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Στα αζήτητα έμεινε το πολυτελές διαμέρισμα στο Κολωνάκι, σε προνομιακό σημείο με ανεμπόδιστη θέα από την Ακρόπολη έως τη θάλασσα, το οποίο ανήκε στον Ισραηλινό μεγαλοεπενδυτή M.W.

Πρόκειται για μια αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του 9ου ορόφου σε εσοχή από την οδό Γ. Σταθά 20 και 6ου ορόφου σε εσοχή από την οδό Δημάκη 8, «μετά του ανήκοντος σε αυτό ως παράρτημα -δώμα- του 10ου ορόφου» μιας πολυκατοικίας κτισμένης στη θέση «Σχιστή Πέτρα», στο Κολωνάκι.

Το διαμέρισμα αποτελείται από είσοδο, σάλα, τραπεζαρία, τρία υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό, β’ λουτρό, W.C., και δωμάτιο υπηρεσίας, ενώ έχει επιφάνεια 208,30 τ.μ. Το δώμα, επιφάνειας 52,19 τ.μ. αποτελείται από ένα δωμάτιο και λουτρό.

Το ακίνητο αγοράστηκε από τον Ισραηλινό επενδυτή τον Ιούλιο του 2019. Η τιμή πρώτης προσφοράς για τον αρχικό πλειστηριασμό που είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο ήταν στα 1.431.000 ευρώ, αλλά υπήρξε αναστολή λόγω προσφυγής και στη συνέχεια δικαστική απόφαση που αύξησε την τιμή.

Επί του ακινήτου είχαν εγγραφεί αρκετά βάρη και ειδικότερα, προσημείωση υποθήκης για 4 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2022, υπέρ της ισραηλινής εταιρείας Michlol Growth Limited, συντηρητική κατάσχεση για 430.000 ευρώ, δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τον Φεβρουάριο του 2024, υπέρ της “V.A. Conland Τεχνική”, καθώς και η αναγκαστική κατάσχεση για 60.000 ευρώ που έγινε τον Ιούνιο του 2025.

Ο επιχειρηματίας και τα χρέη

Πρωταγωνιστής είναι, -όπως πρώτη αποκάλυψε η στήλη Darkroom τον περασμένο Δεκέμβριο-, ο M.W., επιχειρηματίας από το Ισραήλ, ο οποίος φέρεται μέσω του ομίλου του να έχει επενδύσεις σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακίνητα σε όλο τον κόσμο, ενώ συμμετείχε και στο εγχείρημα της έλευσης και ανάπτυξης ξενοδοχειακής αλυσίδας, ισραηλινών συμφερόντων, στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη αλυσίδα, όμως, έχει αλλάξει πλέον χέρια καθώς λόγω οικονομικών προβλημάτων πουλήθηκε σε άλλον πολύ ισχυρό ισραηλινό όμιλο.

Ο ίδιος στην αρχική κατασχετήρια έκθεση αναφερόταν ως κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Δημάκη και ως προσωρινά διαμένων στο ξενοδοχείο Brown Acropole επί της οδού Πειραιώς.

Επισπεύδοντες σε εκείνη τη φάση ήταν η εταιρεία “V.A. Conland Τεχνική”, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα των πολυτελών κατασκευών και είχε αναλάβει αρκετά από τα ξενοδοχεία της Brown Hotels, όπως το Brown Acropole, το Brown Lighthouse Athens, το Isla Brown Corinthian Resort, το Villa Brown Ermou κ.α., καθώς και ο Πολιτικός Μηχανικός Α.Β.

Η ανακοπή και η δικαστική απόφαση

Πριν τον αρχικό πλειστηριασμό, όμως, μεσολάβησε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 «σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων» από τους αρχικούς επισπεύδοντες (την «V.A. Conland Τεχνική» και τον Α.Β.) προς την ισραηλινή εταιρεία «Michlol Growth Limited» προς την οποία έχει κι άλλα χρέη ο εν λόγω επιχειρηματίας. Πρόκειται για εταιρεία παροχής ιδιωτικών πιστώσεων και εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων και είναι θυγατρική της εισηγμένης της Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ Michlol Finance Ltd.

Η νέα επισπεύδουσα, όμως, δεν επιθυμούσε την διεξαγωγή του πλειστηριασμού στις 9 Ιανουαρίου και για αυτό υπήρξε η αναστολή.

Στη συνέχεια άσκησε ανακοπή κατά του οφειλέτη που τώρα εμφανίζεται ως κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, για να ανεβάσει την τιμή πρώτης προσφοράς, ενώ το νέο σφυρί προσδιορίστηκε για σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Ο πλειστηριασμός, όμως, ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

Η ανακόπτουσα ισραηλινή εταιρεία αμφισβήτησε στο δικαστήριο την εκτίμηση για την αρχική τιμή πρώτης προσφοράς (στα 1.431.000 ευρώ), υποστηρίζοντας ότι η εμπορική αξία του επίδικου ακινήτου ανέρχεται στα 2.400.000 ευρώ. Προσκόμισε μάλιστα νεότερη έκθεση εκτίμησης (του Σεπτεμβρίου), με φωτογραφίες του ακινήτου τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά προκειμένου να διαπιστωθεί η σημερινή του κατάσταση.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του στις 28 Σεπτεμβρίου, έκανε δεκτή την ανακοπή, επισημαίνοντας στο σκεπτικό ότι «το επίδικο ακίνητο βρίσκεται στο Κολωνάκι, το οποίο αποτελεί μία από τις πλέον προνομιακές και υψηλού κύρους οικιστικές περιοχές του κέντρου της Αθήνας, βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από την οργανωμένη εμπορική αγορά της περιοχής, με εύκολη πρόσβαση σε καταστήματα, χώρους εστίασης και αναψυχής, καθώς και λοιπές υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα σε ήσυχο σημείο, έμπροσθεν πάρκου, καταλαμβάνει τον 9ο και 10ο όροφο του κτηρίου, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα προς την Ακρόπολη και τον ευρύτερο αστικό ορίζοντα της Αθήνας έως και τη θάλασσα, είναι πολυτελώς ανακαινισμένο, με υψηλών προδιαγραφών κατασκευαστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία αξιολογούνται ως ανώτερα από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της πλειονότητας των συγκριτικών ακινήτων και διατίθεται πλήρως επιπλωμένο».

Στη συνέχεια αφού επισήμανε την «ιδιαίτερα καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτήριο εξωτερικά αλλά και την πολυτελή κατασκευή του ακινήτου εσωτερικά», πιθανολόγησε την εμπορική αξία του στο ποσό των 2.400.000 ευρώ, στο οποίο καθορίστηκε και η τιμή πρώτης προσφοράς.

Μένει να φανεί εάν το επόμενο διάστημα θα υπάρξει επαναληπτικός πλειστηριασμός ή εάν θα αλλάξουν τα δεδομένα…

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