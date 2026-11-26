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Η αναζήτηση της πολυτέλειας δεν περνά πλέον απαραίτητα από τα ακριβότερα καταστήματα και τις διάσημες επωνυμίες. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές στη Βρετανία ανακαλύπτουν ότι μπορούν να αποκτήσουν προϊόντα με εμφάνιση, άρωμα ή αίσθηση που παραπέμπουν σε γνωστά brands, καταβάλλοντας πολύ μικρότερο τίμημα. Και καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αυτή η καταναλωτική συμπεριφορά εξελίσσεται σε μία από τις κυρίαρχες τάσεις της εορταστικής αγοράς.

Ένα αρωματικό κερί των 114 ευρώ βρίσκει οικονομικότερη εναλλακτική στα 30 ευρώ, ένα επώνυμο άρωμα των 156 ευρώ συγκρίνεται με αντίστοιχη πρόταση των 19 ευρώ, ενώ κασμιρένια πουλόβερ διατίθενται σε τιμές έως και τρεις φορές χαμηλότερες από εκείνες γνωστών αλυσίδων ένδυσης.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «dupes», προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να θυμίζουν ακριβότερες επιλογές, χωρίς απαραίτητα να αποτελούν πιστά αντίγραφά τους.

Η τάση, που αρχικά συνδέθηκε με τη Generation Z και τη διάδοσή της μέσω των κοινωνικών δικτύων, έχει πλέον αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη απήχηση. Η παρατεταμένη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα ωθεί ολοένα περισσότερα νοικοκυριά να αναζητούν οικονομικότερες λύσεις, χωρίς να στερούνται εντελώς τις μικρές προσωπικές πολυτέλειες.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών YPulse, τα οποία επικαλείται ο Guardian, το 44% των Βρετανών ηλικίας 13 έως 39 ετών έχει αγοράσει τουλάχιστον ένα τέτοιο προϊόν μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Ακόμη πιο ενδεικτικό της αλλαγής στις καταναλωτικές αντιλήψεις είναι ότι το 53% των ερωτηθέντων στην ίδια ηλικιακή ομάδα θεωρεί πως η ποιότητα των οικονομικών εναλλακτικών περιορίζει την επιθυμία του να αγοράσει το αυθεντικό προϊόν πολυτελείας.

Από τα αρώματα των 8 ευρώ στα κασμιρένια πουλόβερ των 60 ευρώ

Η αγορά των αρωμάτων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής που έχουν αποκτήσει τα dupes. Στο TikTok, τα hashtags #perfumedupe και #perfumedupes συνοδεύουν περισσότερα από 50.000 βίντεο, στα οποία χρήστες συγκρίνουν πολυτελή αρώματα με αισθητά φθηνότερες προτάσεις.

Το Violet Blossom της Zara, με τιμή περίπου 19 ευρώ στη βρετανική αγορά, παρουσιάζεται από δημιουργούς περιεχομένου ως οικονομική εναλλακτική του Alien της Mugler, το οποίο κοστίζει σχεδόν 156 ευρώ.

Παρόμοια περίπτωση αποτελεί το Aura Ambrette των Marks & Spencer, με τιμή περίπου 27 ευρώ, το οποίο προτείνεται σε όσους αναζητούν αρωματικές νότες που θυμίζουν το Another 13 της Le Labo.

Στον ίδιο ανταγωνισμό έχει εισέλθει δυναμικά και η Aldi, με τη σειρά αρωμάτων Lacura. Προϊόντα που πωλούνται περίπου 8 ευρώ προβάλλονται στα κοινωνικά δίκτυα ως εναλλακτικές γνωστών αρωμάτων, όπως τα Paradoxe, Flowerbomb και Baccarat Rouge.

Η συγκεκριμένη καταναλωτική τάση δεν περιορίζεται στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης. Επεκτείνεται και στη διακόσμηση του σπιτιού, ιδιαίτερα κατά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Ενδεικτικά, το εορταστικό αρωματικό κερί Winter Indulgence της White Company κοστίζει περίπου 114 ευρώ, ενώ η Aldi προσφέρει παρόμοια επιλογή έναντι μόλις 30 ευρώ.

Στην αγορά ένδυσης, η αμερικανική Quince, η οποία έκανε πρόσφατα την είσοδό της στη Βρετανία, επιχειρεί να προσελκύσει όσους επιθυμούν ποιοτικά υλικά χωρίς τις υψηλές τιμές των καθιερωμένων επωνυμιών.

Στην ιστοσελίδα της παρουσιάζει γυναικείο κασμιρένιο πουλόβερ αξίας περίπου 60 ευρώ, τοποθετώντας το δίπλα σε αντίστοιχα προϊόντα των Cos και Reiss που πωλούνται σε σχεδόν τριπλάσια τιμή.

Με αυτή τη στρατηγική, η εταιρεία επιχειρεί να αναδείξει τη διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό κόστος ενός προϊόντος και στην πρόσθετη επιβάρυνση που μπορεί να συνεπάγεται η αναγνωρισιμότητα μιας επωνυμίας.

Οι Millennials παίρνουν τα ηνία της αγοράς

Παρότι τα dupes απέκτησαν δημοσιότητα κυρίως χάρη στους νεότερους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, η καταναλωτική τους βάση έχει διευρυνθεί σημαντικά.

Όπως εξηγεί ο Έρικ Μιλς της NielsenIQ, οι Millennials αντιπροσωπεύουν πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο των πωλήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ξεπερνώντας τις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Η μεταστροφή προς οικονομικότερες επιλογές αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία της αγοράς. Σύμφωνα με τη NielsenIQ, το 38% των Βρετανών καταναλωτών επέλεξε τον τελευταίο χρόνο φθηνότερες μάρκες, προκειμένου να συγκρατήσει τις δαπάνες του.

Στον κλάδο των αρωμάτων, η ανάπτυξη είναι ακόμη πιο έντονη. Ο αριθμός όσων αγοράζουν μέσω διαδικτύου οικονομικές εναλλακτικές αυξήθηκε κατά 17% σε ετήσια βάση, με ρυθμό υψηλότερο από εκείνον της συνολικής αγοράς.

Καταλυτική είναι η συμβολή των κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερα του TikTok, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της πλατφόρμας, χρησιμοποιείται κάθε μήνα από περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους στη Βρετανία.

Μέσα από βίντεο συγκρίσεων, παρουσιάσεις προϊόντων και προτάσεις αγορών, η επιλογή ενός οικονομικού υποκατάστατου έχει μετατραπεί σε ένδειξη καταναλωτικής εξυπνάδας.

Οι χρήστες όχι μόνο δεν αποφεύγουν να αναφέρουν ότι αγόρασαν μια φθηνότερη εκδοχή γνωστού προϊόντος, αλλά συχνά προβάλλουν ως επίτευγμα την εξοικονόμηση χρημάτων που πέτυχαν.

Η ανησυχία των μεγάλων brands και τα νομικά όρια

Η ενίσχυση των dupes δεν περνά απαρατήρητη από τους οίκους πολυτελείας, οι οποίοι βλέπουν ένα μέρος της ζήτησης να κατευθύνεται προς προϊόντα που αξιοποιούν την αισθητική και τη δημοτικότητα των δικών τους δημιουργιών.

Η Σάρλοτ Τίλμπουρι, ιδρύτρια της ομώνυμης εταιρείας καλλυντικών, έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της σε τέτοιες πρακτικές, τονίζοντας ότι ένα προϊόν με χαμηλότερη τιμή δεν προσφέρει απαραίτητα την ίδια ποιότητα ή αποτελεσματικότητα.

Η αντιπαράθεση δεν είναι μόνο εμπορική, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις αποκτά και νομικές διαστάσεις.

Το 2019, η Charlotte Tilbury δικαιώθηκε δικαστικά έναντι της Aldi σε υπόθεση που αφορούσε στην αντιγραφή του σχεδιασμού της συσκευασίας της παλέτας μακιγιάζ Filmstar Bronze & Glow.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ανέδειξε τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε μια νόμιμη οικονομικότερη εναλλακτική και στην παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα dupes δεν ταυτίζονται αυτομάτως με τα πλαστά προϊόντα. Δεν φέρουν υποχρεωτικά το λογότυπο του αυθεντικού προϊόντος ούτε διατίθενται στην αγορά ως γνήσιες δημιουργίες της αρχικής εταιρείας.

Ωστόσο, η εκτεταμένη ομοιότητα στον σχεδιασμό ή στη συσκευασία ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα προστασίας εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων.

Η Κλερ Μπρέχενι, ειδική σε θέματα εμπορικών σημάτων της Mathys & Squire, επισημαίνει στον Guardian ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να προστατεύουν όχι μόνο την επωνυμία τους, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εμφάνισης των προϊόντων τους.

Από την πλευρά των αγοραστών, απαιτείται επίσης προσοχή, καθώς δύο προϊόντα που μοιάζουν εξωτερικά δεν διαθέτουν απαραίτητα την ίδια σύνθεση, ποιότητα ή απόδοση.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού

Η άνοδος των οικονομικών εναλλακτικών δεν συνεπάγεται ότι τα προϊόντα υψηλής τιμής χάνουν συνολικά την απήχησή τους.

Έρευνα της Savvy Marketing δείχνει ότι σχεδόν οκτώ στους δέκα καταναλωτές εξακολουθούν να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για επιλεγμένες μικρές πολυτέλειες, εφόσον θεωρούν ότι η διαφορά στην ποιότητα δικαιολογεί το επιπλέον κόστος.

Εκείνο που φαίνεται να περιορίζεται είναι η προθυμία καταβολής υψηλότερου τιμήματος αποκλειστικά και μόνο λόγω της επωνυμίας.

Για τις εταιρείες πολυτελείας, αυτό δημιουργεί μια νέα πρόκληση: να αποδεικνύουν ότι η υψηλή τιμή συνοδεύεται από πραγματική υπεραξία, είτε σε επίπεδο ποιότητας και σχεδιασμού είτε ως προς τη συνολική εμπειρία του καταναλωτή.

Στο μεταξύ, ένας ακόμη παράγοντας αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις αγοραστικές συνήθειες: η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Έρικ Μιλς της NielsenIQ εκτιμά ότι η ανάπτυξη ψηφιακών βοηθών αγορών θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στα dupes.

Μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από ένα chatbot να αναζητεί προϊόντα με παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά χαμηλότερη τιμή, συγκρίνοντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο διαφορετικές επιλογές.

Για τις επιχειρήσεις, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα πρόσθετο πεδίο ανταγωνισμού, πέρα από τα φυσικά καταστήματα και τις παραδοσιακές διαδικτυακές αναζητήσεις.

Οι συστάσεις των ψηφιακών βοηθών θα μπορούσαν να επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τις τελικές αγοραστικές αποφάσεις, καθιστώντας την παρουσία των προϊόντων στις προτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης νέο ζητούμενο για τις εμπορικές επιχειρήσεις.