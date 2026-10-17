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Η ιδέα του Ραφαήλ Ρουμελιώτη δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη, αν και το βασικό αντικείμενό της έχει να κάνει με μια κατηγορία προϊόντων που ο καθένας απολαμβάνει σε καθημερινή βάση και βρίσκει σε αφθονία. Τον καφέ.

Για να γίνει κατανοητή βέβαια μια ιστορία σε όλο της το εύρος, θα πρέπει να την πιάνει κανείς από την αρχή της. Με καταγωγή από την Κόρινθο, στα 18 του μόλις χρόνια ο Ραφαήλ έφυγε από την Ελλάδα για να σπουδάσει νομική στην Ολλανδία και όπως εξιστορεί στο newmoney, στην πορεία συνειδητοποίησε ότι οι επιχειρηματικές ανησυχίες του διέφεραν από το επάγγελμα του δικηγόρου.

Και από εκεί βρέθηκε να σερβίρει φρέντο εσπρέσο –παρασκευασμένο από τη δική του, ελληνική συνταγή όπως εξηγεί- στη «Γαλλική Ριβιέρα» στη μεγαλύτερη μαρίνα της Ευρώπης, στην πόλη Αντίμπ της Νότιας Γαλλίας, στην Κυανή Ακτή, ανάμεσα στις Κάννες και στη Νίκαια, από την μετακινούμενη καντίνα του, το φορτηγάκι της εταιρείας του, Brew on Wheels, η οποία κατατάσσεται στο νεοφυές οικοσύστημα.

«Πήγαινα κάποτε στον Ισθμό της Κορίνθου για να διαβάζω βιβλία σε αυτό το σημείο, με ησυχία. Έβλεπα τα κότερα να περνούν και λέω, τότε, στον εαυτό μου: θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Η συνέχεια ήρθε μόνη της. Έκανα το μεταπτυχιακό μου στο ναυτικό δίκαιο και ήρθα στο Μονακό το 2018 με σκοπό να εξειδικευτώ στη διαχείριση θαλαμηγών. Λάμβανα μέρος σε διάφορα Yacht Shows, αλλά από όλο αυτό το σκηνικό έλειπε κάτι. Τότε ξεκίνησαν όλα…», εξιστορεί ο Ραφαήλ στη online συζήτησή μας μέσω βιντεοκλήσης από την Αντίμπ, κάτι που μας επέτρεψε να έχουμε και εικόνα από όσα περιγράφει.

Από τα καταστρώματα των θαλαμηγών λοιπόν ο ιδρυτής της Brew on Wheels δεν άργησε να εντοπίσει την ευκαιρία που χρειαζόταν για το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα.

Η εταιρεία του σήμερα αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, δέχεται προσκλήσεις για να παράσχει τις υπηρεσίες της σε κορυφαία events, όχι μόνο σε Yacht Shows αλλά και σε διοργανώσεις όπως το Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό και, ταυτόχρονα, προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών που χρηματοδοτούν startups…

Στους πελάτες που γεύονται τον μοναδικό καφέ της Brew on Wheels ανήκουν γνωστά ονόματα μεγάλων ξένων επιχειρηματιών, ακόμη και δισεκατομμυριούχων, διάσημοι ηθοποιοί και άλλοι VIPs, που δεν αποκαλύπτονται για λόγους εχεμύθειας.

Στα πλάνα του Ραφαήλ Ρουμελιώτη συμπεριλαμβάνεται η μελλοντική επέκταση του franchise δικτύου της Brew on Wheels στην ελληνική αγορά. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο τονίζει την ελληνικότητα της επιχείρησής του, αποτελεί το γεγονός ότι προμηθεύεται τον καφέ από την Kafea Terra, της οικογένειας Ιωσηφίδη.

Μια «πινελιά» στο story μας: Η μαγευτική Αντίμπ είναι γνωστή για το μουσείο Πικάσο, ο οποίος έζησε εκεί την δεκαετία του ’40. Ο διάσημος ζωγράφος δεν ήταν ο μόνος επώνυμος κάτοικός της. Ο Έλληνας συγγραφέας, ποιητής και φιλόσοφος Νίκος Καζαντζάκης εγκαταστάθηκε επίσης σε αυτήν από το 1948 και για μερικά χρόνια, πριν από τον θάνατό του.

Η «ιεροτελεστία» ενός φρέντο

Η Brew on Wheels έχει ανάγει την παρασκευή του καφέ σε ένα είδος «ιεροτελεστίας», στη διάρκεια της οποίας παίζει το δικό του ρόλο, σύμφωνα με τον Ραφαήλ «ακόμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο, πριν ετοιμαστεί το προϊόν για το σερβίρισμα».

Από το 2018, ο ίδιος «έχτιζε» την καριέρα του στη διαχείριση θαλαμηγών στο Πριγκιπάτο του Μονακό, «έναν κόσμο βασισμένο πάνω στην ακρίβεια και την τελειότητα. Κάτι όμως… έλειπε. Όπως κάθε Έλληνας, όλοι ψάχνουμε πάντα για έναν καλό φρέντο», λέει, «και στις εκθέσεις θαλαμηγών απλά δεν υπήρχε».

Monaco Yacht Show. Cannes Yachting Festival. Εκδηλώσεις οργανωμένες γύρω από μερικά από τα πιο ακριβά σκάφη και την πλουσιότερη πελατεία στον πλανήτη — κι όταν ερχόταν η ώρα για καφέ, η επιλογή ήταν κάψουλες, ή τίποτα, με τον πραγματικό καφέ μπαρίστα να περιορίζεται σε μια χούφτα εστιατόρια και ιδιωτικούς χώρους εκεί κοντά. «Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς μια βιομηχανία που ζει από την ακρίβεια είχε παραβλέψει κάτι τόσο απλό», θυμάται ο Ραφαήλ. Αυτό το κενό έγινε ιδέα: η Brew on Wheels.

Στο περσινό Cannes Yachting Festival — όπου παρευρέθηκε ως επαγγελματίας του κλάδου των θαλαμηγών, όχι ακόμα ως επιχειρηματίας καφέ — πραγματοποίησε μια ανεπίσημη έρευνα ανάμεσα στον κόσμο που περπατούσε στις αποβάθρες, κάνοντας μια απλή ερώτηση: υπήρχε καλός καφές διαθέσιμος στις εκθέσεις θαλαμηγών; Πήγε και παραπέρα, ρωτώντας τους ιδιοκτήτες των food trucks που ήδη δούλευαν στην εκδήλωση πώς είχαν εξασφαλίσει τη θέση τους.

Ο καλύτερός του φίλος από το πανεπιστήμιο, ο Diego, ήταν εκεί μαζί του εκείνη την εβδομάδα για διακοπές και παρακολούθησε τις κινήσεις του Ραφαήλ. Τον Σεπτέμβριο του 2025, άφησε οριστικά τη διαχείριση θαλαμηγών.

Από την ιδέα στο…φορτηγάκι

Το story συνεχίζεται: ο Ραφαήλ βρήκε ένα βίντατζ Citroën HY — ένα αναγνωρίσιμο γαλλικό όχημα διανομής — και πέρασε τους επόμενους μήνες μετατρέποντάς το σε κινητό μπαρ specialty καφέ. Η Brew on Wheels λανσαρίστηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2025, σε μια πολυτελή χριστουγεννιάτικη αγορά στο Palm Beach των Καννών, δίπλα σε γείτονες όπως το Nammos, το Zuma, ένα καζίνο και το La Petite Maison.

Οι πρώτοι μήνες ήταν δύσκολοι. «Όπως στην αρχή κάθε επιχείρησης, τα έσοδα δεν είχαν έρθει ακόμα», λέει ο Ραφαήλ. Χωρίς μόνιμη τοποθεσία, το φορτηγάκι μετακινούνταν από περιοχή σε περιοχή, «χτίζοντας» το brand του σε υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις: AGECOTEL Expo, Légendes de Nice, Monaco Sevens, και δύο δραστηριότητες μπαρίστα στο Cannes Lions για μεγάλες διεθνείς εταιρείες.

Για μια θέση στη μεγαλύτερη μαρίνα

Η κατάκτηση μιας μόνιμης θέσης στο Port Vauban της Αντίμπ — τη μεγαλύτερη μαρίνα της Ευρώπης — χρειάστηκε σχεδόν τρεις μήνες επιμονής, όχι τύχη. Από την αρχή, το σχέδιο ήταν να δημιουργηθεί μια αίσθηση κοινότητας γύρω από τις μαρίνες: ένα μέρος όπου τα πληρώματα και οι ιδιοκτήτες θαλαμηγών, θα μπορούσαν να βρουν έναν πραγματικά καλό καφέ. Με τον specialty καφέ και το matcha να αναπτύσσονται παγκοσμίως, ο Ραφαήλ είδε μια ευκαιρία να φέρει αυτή την μικρή απόλαυση στις υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις και στις μαρίνες, μας αναφέρει.

Μόλις εξασφαλίστηκε η θέση στην Αντίμπ, ο Diego — ο καλύτερος φίλος του Ραφαήλ από το πανεπιστήμιο – μπήκε στην επιχείρηση. Τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες θαλαμηγών και οι ντόπιοι έγιναν το βασικό πελατειακό target group του van, με το σχέδιο να αποκτά σάρκα και οστά.

Σε κάθε εκδήλωση, το brand στηριζόταν σε δύο signature προτάσεις: τον Freddo Espresso και τον Freddo Cappuccino. Για τον Ραφαήλ «…η πραγματική επιτυχία δεν ήταν ποτέ η πρώτη πώληση ενός καφέ — πολλοί πελάτες δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ κρύο εσπρέσο και ήταν ανοιχτά επιφυλακτικοί — ήταν το να βλέπω τους ίδιους ανθρώπους να επιστρέφουν ξανά και ξανά, ως πιστοί πλέον πελάτες. Ο Freddo Cappuccino έχει έκτοτε γίνει viral σε όλη τη Νότια Γαλλία.»

Τον Σεπτέμβριο του 2026, έκλεισε ένας κύκλος. Έναν χρόνο νωρίτερα είχε περπατήσει στις αποβάθρες του Cannes Yachting Festival ως επισκέπτης επαγγελματίας, δοκιμάζοντας σιωπηλά αν μια ιδέα σαν τη δική του θα μπορούσε να λειτουργήσει. Φέτος, το δικό του φορτηγάκι είχε θέση στην ίδια εκδήλωση.

Το Μονακό παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόβλημα: το ίδιο το φορτηγάκι δεν μπορούσε να φτάσει εκεί. Αντί να το αντιμετωπίσει ως «τοίχο», ο Ραφαήλ Ρουμελιώτης το είδε δημιουργικά. Η Brew on Wheels έγινε ο επίσημος συνεργάτης καφέ του αποκλειστικού Lounge που διοργανώνει η IYC, ένας από τους μεγάλους οίκους μεσιτείας θαλαμηγών. Παράλληλα, η μάρκα πρόσφερε αποκλειστική υπηρεσία μπαρίστα για την Camper & Nicholsons και προμήθευε καθημερινά cold brew στο περίπτερο της Y.CO στο Monaco Yacht Show — τρεις δραστηριότητες ταυτόχρονα, παράλληλα με το φορτηγάκι που λειτουργούσε στην Αντίμπ.

Το πλάνο για στόλο και το Monaco Grand Prix

Δέκα μήνες μετά από το λανσάρισμά της, η Brew on Wheels δέχεται ολοένα και περισσότερα αιτήματα, μεταξύ άλλων για την παρουσία της στο Monaco Grand Prix και σε ιδιωτικές εταιρικές εκδηλώσεις.

Η επόμενη φάση, λέει ο Ραφαήλ στο newmoney, αφορά λιγότερο στο να «κυνηγάει» κάθε ευκαιρία και περισσότερο στο να «οικοδομήσει» τα συστήματα που θα τις στηρίξουν — κάνοντας την ιδέα εφαρμόσιμη σε πολλά πεδία, είτε πρόκειται για ένα φορτηγάκι στην Αντίμπ είτε για έναν… στόλο από αυτά, σε κορυφαίες μαρίνες της Ευρώπης.

Το μακροπρόθεσμο όραμα φτάνει πέρα από οποιαδήποτε… μεμονωμένη αποβάθρα: με φορτηγάκια της Brew on Wheels σταθμευμένα στις μεγαλύτερες μαρίνες της Ευρώπης, το καθένα ως βάση όχι μόνο για να σερβίρει καφέ στη στεριά αλλά και για να προμηθεύει απευθείας τις θαλαμηγούς, με κόκκους καφέ, εξοπλισμό και εκπαιδευμένους μπαρίστα.

«Η αληθινή αποστολή δεν αφορούσε ποτέ πραγματικά μόνο το… φορτηγάκι. Δεν είμαστε μια επιχείρηση με το φορτηγάκι του καφέ», καταλήγει ο Ραφαήλ. «Είμαστε μια premium lifestyle μάρκα, φτιαγμένη για υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις και για τους ανθρώπους, που ζουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο».