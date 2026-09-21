Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η K-beauty έχει εξελιχθεί εδώ και χρόνια σε ένα από τα ισχυρότερα εξαγώγιμα πολιτιστικά και οικονομικά προϊόντα της Νότιας Κορέας. Τώρα, όμως, η βιομηχανία περνά σε μια νέα, άκρως κερδοφόρα φάση. Αντί τα προϊόντα να ταξιδεύουν προς τους καταναλωτές, οι ίδιοι οι καταναλωτές ταξιδεύουν μαζικά στη Σεούλ για να τα βρουν στην πηγή τους.

Το νέο παγκόσμιο trend έχει ήδη αποκτήσει όνομα και ονομάζεται glowcation. Πρόκειται για εξειδικευμένα ταξίδια που συνδυάζουν τις κλασικές διακοπές με προηγμένες θεραπείες προσώπου, αναλύσεις χρώματος, περιποίηση μαλλιών και μεγάλες αγορές καλλυντικών. Η τάση αυτή μετατρέπει με ταχύτητα τη Νότια Κορέα σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς beauty tourism διεθνώς.

Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της οικονομικής έκρηξης. Οι ξένοι ασθενείς που επισκέφθηκαν τη χώρα ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 2 εκατομμύρια. Σύμφωνα με το υπουργείο υγείας και πρόνοιας της Νότιας Κορέας, το 62,9% από αυτούς επέλεξε τη χώρα αποκλειστικά για δερματολογικές υπηρεσίες.

Τα ταξίδια ομορφιάς μετατρέπονται σε business δισεκατομμυρίων

Η δυναμική των «glowcations» προσελκύει πλέον κορυφαίους influencers και μεγάλα brands. Η διάσημη Αμερικανίδα celebrity makeup artist Ναμ Βο οργάνωσε πρόσφατα ένα πρωτοποριακό influencer trip στη Σεούλ. Μαζί με μια ομάδα γνωστών creators, όπως οι Μάντισον ΛεΚρόι, Χέιλι Σάνι, Ιζαμπέλ Ταν και Τζίνι Μάι, πέρασε μία εβδομάδα γεμάτη με κλινικές θεραπείες, retail shopping και sightseeing. Αν και η αγορά αντιμετώπισε αρχικά το εγχείρημα με επιφυλακτικότητα, η τεράστια δημοσιότητα άλλαξε τα δεδομένα, με αποτέλεσμα διεθνή brands να σχηματίζουν πλέον ουρά για να συμμετάσχουν στα επόμενα οργανωμένα ταξίδια ομορφιάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη vogue, η ζήτηση για exclusive εμπειρίες γέννησε μια νέα αγορά εξειδικευμένων concierge υπηρεσιών. Εταιρείες, όπως η Aneue Concierge προσφέρουν tailor-made προγράμματα ομορφιάς και ευεξίας. Το δημοφιλέστερο πακέτο τους κοστίζει 1.500 δολάρια και περιλαμβάνει personal shopping, κρατήσεις σε κορυφαίες κλινικές, massages και advanced θεραπείες τριχωτού. Οι ξένοι καταναλωτές δεν θέλουν απλώς K-beauty προϊόντα, αλλά επιδιώκουν να μάθουν ακριβώς τι αγοράζουν οι ίδιοι οι Κορεάτες αυτή τη στιγμή.

Η K-beauty εκθρονίζει τη Γαλλία στις ΗΠΑ

Η άνθηση του τουρισμού συμβαδίζει με μια ιστορική ανατροπή στο παγκόσμιο εμπόριο. Η Νότια Κορέα ξεπέρασε τη Γαλλία και έγινε ο μεγαλύτερος προμηθευτής καλλυντικών των ΗΠΑ, με τις εξαγωγές να αγγίζουν τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της US International Trade Commission. Πλέον, η χώρα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα προϊόντων ομορφιάς στον κόσμο, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.

Η παρουσία των κορεατικών brands στους κολοσσούς του retail ενισχύεται ραγδαία σε όλα τα επίπεδα. Η Space NK δημιουργεί ειδικές K-beauty ζώνες στα καταστήματά της, ενώ τα Galeries Lafayette φιλοξενούν μόνιμα shop-in-shops με ανεξάρτητα κορεατικά brands. Παράλληλα, η Sephora υπέγραψε στρατηγική συνεργασία με την Olive Young, φέρνοντας viral brands όπως οι Abib, Rejuran, Dr. Althea και Torriden σε 500 καταστήματα στις ΗΠΑ αλλά και στο online δίκτυό της.

Η πρώτη διεθνής επιτυχία της K-beauty βασίστηκε στην καινοτομία των BB creams, του snail mucin και των sheet masks. Σήμερα, η αγορά έχει ωριμάσει σημαντικά. Όπως εξηγεί ο Έρικ Μιλς της NIQ, το trend υποστηρίζεται από το ευρύτερο πολιτιστικό κύμα του Hallyu, το οποίο περιλαμβάνει την K-pop, τα K-dramas και την κορεατική κουζίνα. Τα προϊόντα συνδυάζουν high-tech συστατικά, social-media-friendly packaging και προσιτές τιμές.

Η νέα μεγάλη τάση ακούει στο όνομα advanced derma. Πρόκειται για καλλυντικά που αναπτύσσονται σε συνεργασία με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως οι Dong-A Pharmaceutical και Dongkook Pharmaceutical, προσφέροντας αποτελέσματα επιπέδου ιατρείου στο σπίτι. Όταν η Olive Young λάνσαρε ξεχωριστή κατηγορία advanced derma, είδε τις πωλήσεις της να εκτοξεύονται κατά 260% σε μόλις δύο μήνες. Brands όπως η VT Cosmetics, με τη σειρά Reedle Shot που μιμείται το microneedling, και η Biodance, με serums που περιέχουν PDRN και κολλαγόνο, αλλάζουν το παιχνίδι. Η K-beauty μετατοπίζεται πλέον από την απλή ενυδάτωση στις στοχευμένες λύσεις βιολογίας του δέρματος.

Το «τολμηρό» real estate των αρωμάτων και η ψήφος εμπιστοσύνης της L’Oréal

Η ανατροπή ολοκληρώνεται στο μακιγιάζ και τα αρώματα. Νέα brands σπάνε τη μίνιμαλ παράδοση της Ασίας και υιοθετούν μια πιο προκλητική αισθητική. Η Borntostandout, με έντονο packaging και αντισυμβατικά αρώματα, κατάφερε να μπει σε εμβληματικά πολυκαταστήματα όπως τα Selfridges και Harrods. Η δυναμική της επισφραγίστηκε όταν έλαβε στρατηγική επένδυση από το Bold venture fund της L’Oréal. Η Σεούλ δεν είναι πλέον η πρωτεύουσα ενός πρόσκαιρου viral trend. Έχει χτίσει ένα πανίσχυρο, αυτόνομο οικοσύστημα που συνδέει την κορυφαία κοσμετολογία με τον τουρισμό υψηλής αξίας και το παγκόσμιο retail.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: «Ταύρος» για το ελληνικό χρηματιστήριο – Στόχος οι 2.900 μονάδες

FT: Το σχέδιο του Νικ Στορόνσκι για τη Revolut – Μια παγκόσμια τράπεζα με «ουσιαστικά μηδενικό ρίσκο»

Αντουάν Αρνό: Από την Christian Dior στα hypercars των €2 εκατ. – Η επένδυση στην Delage

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ