. Για τον Μασκ είναι «ψίχουλα». Ο ίδιος φέρεται να κατέχει, συνολικά το. Τα 70 εκατ. μετοχές που θέλει να δωρίσει αντιστοιχούν σε 1,5% των μετοχών του και 0,5% του συνόλου των 13,57 δισ. μετοχών της SpaceX. Ο απόλυτος έλεγχος της εταιρείας δεν κινδυνεύει ούτε κατ’ ελάχιστο. Όσον αφορά τη συγκυρία, η ανάρτηση ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση τηςότι δεσμεύει το, σε Ταμείο δημόσιου οφέλους, αξίας άνω των«Προτείνω να δώσετε τις μετοχές απευθείας στο κοινό», απάντησε ο Μασκ, και λίγες ώρες αργότερα το έκανε ο ίδιος. Ήρθε, επίσης, μόλις 15 ημέρες πριν από τις, στις οποίες ο Τραμπ έχει υποσχεθείαν οι Ρεπουμπλικάνοι κρατήσουν το Κογκρέσο. Το πιθανότερο όχημα για τη δωρεά Μασκ είναι οι, οι επενδυτικοί λογαριασμοί βρεφών με κρατική προικοδότηση. Τον Ιούλιο, η πρόεδρος της SpaceXείχε ήδη δεσμεύσει από μία μετοχή σε 2 εκατ. τέτοιους λογαριασμούς, δώροτότε. Όσον αφορά την ίδια τη μετοχή της SpaceX, απέχει περίπου. Τότε, ήταν μόλις 4 ημέρες μετά τη($85,7 δισ. καθαρά, τιμή διάθεσης $135). Το συμπέρασμα είναι ότιπου δεν μπορούν να πουλήσουν πριν ενηλικιωθούν είναι, εκτός από γνήσια φιλανθρωπία, ταυτόχρονα και η πιο μακροπρόθεσμη βάση μετόχων που σχεδιάστηκε ποτέ. Στον καπιταλισμό των δισεκατομμυριούχων,