Η σειρά με την οποία ξεκινάμε την ημέρα μας μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργεί ο μεταβολισμός μας. Μια φαινομενικά αθώα συνήθεια, όπως η κατανάλωση δυνατού καφέ αμέσως μετά το ξύπνημα και πριν από το πρώτο γεύμα, φαίνεται πως μπορεί να μεταβάλει σημαντικά την απόκριση του οργανισμού στη γλυκόζη. Η επίδραση γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όταν έχει προηγηθεί μια νύχτα με διακεκομμένο ή κακής ποιότητας ύπνο.

Το πρωινό φλιτζάνι καφέ αποτελεί για εκατομμύρια ανθρώπους σχεδόν απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η ημέρα, ιδιαίτερα όταν η προηγούμενη νύχτα δεν ήταν ξεκούραστη. Ωστόσο, η κατανάλωσή του με άδειο στομάχι ενδέχεται να μην είναι η καλύτερη επιλογή για τη ρύθμιση του σακχάρου.

Επιστημονική έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσε ότι ο δυνατός, σκέτος καφές πριν από το πρωινό μπορεί να αυξήσει κατά περίπου 50% την απόκριση του σακχάρου στο αίμα μετά το γεύμα.

Η διαπίστωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αποτελεσματική ρύθμιση της γλυκόζης συνδέεται με τη μεταβολική υγεία και τον περιορισμό του κινδύνου εμφάνισης παθήσεων, όπως ο διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Διατροφής, Άσκησης και Μεταβολισμού του βρετανικού πανεπιστημίου και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό British Journal of Nutrition, εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στον ύπνο, στην κατανάλωση καφέ και στη μεταβολική απόκριση του οργανισμού.

Τα τρία πειράματα και ο ρόλος του διακεκομμένου ύπνου

Στην επιστημονική δοκιμή συμμετείχαν 29 υγιείς άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε τρεις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες.

Σκοπός των ερευνητών ήταν να διαπιστώσουν εάν μια νύχτα με διαταραγμένο ύπνο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός επεξεργάζεται τη γλυκόζη και κατά πόσο η κατανάλωση καφέ πριν από το πρωινό ενισχύει αυτή την επίδραση.

Στην πρώτη περίπτωση, οι συμμετέχοντες κοιμήθηκαν φυσιολογικά και, όταν ξύπνησαν, κατανάλωσαν ένα ζαχαρούχο ρόφημα με θερμιδική αξία αντίστοιχη ενός συνηθισμένου πρωινού γεύματος.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι ερευνητές διέκοπταν τον ύπνο τους κάθε ώρα για πέντε λεπτά. Το επόμενο πρωί οι εθελοντές κατανάλωσαν το ίδιο ζαχαρούχο ρόφημα.

Στο τρίτο πείραμα, ο ύπνος διακόπηκε με τον ίδιο τρόπο. Αυτή τη φορά, όμως, οι συμμετέχοντες ήπιαν έναν δυνατό, σκέτο καφέ αμέσως μετά το ξύπνημα και περίμεναν 30 λεπτά πριν καταναλώσουν το ζαχαρούχο ρόφημα.

Σε όλες τις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν αιματολογικές μετρήσεις μετά την κατανάλωση του ροφήματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η μεταβολική απόκριση.

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων επέτρεψε στους επιστήμονες να εξετάσουν ξεχωριστά τις επιδράσεις της διαταραχής του ύπνου και της πρωινής κατανάλωσης καφέ.

Αύξηση 50% στην απόκριση του σακχάρου μετά τον καφέ

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν μια σημαντική διαφοροποίηση.

Μία μόνο νύχτα διακεκομμένου ύπνου δεν προκάλεσε επιδείνωση της απόκρισης της γλυκόζης και της ινσουλίνης μετά το πρωινό ρόφημα, σε σύγκριση με μια νύχτα φυσιολογικού ύπνου.

Το συγκεκριμένο εύρημα δεν αναιρεί προηγούμενα επιστημονικά δεδομένα που συνδέουν τη σοβαρή στέρηση ύπνου ή τη συσσωρευμένη έλλειψή του με δυσμενείς μεταβολικές επιπτώσεις.

Δείχνει, ωστόσο, ότι μία μεμονωμένη νύχτα με σύντομες και επαναλαμβανόμενες διακοπές δεν φαίνεται να προκαλεί απαραίτητα την ίδια απόκριση.

Η εικόνα άλλαξε όταν οι εθελοντές κατανάλωσαν καφέ πριν από το πρωινό.

Σε αυτή την περίπτωση, η αύξηση του σακχάρου στο αίμα μετά την κατανάλωση του ζαχαρούχου ροφήματος ήταν περίπου 50% μεγαλύτερη.

Το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι η συνήθεια να αντιμετωπίζουμε την πρωινή υπνηλία με έναν δυνατό καφέ μπορεί να επηρεάζει προσωρινά την ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται τη γλυκόζη που προσλαμβάνει από το πρώτο γεύμα.

Παρότι μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες έχουν συσχετίσει την κατανάλωση καφέ με ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία, προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι η καφεΐνη μπορεί να επηρεάζει την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη.

Επομένως, τα νέα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι ο καφές είναι συνολικά επιβλαβής, αλλά αναδεικνύουν τη σημασία που ενδέχεται να έχει η χρονική στιγμή της κατανάλωσής του.

Γιατί οι επιστήμονες προτείνουν πρώτα το πρωινό

Ο καθηγητής Τζέιμς Μπετς, συνδιευθυντής του Κέντρου Διατροφής, Άσκησης και Μεταβολισμού του Πανεπιστημίου του Μπαθ και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, επισημαίνει ότι οι επιδράσεις της συγκεκριμένης πρωινής συνήθειας δεν είχαν διερευνηθεί επαρκώς.

Όπως εξηγεί, η κατανάλωση καφέ πριν από το πρώτο γεύμα μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη ρύθμιση του σακχάρου, ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί διαταραγμένος ύπνος.

«Η επίδραση αυτή θα μπορούσε να περιοριστεί εάν τρώγαμε πρώτα το πρωινό μας και πίναμε καφέ στη συνέχεια, εφόσον εξακολουθούσαμε να τον χρειαζόμαστε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η πρόταση αφορά ουσιαστικά σε μια απλή αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας: αντί να προηγείται ο καφές με άδειο στομάχι, να καταναλώνεται πρώτα το πρωινό γεύμα.

Ωστόσο, η μελέτη εξέτασε συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες και δεν αποδεικνύει ότι η ίδια επίδραση εμφανίζεται με την ίδια ένταση σε κάθε άνθρωπο ή σε κάθε είδος καφέ.

Επιπλέον, η αύξηση κατά 50% αφορά στην απόκριση του σακχάρου μετά το γεύμα και όχι σε αντίστοιχη αύξηση του μακροπρόθεσμου κινδύνου διαβήτη.

Τα ερωτήματα που παραμένουν για τον ύπνο και τον μεταβολισμό

Ο Χάρι Σμιθ, επικεφαλής ερευνητής από το Τμήμα Υγείας του Πανεπιστημίου του Μπαθ, υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περισσότερες επιστημονικές μελέτες για την πλήρη κατανόηση της σχέσης μεταξύ ύπνου και μεταβολικής λειτουργίας.

Μεταξύ των ζητημάτων που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση είναι η διάρκεια και η ένταση των διαταραχών ύπνου που απαιτούνται για να εμφανιστούν μετρήσιμες μεταβολικές επιπτώσεις.

Οι επιστήμονες επιδιώκουν επίσης να εξετάσουν τις πιθανές μακροπρόθεσμες συνέπειες της συστηματικής έλλειψης ύπνου, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η σωματική άσκηση στον περιορισμό ορισμένων αρνητικών επιδράσεων.

Η ανάγκη περαιτέρω έρευνας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ευρείας κατανάλωσης καφέ παγκοσμίως και της συχνότητας με την οποία οι άνθρωποι καταφεύγουν στην καφεΐνη μετά από ανεπαρκή ύπνο.