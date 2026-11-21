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«Μην ξοδεύετε τα χρήματά σας. Δεν σας πηγαίνει». Μια τέτοια φράση δύσκολα θα περίμενε κανείς να ακούσει από κάποιον που προσπαθεί να πουλήσει την πραμάτεια του. Κι όμως, για έναν πλανόδιο έμπορο στη Σεούλ, αυτή η ασυνήθιστη προσέγγιση αποδείχθηκε το μυστικό μιας απρόσμενης επιτυχίας.

Ο πωλητής, που διαθέτει φουλάρια στην ιστορική αγορά Namdaemun της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας, έχει μετατραπεί σε πραγματικό αστέρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πελάτες σχηματίζουν ουρές που ξεπερνούν τη μία ώρα, όχι μόνο για να αγοράσουν τα προϊόντα του, αλλά κυρίως για να τον συναντήσουν και να ακούσουν τις αφοπλιστικές ατάκες του.

Η δημοτικότητά του έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε αστυνομικοί και ιδιωτικοί φύλακες χρειάστηκε να παρέμβουν για να αντιμετωπίσουν τον συνωστισμό στα στενά περάσματα της αγοράς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο άνδρας, που έγινε γνωστός ως «θείος με τα φουλάρια» (scarf uncle), πουλά έξι φουλάρια έναντι 10.000 γουόν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 6,80 δολάρια. Κάθε φουλάρι κοστίζει δηλαδή μόλις 1,15 δολάρια.

Ωστόσο, δεν είναι οι χαμηλές τιμές που εξηγούν την ξαφνική επιτυχία του. Το πραγματικό αξιοθέατο είναι ο ίδιος και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τους πελάτες του.

Ο «Λεονάρντο Ντι Κάπριο» της αγοράς

Ο μυστηριώδης πωλητής, που αποφεύγει να αποκαλύψει το πραγματικό του όνομα, έχει αποκτήσει διάφορα παρατσούκλια. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το «Scarfrio», ένας συνδυασμός των λέξεων scarf και DiCaprio, καθώς αρκετές θαυμάστριές του θεωρούν ότι διαθέτει γοητεία αντίστοιχη με εκείνη του διάσημου ηθοποιού.

«Είναι τόσο όμορφος», σχολιάζει μία από τις γυναίκες που περιμένουν υπομονετικά για να φτάσουν στον πάγκο του.

Η εμφάνισή του, πάντως, απέχει πολύ από τη συνηθισμένη εικόνα ενός influencer. Ντυμένος με τα ζεστά ρούχα που χρειάζεται ένας υπαίθριος πωλητής, εξυπηρετεί τους πελάτες με έναν ιδιαίτερο συνδυασμό χιούμορ, αυθορμητισμού και ειλικρίνειας.

«Δεν υπάρχει τίποτα που αξίζει να δείτε εδώ», λέει συχνά στους περαστικούς, ενώ άλλοτε συμβουλεύει τις γυναίκες να ψάξουν καλύτερα ανάμεσα στα στοιβαγμένα φουλάρια, αντί να αγοράσουν βιαστικά κάτι που δεν τους ταιριάζει.

Οι αυθόρμητες αντιδράσεις του έχουν γίνει viral, με τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Η επιτυχία τον οδήγησε να δημιουργήσει δικούς του λογαριασμούς στο Instagram και στο YouTube, ενώ καθημερινά δεκάδες δημιουργοί περιεχομένου επισκέπτονται την αγορά για να καταγράψουν τις συναντήσεις του με τους πελάτες.

Ταξιδεύουν χιλιόμετρα και περιμένουν πάνω από μία ώρα

Η φήμη του Scarfrio έχει ξεπεράσει τα όρια της Σεούλ, προσελκύοντας επισκέπτες από άλλες περιοχές της Νότιας Κορέας. Η Λι Μι-χουά ταξίδεψε από την πόλη Γιονγκίν, περίπου 35 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, αποκλειστικά για να γνωρίσει τον πωλητή που είχε παρακολουθήσει σε βίντεο στο YouTube.

«Είναι πραγματικά διάσημος. Είναι ό,τι πιο δημοφιλές υπάρχει αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

Ανάλογη ήταν η εμπειρία της Λι Τζι-χιούν, η οποία έφτασε στην αγορά στις 10 το πρωί και κατάφερε να αγοράσει τα φουλάρια της μόλις στις 11.20.

«Επιτέλους αγόρασα», είπε ενθουσιασμένη, δείχνοντας τα προϊόντα που είχε αποκτήσει έπειτα από αναμονή περίπου 80 λεπτών.

Όπως παραδέχθηκε, δεν πήγε στην αγορά επειδή είχε πραγματική ανάγκη από φουλάρια. Ήθελε κυρίως να εκφράσει τη συμπάθειά της στον πωλητή και να στηρίξει την προσπάθειά του.

«Ο τρόπος που μιλάει είναι τόσο γλυκός. Ένας τέτοιος άνθρωπος αξίζει να πετύχει. Ήρθα για να τον ενθαρρύνω και τελικά αγόρασα», εξήγησε.

Η ίδια αποκάλυψε ότι, παρότι κατοικεί στη Σεούλ, είχε να επισκεφθεί την αγορά Namdaemun εδώ και 30 χρόνια.

«Όταν χρειάζομαι κάτι, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Δεν σκεφτόμουν ποτέ να έρθω σε αυτή την αγορά», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι πλέον σκοπεύει να επιστρέφει κάθε μήνα.

Από τα viral βίντεο στην επέμβαση της αστυνομίας

Η ξαφνική δημοσιότητα, ωστόσο, δεν έφερε μόνο περισσότερους πελάτες. Δημιούργησε και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της παραδοσιακής αγοράς.

Καθώς ολοένα περισσότεροι επισκέπτες συγκεντρώνονταν μπροστά στον πάγκο, οι ουρές άρχισαν να εμποδίζουν τη διέλευση στα στενά περάσματα, αναγκάζοντας τον πωλητή να σταματήσει αρκετές φορές τη λειτουργία του.

Η αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβει για να απομακρύνει τον κόσμο από σημεία όπου η κυκλοφορία είχε ουσιαστικά αποκλειστεί, ενώ στις αρχές Νοεμβρίου επιστρατεύθηκαν και ιδιωτικοί φύλακες.

Προσπαθώντας να περιορίσει το πρόβλημα, ο Scarfrio σταμάτησε να δημοσιοποιεί τις ώρες λειτουργίας του πάγκου του, ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες συγκεντρώσεις επισκεπτών.

Για τους υπόλοιπους εμπόρους της αγοράς, πάντως, η επιτυχία του αποτελεί μια εξέλιξη με θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες.

Ένας καταστηματάρχης που πουλά παπούτσια στην ίδια αγορά εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια υποστηρίζει ότι οι επισκέπτες του διάσημου πωλητή δυσκολεύουν την πρόσβαση στο δικό του κατάστημα.

«Η δουλειά πάει άσχημα. Το πέρασμα δίπλα μου μπλοκάρεται και αυτό μου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Μουν.

Όπως εξήγησε, πολλοί από τους νεαρούς επισκέπτες καταφθάνουν αποκλειστικά για να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο, χωρίς να ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν αγορές.

«Προσελκύει πολύ κόσμο, αλλά δεν ξοδεύουν χρήματα», σημείωσε.

Οι έμποροι διχάζονται για τον διάσημο γείτονά τους

Δεν συμμερίζονται, πάντως, όλοι οι καταστηματάρχες τις ίδιες ανησυχίες.

Ο Μπε Τζονγκ-μιν, ο οποίος διατηρεί επίσης πάγκο με φουλάρια δίπλα στον Scarfrio, αντιμετωπίζει θετικά την αυξημένη προσέλευση.

«Έρχεται πολύς κόσμος, επομένως συνολικά είναι καλό για την αγορά», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μπορεί να ενισχύσει τον τζίρο των γειτονικών εστιατορίων, καφέ και καταστημάτων τροφίμων.

Παρότι αναγνωρίζει τα πιθανά οικονομικά οφέλη, εκφράζει και εκείνος προβληματισμό για τον συνωστισμό που έχει δημιουργηθεί.

Η περίπτωση του Scarfrio έχει έτσι αναδείξει ένα ιδιαίτερο φαινόμενο: η διαδικτυακή δημοσιότητα μπορεί να μετατρέψει έναν παραδοσιακό εμπορικό χώρο σε τουριστικό προορισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι αυξάνονται οι πωλήσεις όλων των επιχειρήσεων.

Το τίμημα της επιτυχίας και η πίεση της δημοσιότητας

Παρά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, ο ίδιος ο πωλητής φαίνεται ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί τις συνέπειες της ξαφνικής αναγνωρισιμότητας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραδέχθηκε ότι η προσοχή που συγκεντρώνει του έχει προκαλέσει «τεράστια πίεση και άγχος», ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους υπόλοιπους εμπόρους για την αναστάτωση που δημιουργήθηκε.

Ωστόσο, η ιστορία του έχει ήδη συμβάλει στην αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για την Namdaemun, τη μεγαλύτερη και παλαιότερη παραδοσιακή αγορά της Νότιας Κορέας.

Σε έναν εμπορικό χώρο όπου οι πωλητές προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να προσελκύσουν πελάτες με επίμονες προσφορές και διαπραγματεύσεις, ο Scarfrio κατάφερε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Έγινε διάσημος λέγοντας στους πελάτες του να μην αγοράζουν. Και εκείνοι, αντί να απομακρύνονται, σχηματίζουν ουρές για να ψωνίσουν από αυτόν.