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Δύο πλειστηριασμοί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, τόσο ως προς τους οφειλέτες, όσο και για τα ίδια τα ακίνητα, αφού περιλαμβάνεται και ένα διυλιστήριο…

Ο πρώτος αφορά τον Γιάννη Καρούζο, πρωταγωνιστή άλλοτε του «Καρούζος-Gate», ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην εγχώρια αγορά ακινήτων.

Ο δεύτερος βιομηχανικό ακίνητο εταιρείας που ενώ οδηγήθηκε σε λύση και εκκαθάριση, στη συνέχεια… «αναστήθηκε».

Το ακίνητο στην Κηφισιά

Στο στόχαστρο βρίσκεται σήμερα, για μια ακόμη φορά, ημιτελής κατοικία του Γ. Καρούζου στην Κηφισιά, επί της οδού Ραγκαβή.

Συγκεκριμένα, η με στοιχεία Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, που αποτελείται από είσοδο, υποδοχή, δύο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC, δύο εξώστες προς την οδό Ραγκαβή και έναν προς τον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου καθώς και δύο ημιϋπαίθριους επίσης προς τον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, συνολικής επιφάνειας 110,33 τ.μ.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το ακίνητο είναι ημιτελές και συγκεκριμένα στο στάδιο των οπτοπλινθοδομών, χωρίς να λαμβάνουν χώρα εργασίες αποπεράτωσης και ότι το οικόπεδο διαθέτει πρόσβαση από την οδό Ραγκαβή, η οποία είναι μπλοκαρισμένη μέσω συρματοπλέγματος επί μεταλλικού πλαισίου. Κατά τον τελευταίο άγονο πλειστηριασμό στις 2 Οκτωβρίου η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στις 218.000 ευρώ, ενώ για σήμερα που βγαίνει ξανά στο σφυρί με επισπεύδουσα την Cepal, έχει μειωθεί περαιτέρω στις 174.400 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει χέρια μέσω πλειστηριασμών δεκάδες ακίνητα του «Καρούζος Gate». Μεταξύ αυτών ακίνητο-φιλέτο πάνω στην παραλιακή και σε απόσταση αναπνοής από την έκταση του Ελληνικού, που βγήκε στα 4,1 εκατ. ευρώ και κατακυρώθηκε στα 8 εκατ. ευρώ, μεγάλες εκτάσεις στην Κρήτη, όπως αγροτεμάχιο 45 στρεμμάτων στο Γαζί Ηρακλείου, εμπορικό κέντρο στο Γέρακα που κατακυρώθηκε στα 10,2 εκατ. ευρώ καθώς και αρκετά ακόμη εμπορικά ακίνητα στην Αττική και κυρίως στην περιοχή της Γλυφάδας.

Το διυλιστήριο Σαλιαρέλη

Σήμερα κληρώνει και για ένα… διυλιστήριο και μάλιστα με «βαρύ» όνομα. Δεν πρόκειται βέβαια για κάποιο από τα γνωστά και μεγάλα, αλλά για ένα μικρότερο και εγκαταλελειμμένο που βρίσκεται στην Πάτρα.

Ο πλειστηριασμός, με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα, στρέφεται κατά της «τελούσας σε αναβίωση καθεστώτος εκκαθάρισης» SOSCO Διυλιστήρια Αχαΐας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, η οποία «νόμιμα εκπροσωπείται από τον διορισμένο εκκαθαριστή αυτής κ. Σαλιαρέλη Ευστράτιο». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρεία εδρεύει επί της οδού Φίλωνος στον Πειραιά, στην ίδια διεύθυνση με την ΑΡΣΑΛ, εταιρεία συμφερόντων του γνωστού επιχειρηματία (και παλαιότερα προέδρου του Ολυμπιακού) Αργύρη Σαλιαρέλη.

Η SOSCO που ιδρύθηκε το 1991, φέρεται κατά το παρελθόν να σχετιζόταν με τις διεθνείς δραστηριότητες της οικογένειας.

Το παράδοξο είναι ότι προ ετών τέθηκε σε διαδικασία λύσης-εκκαθάρισης η οποία φαίνεται να ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023. Στη συνέχεια όμως είχαμε… αναβίωση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, αυτό έγινε «κατόπιν αίτησης της Εθνικής Τράπεζας για αναβίωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας κατ’ άρθρο 28 παρ. 4 του Ν.4919/2020, λόγω του ότι φέρει έως σήμερα ανεξόφλητη απαίτηση κατά της ως άνω εταιρείας, προερχόμενης εκ της υπ’ αριθμ. 2971 /27.11.1985 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό».

Η εν λόγω απαίτηση έχει επιδικασθεί δια διαταγών πληρωμής και δικαστικών αποφάσεων. Έτσι, η εταιρεία SOSCO Διυλιστήρια Αχαΐας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, η οποία είχε διαγραφεί από το ΓΕΜΗ «αναβιώνει σε κατάσταση εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν.4919/2020, και χρέη εκκαθαριστή εκτελεί ο τελευταίος πριν τη διαγραφή της διορισμένος εκκαθαριστής».

Η κατάσχεση επιβλήθηκε για 100.000 ευρώ, ποσό που, όπως αναφερόταν σε προηγούμενη έκθεση κατάσχεσης, αποτελεί μέρος συνολικής απαίτησης ύψους 857.504,74 ευρώ, η οποία «ερείδεται εκ της υπ’ αρθμ. 59/1998 τελεσίδικης Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών».

Τι περιλαμβάνει

Στο σφυρί αναμένεται να βγει η πλήρης κυριότητα ενός γηπέδου (με τα εντός αυτού κτίσματα και παραρτήματα, συστατικά και παρακολουθήματα του, παρόντα ή μέλλοντα) εμβαδού 4.700 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Χαϊκαλίου Αχαΐας, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών, στο βιομηχανικό τετράγωνο 25, οδός 6, της Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Επί του γηπέδου έχει ανοικοδομηθεί δυνάμει άδειας του 1986 βιομηχανικό κτήριο το οποίο καλύπτει επιφάνεια 1137 τ.μ., με συνολική επιφάνεια ορόφων 1.285 τ.μ.

Αποτελείται από το κυρίως κτήριο και από το υπόστεγο. Το κυρίως κτήριο το οποίο είναι διώροφο, καλύπτει επιφάνεια 300 τ.μ. ενώ ακολουθεί ένας ενιαίος βιομηχανικός χώρος επιφάνειας 475 τ.μ. Εντός του χώρου αυτού και προς το κυρίως κτήριο υπάρχει πατάρι από μπετόν επιφάνειας 100 τ.μ.

Εν συνεχεία ακολουθεί το υπόστεγο όπου είναι εγκατεστημένος όλος σχεδόν ο μηχανολογικός εξοπλισμός καλυπτόμενης επιφάνειας 512,5 τ.μ.

Όπως σημειώνεται πρόκειται για ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείτο από την εν λόγω εταιρεία για την παραγωγή, επεξεργασία και συσκευασία ορυκτελαίων, λιπαντικών, χημικών προϊόντων κλπ. Το γήπεδο είναι επίπεδο, ορθογωνικού παραλληλόγραμμου σχήματος, με πρόσοψη στη βορειοανατολική πλευρά.

Στο βιομηχανικό κτήριο, κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές λόγω υγρασίας και εγκατάλειψης πολλών ετών. Μάλιστα, τα εξωτερικά κουφώματα είναι αποξηλωμένα. Ακόμη, το βορειοδυτικό τμήμα του, – όπου αναπτύσσεται ο κύριος βιομηχανικός χώρος-, και το ήμισυ περίπου του νοτιοδυτικού δεν φέρουν πλαγιοκαλύψεις.

Το βιομηχανικό τμήμα φέρει σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική στέγη με επικάλυψη λαμαρίνας. Επιπλέον διαθέτει δύο μεταλλικές συρόμενες θύρες.

Το γήπεδο είναι περιφραγμένο περιμετρικά με μεταλλικό κιγκλίδωμα επί χαμηλού τοιχίου (κατά τμήματα η περίφραξη είναι κατεστραμμένη), ενώ μεγάλο τμήμα του οικοπέδου είναι ασφαλτοστρωμένο και τσιμεντοστρωμένο, αλλά σε κακή κατάσταση.

Στον ακάλυπτο χώρο υπάρχουν μεταλλικές δεξαμενές με εκτεταμένη οξείδωση και κατεστραμμένες. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι δεξαμενές, που βρίσκονται εντός του στεγάστρου.

Στην έκθεση τονίζεται ότι «το ακίνητο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, δεν λειτουργεί και φαίνεται να είναι εγκαταλελειμμένο επί σειρά ετών. Λόγω της επικινδυνότητας δεν εισήλθαμε εντός του κτηρίου».

Σημειώνεται ότι ο αρχικός πλειστηριασμός έγινε στις 27 Μαΐου 2026 με τιμή πρώτης προσφοράς στις 359.100 ευρώ και κατέληξε άγονος, ενώ με την ίδια τιμή εκκίνησης γίνεται και ο σημερινός.