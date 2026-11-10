Τα συμπληρώματα διατροφής θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον επόμενο μεγάλο κλάδο που θα επωφεληθεί από την εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς φαρμάκων αδυνατίσματος, δήλωσε στο CNBC η διευθύνουσα σύμβουλος της Novonesis, καθώς η εταιρεία βιολογικών λύσεων διερευνά κατά πόσον προϊόντα που στοχεύουν στο μικροβίωμα μπορούν να βοηθήσουν ασθενείς που λαμβάνουν δημοφιλή φάρμακα GLP-1.

«Έχουμε επιστημονικά στοιχεία που θα υποστηρίξουν ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν GLP-1 μπορούν να αισθάνονται καλύτερα, με τη χρήση αυτών των προϊόντων ως συμπληρωματική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Έστερ Μπάιγκετ, αναφερόμενη σε μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με τη Novo Nordisk.

Η ίδια υποστήριξε ότι τα φάρμακα GLP-1 και τα συμπληρώματα διατροφής, όπως εκείνα που αναπτύσσει η Novonesis, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν συμπληρωματικούς ρόλους στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και στη μακροπρόθεσμη υποστήριξη της υγείας.

Όπως εξήγησε, ενώ τα φάρμακα μπορούν να συμβάλουν στη θεραπεία της παχυσαρκίας, η βελτίωση του εντερικού μικροβιώματος μέσω της διατροφής και επιστημονικά τεκμηριωμένων συμπληρωμάτων θα μπορούσε να ενισχύσει την υγεία σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Το μικροβίωμα είναι το σύνολο των μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων, μυκήτων και ιών, που ζουν μέσα ή πάνω σε διαφορετικά μέρη του ανθρώπινου σώματος, ιδιαίτερα στο έντερο.

Η Μπάιγκετ διακρίνει επίσης ισχυρή εμπορική ζήτηση για συμπληρώματα με αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία.

«Βλέπουμε ότι όταν τεκμηριώνουμε επιστημονικά τις λύσεις που προσφέρουμε, υπάρχει τεράστια ζήτηση στην αγορά», δήλωσε.

Η Novonesis μελετά αυτή την περίοδο αυτό που η Μπάιγκετ περιέγραψε ως «ένα μοναδικό μείγμα» προβιοτικών, πρεβιοτικών και μεταβιοτικών, με στόχο την υποστήριξη ασθενών που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1 της Novo Nordisk, κατασκευάστριας των Wegovy και Ozempic.

Πώς τα φάρμακα GLP-1 αλλάζουν τις καταναλωτικές δαπάνες

Η ιδιαίτερα κερδοφόρα αγορά φαρμάκων αδυνατίσματος, στην οποία πρωτοστάτησαν η Novo Nordisk και η αμερικανική ανταγωνίστριά της Eli Lilly, έχει προκαλέσει ευρύτερες αλλαγές που ξεπερνούν τα όρια της φαρμακοβιομηχανίας.

Από τις εταιρείες βασικών καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων, οι οποίες επανεξετάζουν τη σύνθεση και το μέγεθος των γευμάτων, μέχρι τις επιχειρήσεις μόδας, που επωφελούνται από την αγορά νέων ρούχων από καταναλωτές οι οποίοι έχουν χάσει βάρος, φάρμακα όπως τα Wegovy και Zepbound θεωρείται ευρέως ότι αναδιαμορφώνουν τις καταναλωτικές δαπάνες σε πολλούς κλάδους.

Σύμφωνα με έρευνα της PwC σε ενηλίκους στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου το 70% των χρηστών GLP-1 δαπανά λιγότερα χρήματα για σνακ, ενώ το 40% ξοδεύει περισσότερα για βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής.

Παράλληλα, περισσότερο από το 80% των ερωτηθέντων που είχαν διακόψει τη λήψη των φαρμάκων δήλωσαν ότι διατήρησαν ορισμένες από τις διατροφικές αλλαγές που είχαν υιοθετήσει κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια αγορά συμπληρωμάτων διατροφής αποτιμήθηκε σε περίπου 209,5 δισ. δολάρια το 2025 και προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 431,7 δισ. δολάρια έως το 2033, σύμφωνα με την Grand View Research.

Η ανάπτυξη της αγοράς προβιοτικών και τα ερωτήματα για τα GLP-1

Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα υγείας ενισχύει τη ζήτηση για συμπληρώματα και λειτουργικά τρόφιμα και ποτά που περιέχουν συστατικά όπως βιταμίνες και προβιοτικά, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν οφέλη πέρα από τη βασική διατροφή, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς.

Η παγκόσμια αγορά προβιοτικών συμπληρωμάτων εκτιμάται ότι είχε αξία περίπου 10,5 δισ. δολαρίων το 2025, με τις προβλέψεις να την τοποθετούν στα 17,5 δισ. δολάρια το 2033.

Ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει τη θεραπεία με GLP-1 με ανεπαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης και ελλείψεις συγκεκριμένων βιταμινών και μετάλλων. Ωστόσο, παραμένει ασαφές σε ποιον βαθμό ευθύνονται για αυτές τις ελλείψεις τα ίδια τα φάρμακα.

Τα προϊόντα που βασίζονται στο μικροβίωμα και μελετά η Novonesis διαφέρουν από τα συμπληρώματα πρωτεΐνης και βιταμινών, ενώ οποιοδήποτε πιθανό όφελός τους για τους χρήστες GLP-1 δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Πιέσεις στον τομέα ανθρώπινης υγείας της Novonesis

Για τη Novonesis, εφόσον τα οφέλη επιβεβαιωθούν επιστημονικά, η εξέλιξη θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στον τομέα ανθρώπινης υγείας της, ο οποίος βρίσκεται σήμερα υπό πίεση.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα κατέγραψε μείωση 8% στις οργανικές πωλήσεις κατά το τρίτο τρίμηνο, εξαιτίας της ασθενέστερης ζήτησης για προβιοτικά συμπληρώματα που πωλούνται μέσω φυσικών καναλιών διανομής στη Βόρεια Αμερική.

Η εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε το 2024 από τη συγχώνευση των Novozymes και Chr. Hansen, κατέχει ηγετική θέση στις λύσεις ενζύμων και μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται σε κλάδους όπως τα τρόφιμα, η γεωργία και η υγειονομική περίθαλψη.

Τα προϊόντα της αξιοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τη ζύμωση γαλακτοκομικών προϊόντων έως τα συμπληρώματα διατροφής.

Σύμφωνα με τη Morningstar, η Novonesis ελέγχει σχεδόν το 50% της αγοράς ενζύμων και καλλιεργειών μικροοργανισμών, έναντι περίπου 20% της ανταγωνίστριας International Flavors & Fragrances.

Η εταιρεία αντλεί περίπου το ένα τρίτο των συνολικών πωλήσεών της από τη βορειοαμερικανική αγορά, ενώ ο τομέας Human Health αντιπροσωπεύει περίπου το 11% των συνολικών πωλήσεων.