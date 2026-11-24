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Σε αναπτυξιακή πορεία επανέρχεται το 2026 η παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας, αφήνοντας πίσω της μια διετία πτώσης των πωλήσεων. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η ανάκαμψη χαρακτηρίζεται εύθραυστη, καθώς ολοένα περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν να διαθέσουν τα χρήματά τους σε ταξίδια, διασκέδαση και εμπειρίες, περιορίζοντας τις αγορές ακριβών προϊόντων.

Όπως προκύπτει από την ετήσια μελέτη της Bain & Company, την οποία επικαλείται το Reuters, οι παγκόσμιες πωλήσεις προϊόντων πολυτελείας, όπως κοσμήματα, ρούχα, καλλυντικά και γυαλιά, εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 2% το 2026, αγγίζοντας τα 367 δισ. ευρώ, με βάση τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Πρόκειται, πάντως, για επίδοση που υπολείπεται σημαντικά του μέσου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης 5% που έχει εμφανίσει ο κλάδος κατά τα τελευταία 15 χρόνια. Όσον αφορά στο 2027, οι αναλυτές της Bain τοποθετούν την αύξηση των πωλήσεων σε ένα εύρος από 0% έως 4%.

Παρά τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συρρίκνωση της καταναλωτικής του βάσης. Ο αριθμός των πελατών αναμένεται να υποχωρήσει στα 315 εκατομμύρια το 2026, έναντι 330 εκατομμυρίων το προηγούμενο έτος. Η απώλεια αυτή συνδέεται εν μέρει με τη στροφή των καταναλωτών προς υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, δραστηριότητες αναψυχής και μορφές ψυχαγωγίας.

«Στην πραγματικότητα, παρατηρούμε ότι η κατανάλωση μετακινείται από τα προσωπικά αγαθά προς άλλους τρόπους απόλαυσης, κυρίως προς τις εμπειρίες, όπως μια περιποίηση σε spa, ένα ταξίδι ή ένα γεύμα υψηλής γαστρονομίας», ανέφερε η Κλαούντια Ντ’ Αρπίτσιο, ανώτερο στέλεχος της Bain.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της συμβουλευτικής εταιρείας, οι υψηλές δαπάνες των πιο εύπορων πελατών αναμένεται να καλύψουν και με το παραπάνω την υποχώρηση της ζήτησης από καταναλωτές που επιθυμούν να αποκτήσουν είδη πολυτελείας, αλλά έχουν περιορισμένη αγοραστική δυνατότητα. Παράλληλα, οι επιδόσεις δεν είναι ομοιόμορφες σε όλες τις κατηγορίες, με τα κοσμήματα να ξεχωρίζουν θετικά, την ώρα που ο τομέας της μόδας παραμένει υπό πίεση.

Η στροφή των Κινέζων καταναλωτών στις εγχώριες μάρκες

Η αμερικανική ήπειρος εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της αγοράς πολυτελείας και το 2027. Διαφορετική είναι η εικόνα στην Κίνα, η οποία πριν από την πανδημία είχε συμβάλει καθοριστικά στη δυναμική επέκταση του κλάδου, αλλά πλέον αναμένεται να διατηρήσει τη ζήτηση σε χαμηλά επίπεδα.

Για την ευρωπαϊκή αγορά, η Bain προβλέπει σταθεροποιητικές τάσεις, με την ανάκαμψη των διεθνών τουριστικών αφίξεων να εξελίσσεται σταδιακά, μετά τις αναταράξεις που συνδέθηκαν με τον πόλεμο στο Ιράν. Την ίδια στιγμή, ενισχύεται διεθνώς η προτίμηση για εμπορικά σήματα που διαθέτουν έντονο εγχώριο χαρακτήρα και πολιτισμική ταυτότητα. Στην κινεζική αγορά, η πρόθεση των καταναλωτών να επιλέξουν τοπικά προϊόντα εμφανίζεται πλέον εξαπλάσια σε σύγκριση με το 2019, καθώς αυξάνεται η βαρύτητα που αποδίδουν στην αυθεντικότητα και στην αξία που προσφέρει ένα προϊόν σε σχέση με την τιμή του.

«Στην Κίνα, οι καταναλωτές, με αφετηρία τη Generation Z, στρέφονται σταδιακά προς τις εγχώριες μάρκες σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες. Είναι η πρώτη χρονιά που διαπιστώνουμε μια τέτοια εξέλιξη», επισήμανε η Φεντερίκα Λεβάτο, partner της Bain και μία από τις συντάκτριες της έκθεσης. Όπως σημείωσε, οι κινεζικές εταιρείες καταφέρνουν πλέον να διευρύνουν το μερίδιό τους στην αγορά.

Παρόμοια μετατόπιση στις καταναλωτικές προτιμήσεις παρατηρείται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, οι αμερικανικές μάρκες με ιστορική παρουσία στην αγορά κατέγραψαν επιδόσεις υψηλότερες κατά περίπου έξι ποσοστιαίες μονάδες από εκείνες των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών τους, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη απήχηση των εγχώριων προϊόντων στους Αμερικανούς καταναλωτές.