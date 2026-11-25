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Ένα δημοφιλές υποκατάστατο ζάχαρης, που χρησιμοποιείται σε χιλιάδες γλυκά, αναψυκτικά και προϊόντα διαίτης, φαίνεται πως μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη των μαλλιών σε ανθρώπους που υποφέρουν από φαλάκρα, σύμφωνα με νέα αυστραλιανή μελέτη.

Η στέβια, το φυσικό γλυκαντικό χωρίς θερμίδες που βρίσκεται σε πάνω από 40.000 προϊόντα παγκοσμίως, περιέχει ενώσεις που ονομάζονται στεβιοσίδες, οι οποίες της χαρίζουν τη χαρακτηριστική γλυκιά γεύση. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ διαπίστωσαν ότι, όταν οι στεβιοσίδες συνδυάζονται με τη μινοξιδίλη — το γνωστό φάρμακο κατά της τριχόπτωσης — μπορούν να ενισχύσουν την αναγέννηση των τριχών.

Η μινοξιδίλη χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την υψηλή πίεση, αλλά έγινε γνωστή όταν διαπιστώθηκε πως προκαλεί αύξηση τριχοφυΐας. Σήμερα αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες θεραπείες για ανδρογενετική αλωπεκία, κυκλοφορώντας ως διάλυμα, αφρός ή χάπι, που χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατομμύρια άνδρες.

Στο πειραματικό στάδιο, οι επιστήμονες τοποθέτησαν μικροβελονοειδή εμπλάστρα με μίγμα μινοξιδίλης και στεβιοσιδών στην άτριχη ράχη ποντικών για έναν μήνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν αναγέννηση τριχών στο 67,5% της περιοχής, έναντι μόλις 25% σε όσα έλαβαν μόνο μινοξιδίλη.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Λιφένγκ Κανγκ, χαρακτήρισε τη μέθοδο «ένα ελπιδοφόρο βήμα προς πιο φυσικές και αποτελεσματικές θεραπείες τριχόπτωσης», που μπορεί να ωφελήσουν εκατομμύρια ανθρώπους. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι οι στεβιοσίδες αυξάνουν την απορρόφηση της μινοξιδίλης, ενισχύοντας τη δράση της.

Η μινοξιδίλη δρα ενισχύοντας τη ροή αίματος στους θύλακες των τριχών, παρατείνοντας τη φάση ανάπτυξης. Ωστόσο, η απορρόφηση μέσω του δέρματος είναι δύσκολη, απαιτώντας συνεχή χρήση για μήνες. Αν και γενικά ασφαλής, μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο, ναυτία ή αυξημένη τριχοφυΐα σε άλλα σημεία του σώματος.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Advanced Healthcare Materials, χώρισε τα πειραματόζωα σε τέσσερις ομάδες: χωρίς θεραπεία, με μινοξιδίλη 2%, με έμπλαστρο χωρίς φάρμακο και με συνδυασμό μινοξιδίλης–στεβιοσιδών. Μετά από 35 ημέρες, η τελευταία ομάδα παρουσίασε ταχεία και εκτεταμένη ανάπτυξη μαλλιών χωρίς παρενέργειες.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί σε ανθρώπους και πως η κατανάλωση προϊόντων με στέβια δεν επηρεάζει την τριχοφυΐα. Παρά τη γενική της ασφάλεια, κάποιες έρευνες σε ζώα έχουν συνδέσει τη στέβια με πιθανές επιδράσεις στο μικροβίωμα και το ανοσοποιητικό.

Η τριχόπτωση επηρεάζει περίπου δύο στους τρεις άνδρες έως τα 35 έτη και σχεδόν το 85% στα 50, ενώ πάνω από το 50% των γυναικών αντιμετωπίζει αραίωση μαλλιών σε κάποια φάση της ζωής.

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