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Με μια ευθεία προειδοποίηση ότι η Ελλάδα «δεν θα ξαναγυρίσει» στις εποχές των μνημονίων και του λαϊκισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε από το Λαύριο τη συζήτηση για το πολιτικό διακύβευμα των εκλογών του 2027. Αξιοποιώντας τις εικόνες κοινωνικής αναταραχής σε ευρωπαϊκές χώρες, ο Πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε την ελληνική σταθερότητα με τις περιπέτειες του παρελθόντος, εξαπολύοντας αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ και όσων, όπως είπε, υπόσχονται λύσεις για τα πάντα χωρίς να αναλαμβάνουν την ευθύνη.

«Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής», διαμήνυσε, επαναφέροντας στο προσκήνιο την υπόσχεση για κατάργηση των μνημονίων «με έναν νόμο και με ένα άρθρο».

Η αναφορά δεν ήταν τυχαία. Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και την αντιπαράθεση για τα μέτρα στήριξης να βρίσκεται στο προσκήνιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να τραβήξει μια καθαρή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη δημοσιονομική υπευθυνότητα και στις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

«Μάγοι δεν είμαστε» – Η απάντηση για την ακρίβεια

«Ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν κλείνουμε τα μάτια μας», αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις πιέσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες από την παγκόσμια ακρίβεια, η Ελλάδα διαθέτει τη δημοσιονομική δυνατότητα να στηρίζει τα νοικοκυριά. Έσπευσε, όμως, να προσθέσει μια αιχμηρή προειδοποίηση προς τους πολιτικούς του αντιπάλους.

«Μάγοι δεν είμαστε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Όποιος σας τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματά σας λέει ψέματα», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι όσοι υπόσχονται τα πάντα το κάνουν επειδή «δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από το ύψος των παροχών στην αξιοπιστία εκείνων που τις υπόσχονται, παρουσιάζοντας τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής πορείας της χώρας.

Το μήνυμα για τις κάλπες του 2027

Το πολιτικό στίγμα της παρέμβασής του έγινε ακόμη σαφέστερο όταν αναφέρθηκε ευθέως στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Εμείς είμαστε η μόνη σήμερα πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα αλλά μπορεί να τους δώσει και ένα όραμα και μια ελπίδα για καλύτερες μέρες μετά τις εκλογές του 2027», υποστήριξε.

Ο Πρωθυπουργός έθεσε έτσι τη σταθερότητα και την προοπτική της επόμενης ημέρας στο επίκεντρο της πολιτικής του επιχειρηματολογίας, χωρίς να παραλείψει μια εσωκομματική υπόμνηση. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε, θα πρέπει να συνεχίσει την πορεία της «με την ίδια σεμνότητα που πρέπει να μας διακρίνει».

«Η γνώμη της Ελλάδας μετράει» – Η αιχμή για το κύρος της χώρας

Από το Λαύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιλέγοντας να αναδείξει την επιρροή της Αθήνας στις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Επικαλέστηκε το μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι μια πρόταση της Ελλάδας έχει πλέον μετατραπεί σε ευρωπαϊκή πολιτική, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι «η γνώμη της Ελλάδος μετράει».

«Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιμένουν να υπονομεύουν το κύρος της χώρας», σημείωσε, αφήνοντας νέα αιχμή προς τους επικριτές της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής.