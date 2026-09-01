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Η Nestle προχωρά στην πώληση της δραστηριότητάς της στις βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής στη αμερικανική εταιρεία private equity Yellow Wood Partners έναντι $1 δισ., στο πλαίσιο της προσπάθειας του διευθύνοντος συμβούλου Φιλίπ Ναβρατίλ να περιορίσει το εύρος δραστηριοτήτων του ελβετικού κολοσσού τροφίμων και να επιταχύνει την ανάκαμψή του.

Η συμφωνία περιλαμβάνει γνωστά εμπορικά σήματα όπως τα Nature’s Bounty, Osteo Bi-Flex και Puritan’s Pride, καθώς και τη δραστηριότητα παραγωγής συμπληρωμάτων ιδιωτικής ετικέτας στις ΗΠΑ μαζί με τις μονάδες παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η πώληση αποτελεί το τελευταίο βήμα στη στρατηγική αναδιάρθρωσης της Nestle, η οποία επιχειρεί να επικεντρωθεί σε τομείς με ισχυρότερες προοπτικές, όπως ο καφές, οι τροφές για κατοικίδια και τα τρόφιμα και σνακ. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία πούλησε το ήμισυ της δραστηριότητάς της στο νερό, ενώ βρίσκεται επίσης σε διαδικασία αποεπένδυσης από τον κλάδο του παγωτού.

Ο Ναβρατίλ δήλωσε ότι η αποχώρηση από τον κλάδο των βιταμινών «απελευθερώνει πολύ χρόνο» για τις ομάδες της εταιρείας, ώστε να επικεντρωθούν στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Τα έσοδα από τη συμφωνία θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του δανεισμού της Nestle, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητά της να προχωρήσει σε εξαγορές στο μέλλον. «Όταν η μόχλευση βρίσκεται στο σωστό επίπεδο, ανοίγονται περισσότερες επιλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της εταιρείας.

Η δραστηριότητα των βασικών βιταμινών και συμπληρωμάτων είχε πωλήσεις $1,2 δισ. το 2025, με το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίας της να βρίσκεται στην αμερικανική αγορά. Η ζήτηση για προϊόντα ευεξίας και συμπληρώματα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς περισσότεροι καταναλωτές τα εντάσσουν στις καθημερινές τους συνήθειες υγείας.

Η Nestle, πάντως, διατηρεί παρουσία στον πιο premium χώρο των συμπληρωμάτων, μέσω εμπορικών σημάτων όπως τα Solgar και Pure Encapsulations, όπου εκτιμά ότι υπάρχουν μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στον κλάδο, με μεγάλους ομίλους να ενισχύουν την έκθεσή τους στην αγορά ευεξίας, όπως η Procter & Gamble που ανακοίνωσε πρόσφατα την εξαγορά της Thorne έναντι $3,8 δισ. και η Unilever που απέκτησε την εταιρεία πολυβιταμινών Grüns.

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