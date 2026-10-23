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Την είσοδό τους σε νέες αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζουν το NASCAR και το IndyCar, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη διεθνή απήχησή τους και να αξιοποιήσουν τις εμπορικές ευκαιρίες που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της Formula 1 τα τελευταία χρόνια.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το IndyCar εμφανίζεται να εξετάζει σοβαρά την προοπτική διεξαγωγής αγώνα στη Βαρκελώνη, η οποία απουσιάζει από το αγωνιστικό ημερολόγιο της Formula 1 για το 2027. Την ίδια στιγμή, το NASCAR πραγματοποιεί επαφές με υποψήφιους συνεργάτες σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το Μεξικό και ο Καναδάς.

Οι δύο δημοφιλείς αμερικανικές διοργανώσεις επιχειρούν να ακολουθήσουν, σε κάποιον βαθμό, το παράδειγμα της Formula 1, η οποία έχει διευρύνει θεαματικά την παγκόσμια παρουσία της υπό την ιδιοκτησία της Liberty Media.

Η στρατηγική της Formula 1, που περιλαμβάνει την προσθήκη περισσότερων αγώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει συμβάλει στην προσέλκυση νέου κοινού, στην αύξηση της τηλεοπτικής προβολής και στην ενίσχυση της εμπορικής αξίας του πρωταθλήματος.

Τα οικονομικά αποτελέσματα αποτυπώνουν αυτή τη δυναμική. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, τα έσοδα της Formula 1 αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 9% φέτος, αγγίζοντας τα 4,2 δισ. δολάρια, ποσό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο που κατέγραφε πριν από πέντε χρόνια.

Αντίθετα, το NASCAR και το IndyCar, ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν δημοσιοποιούν σε τακτική βάση τα οικονομικά τους στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το BlackBook Motorsport, ο κύκλος εργασιών του NASCAR έφτασε τα 1,7 δισ. δολάρια το 2024.

Η Ευρώπη στο επίκεντρο των σχεδίων

Η ευρωπαϊκή αγορά φαίνεται να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στους σχεδιασμούς των αμερικανικών διοργανώσεων, καθώς προσφέρει πρόσβαση σε ένα πολυπληθές κοινό με ισχυρή παράδοση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Άνταμ Λέιτον, ανώτερος αντιπρόεδρος του NASCAR International, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με πιθανούς συνεργάτες σε διάφορες περιοχές του κόσμου. «Συζητάμε με αρκετούς πιθανούς συνεργάτες διεθνώς», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι επαφές περιλαμβάνουν τόσο την Ευρώπη όσο και άλλες αγορές.

Από την πλευρά του IndyCar, εκπρόσωπος της διοργάνωσης δήλωσε ότι εξετάζονται διαρκώς νέες δυνατότητες ανάπτυξης, αποφεύγοντας ωστόσο να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει πληροφορίες για συγκεκριμένες πόλεις, όπως η Βαρκελώνη.

Τη φιλοδοξία για μεγαλύτερη διεθνή παρουσία έχει εκφράσει και ο Στιβ Ο’Ντόνελ, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του NASCAR τον Απρίλιο. Μιλώντας τον Αύγουστο στο podcast Racin’ With the Boys, είχε υπογραμμίσει ότι η διοργάνωση ενός αγώνα NASCAR στην Ευρώπη αποτελεί το επόμενο βήμα για την ανάπτυξη του θεσμού. Ανάλογη εκτίμηση διατυπώνει ο Μαρκ Χάουελ, ιστορικός του μηχανοκίνητου αθλητισμού και καθηγητής στο Northwestern Michigan College, ο οποίος θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί φυσική συνέχεια της διεθνούς επέκτασης. «Η Ευρώπη θα ήταν το επόμενο μεγάλο βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το NASCAR διαθέτει ήδη δραστηριότητα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών μέσω διοργανώσεων όπως το Euro Series και το Canada Series. Ωστόσο, η κορυφαία κατηγορία NASCAR Cup Series παραμένει προσανατολισμένη στην αμερικανική αγορά, όπου διεξάγονται οι αγώνες της.

Οι δυσκολίες στις προηγούμενες προσπάθειες του IndyCar

Για το IndyCar, η αναζήτηση διεθνών αγορών δεν αποτελεί καινούργια στρατηγική. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες για την προσθήκη αγώνων εκτός της παραδοσιακής γεωγραφικής βάσης του πρωταθλήματος, χωρίς όμως όλες να καταλήξουν σε συμφωνία. Μία από αυτές αφορούσε τη διοργάνωση αγώνα στην Πόλη του Μεξικού το 2026. Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν υλοποιήθηκε, καθώς προέκυψαν προβλήματα στον προγραμματισμό εξαιτίας της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Αντίστοιχα, η προσπάθεια πραγματοποίησης αγώνα επίδειξης στην Αργεντινή το 2024 εγκαταλείφθηκε πριν προχωρήσει στην τελική φάση. Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση του IndyCar δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο νέων διεθνών διοργανώσεων.

Ο Μαρκ Μάιλς, διευθύνων σύμβουλος της Penske Entertainment, στην οποία ανήκει το IndyCar, είχε επισημάνει το 2024 ότι η επέκταση σε άλλες χώρες παραμένει πιθανή, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται η βασική ταυτότητα του πρωταθλήματος.

«Το IndyCar ήταν και θα παραμείνει μια βορειοαμερικανική διοργάνωση», είχε δηλώσει, θέτοντας ουσιαστικά τα όρια της διεθνούς στρατηγικής.

Το παράδειγμα της Formula 1 και το μεγάλο στοίχημα

Η εντυπωσιακή εμπορική άνοδος της Formula 1 έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό, αποδεικνύοντας ότι οι αγωνιστικές διοργανώσεις μπορούν να προσελκύσουν θεατές και χορηγούς πέρα από τις παραδοσιακές αγορές τους.

Για το NASCAR και το IndyCar, η πρόκληση είναι να αξιοποιήσουν το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον, δημιουργώντας νέες εμπορικές συνεργασίες και προσθέτοντας αγώνες σε διαφορετικές χώρες. Ταυτόχρονα, καλούνται να διατηρήσουν τους ισχυρούς δεσμούς τους με το αμερικανικό κοινό, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή της δημοτικότητας και της εμπορικής τους δραστηριότητας. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να συνδυάσουν τη διεθνή ανάπτυξη με τη διατήρηση της ιδιαίτερης αγωνιστικής ταυτότητας που τις καθιέρωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες.