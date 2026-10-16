Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια αγγελία χωρίς αριθμό μητρώου και εισπράξεις που εμφανίζονται στις πλατφόρμες αλλά λείπουν από τις φορολογικές δηλώσεις δίνουν στην εφορία τα στοιχεία για να αναζητήσει αδήλωτα ενοίκια. Η αξιοποίηση των δεδομένων από Airbnb, Booking και Expedia οδήγησε στον εντοπισμό 34.000 φορολογουμένων για εισοδήματα του 2023 και στην υποβολή 37.000 δηλώσεων οικειοθελούς συμμόρφωσης. Το αποτέλεσμα ήταν να εμφανιστούν επιπλέον εισοδήματα 105 εκατ. ευρώ, τα οποία είχαν μείνει εκτός δηλώσεων.

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στο συνέδριο Prodexpo 2026 δείχνουν πώς οι πληροφορίες των πλατφορμών μετατρέπονται σε εργαλείο φορολογικού ελέγχου. Η Αρχή μπορεί να συγκρίνει την εικόνα ενός ακινήτου στο διαδίκτυο με την καταχώρισή του στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και με τα εισοδήματα που δηλώνει ο υπόχρεος. Όπου προκύπτουν κενά ή διαφορές, δημιουργείται πεδίο για στοχευμένη διερεύνηση.

Για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές, ο έλεγχος δεν σταματά στην ύπαρξη ενός αριθμού μητρώου στην αγγελία. Χρειάζεται να συμφωνούν τα στοιχεία της καταχώρισης, η εγγραφή στο μητρώο και οι δηλώσεις για τα έσοδα από τη δραστηριότητα. Η σωστή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου καλύπτει την υποχρέωση ταυτοποίησης της αγγελίας, χωρίς από μόνη της να πιστοποιεί ότι έχουν δηλωθεί σωστά όλες οι εισπράξεις.

Οι διασταυρώσεις καλύπτουν τρία βασικά σημεία. Την παρουσία του ακινήτου στις πλατφόρμες και την αναγραφή του απαιτούμενου αριθμού μητρώου, την αντιστοίχιση της αγγελίας με τα στοιχεία που τηρεί η ΑΑΔΕ και τη δήλωση των εισοδημάτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα. Έτσι, οι διαθέσιμες πληροφορίες επιτρέπουν να εντοπίζονται συγκεκριμένες αποκλίσεις και να κατευθύνονται οι έλεγχοι στις περιπτώσεις που χρειάζονται διερεύνηση.

Η ειδική δράση για το φορολογικό έτος 2023 αποτυπώνει το εύρος αυτής της διαδικασίας. Από τις διασταυρώσεις προέκυψαν 34.000 φορολογούμενοι με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ακολούθησαν 37.000 δηλώσεις οικειοθελούς συμμόρφωσης, με τις οποίες προστέθηκαν στη φορολογητέα ύλη 105 εκατ. ευρώ. Το ποσό αφορά εισοδήματα που δηλώθηκαν επιπλέον, με τον αντίστοιχο φόρο να υπολογίζεται βάσει της φορολογικής μεταχείρισης κάθε περίπτωσης.

Την ίδια ώρα, περιορίζονται οι αγγελίες που δεν αναγράφουν τον υποχρεωτικό αριθμό μητρώου. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, το ποσοστό μη συμμόρφωσης στη συγκεκριμένη υποχρέωση υποχώρησε από 11% σε 5%. Πρόκειται για μείωση έξι ποσοστιαίων μονάδων σε ένα στοιχείο που επιτρέπει στη φορολογική διοίκηση να συνδέει το ακίνητο που διαφημίζεται με την αντίστοιχη εγγραφή στο μητρώο της.

Το 5% αφορά αποκλειστικά τις παραβάσεις στην αναγραφή του αριθμού μητρώου. Η πληρότητα των δηλωμένων εισοδημάτων αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο ελέγχου, καθώς ακόμη και μια αγγελία με σωστά στοιχεία ταυτοποίησης μπορεί να συνδέεται με εισπράξεις που δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις φορολογικές δηλώσεις.

Στα 973 εκατ. ευρώ έφτασαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Πιτσιλής, τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις που δηλώθηκαν το 2025. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ έδωσε έμφαση στη συστηματική επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων, στην ποιότητα των πληροφοριών και στη δυνατότητα συσχέτισής τους με τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Golden Visa: Ανάκληση άδειας και για Airbnb μέσω υπεκμίσθωσης

Στο μέτωπο των βραχυχρόνιων μισθώσεων εντάσσονται και οι προειδοποιήσεις για ακίνητα που συνδέονται με τη χορήγηση Golden Visa. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ξεκαθάρισε ότι θα ανακαλούνται άδειες διαμονής όταν παραβιάζεται η απαγόρευση διάθεσης των συγκεκριμένων ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή. Η προειδοποίηση αφορά και περιπτώσεις στις οποίες επιχειρείται να παρακαμφθεί ο περιορισμός με ενδιάμεσες μισθώσεις και υπεκμισθώσεις, ώστε το ακίνητο να καταλήγει τελικά σε πλατφόρμα τύπου Airbnb.

Πρακτικά, σύμφωνα με όσα επισήμανε ο υπουργός, η μεσολάβηση άλλου μισθωτή δεν παρακάμπτει την απαγόρευση ούτε προστατεύει την άδεια διαμονής του επενδυτή. Η κατεύθυνση του προγράμματος είναι τα ακίνητα να χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους επενδυτές ή να διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση, με έμφαση στη μετατροπή χώρων άλλων χρήσεων σε κατοικίες που αυξάνουν το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα.

Διαβάστε ακόμη

Καταναλωτικά δάνεια: Το νέο πλαφόν αλλάζει τους κανόνες (πίνακες)

Οι Έλληνες εφοπλιστές πρωταγωνιστούν στα tankers με 98 αγορές και 133 πωλήσεις πλοίων σε έναν χρόνο

Σύνοδος Κορυφής: Στρατόπεδα και σκληρό παζάρι χωρίς συμφωνία για ενέργεια και προϋπολογισμό – Oι παρεμβάσεις Μητσοτάκη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ