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«Η εταιρεία από τον Ιούλιο του 2025 έχει ξεκινήσει σταδιακά την τουριστική εκμετάλλευση μέρους του ακινήτου την οποία και σκοπεύει να αναπτύξει εντός του έτους 2027».

Αυτό δηλώνει επισήμως η πλευρά Ριμπολόβλεφ για το πολυτελές τουριστικό project άνω των 180 εκατ. ευρώ στον Σκορπιό, εν μέσω των πληροφοριών στην αγορά για μεγάλο «φρένο» στις εργασίες εφέτος, καθυστερήσεις και παντελή εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος.

Η αλήθεια είναι ότι στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν τώρα είναι μηδαμινές οι αναφορές για την εξέλιξη του έργου εντός του 2026, ενώ για το 2025 η εταιρεία συνέχισε τη ζημιογόνα επίδοση, με δεδομένο ότι το έργο ούτως ή άλλως δεν έχει μπει ακόμη σε λειτουργία. Ετσι, η εταιρεία «Μυκήναι Α.Ε.», βασικός στόχος της οποίας «συνίσταται στην περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στον τουριστικό τομέα με την κατασκευή πολυτελούς τουριστικής μονάδας VIP Exclusive Club επί ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας στη νήσο Σκορπιό», είχε ζημιές το 2025 πρό φόρων ύψους 3,76 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 3,04 εκατ. ευρώ το 2024.

Αυξημένα ήταν τα έξοδα διοίκησης σχεδόν στα 5 εκατ. ευρώ (4,97 εκατ. ευρώ) από τα 2,96 εκατ. ευρώ του 2024. Παρόλ’ αυτά, η διοίκηση της εταιρείας, με πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου την κ. Κυριακή Στίγγα στέκεται στο γεγονός ότι πέρυσι η εταιρεία κατέγραψε για πρώτη φορά έσοδα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, που αφορά την τουριστική εκμετάλλευση της νήσου Σκορπιός: Ειδικότερα, για το 2025, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,26 εκατ. ευρώ από μηδενικά έσοδα το 2024. Το ποσό αυτό αφορά δραστηριότητα που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια μέρους της χρήσης και, ως εκ τούτου, δεν αντιστοιχεί σε πλήρη ετήσια περίοδο λειτουργίας. Η «Μυκήναι Α.Ε.», με καθαρή θέση στα 210,5 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 195,15 εκατ. ευρώ το 2024 απασχολούσε 55 άτομα κατά μέσο όρο το 2025 έναντι 51 ατόμων το 2024.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία προχώρησε, σε συνέχεια της σχετικής, ομόφωνης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, στον αποχαρακτηρισμό, αρχής γενομένης από την οικονομική χρήση 2025, έκτασης εντός του νησιού από επενδυτικό ακίνητο σε ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο.

Ενδιαφέρον έχει και μία ακόμη δήλωση της διοίκησης ότι «οι προοπτικές της εταιρείας και της περαιτέρω ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας της είναι ευοίωνες», ενώ στους στόχους όπου επικεντρώνεται εφεξής είναι μεταξύ άλλων, η «συγκράτηση του λειτουργικού κόστους», αλλά και η «ανάληψη συντονισμένων ενεργειών και δημιουργία συνεργασιών για την ολοκλήρωση κατασκευής τουριστικής μονάδας», πέραν της φυσικά και της τουριστικής εκμετάλλευσης «την οποία και σκοπεύει να αναπτύξει εντός του έτους 2027». Μία ακόμη δήλωση της διοίκησης έχει να κάνει με το γεγονός ότι «δεν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου καθώς η εταιρεία δεν έχει δάνεια και δεν κάνει χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων». Σημειωτέον ότι στις πρόσφατες κινήσεις, εντός του τρέχοντος έτους που σχετίζονται με την επένδυση στον Σκορπιό, περιλαμβάνεται και η παροχή εξασφαλίσεων από τη Μυκήναι Α.Ε. για Κοινό Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακό Δάνειο έως 150 εκατ. ευρώ από κυπριακή συνδεδεμένη εταιρεία. Επιπλέον τον Απρίλιο του 2026 πραγματοποιήθηκε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 19,18 εκατ. ευρώ.

Μία 5ετία στο …fast track

Το έργο του Ρώσου μεγιστάνα Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, 13 χρόνια μετά τη συμφωνία με την Αθηνά Ωνάση, κλείνει αισίως τώρα πενταετία από την εξασφάλιση της οικοδομικής άδειας, το 2021, με τις σημερινές καθυστερήσεις και την στασιμότητα να συνδέονται, όπως λέγεται στην αγορά, με τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Το φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο «για τη λειτουργία υπερπολυτελούς τουριστικής εγκατάστασης καθώς και την ανέγερση και εκμετάλλευση λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων όπως αθλητικό κέντρο, αμφιθέατρο, λοιποί χώροι πολιτισμού κ.α.» στο ιστορικό νησί που ανήκε στο μακρινό παρελθόν στον Αριστοτέλη Ωνάση πάει πίσω στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας.

Το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση των 165 εκατ. ευρώ τότε, πριν αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε επίπεδα άνω των 180 εκατ. ευρώ, είχε εγκριθεί τον Ιούνιο του 2019 με το σχετικό Προεδρικό διάταγμα, εν συνεχεία είχε εκδοθεί στα τέλη του 2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση εξειδικεύοντας τα τεχνικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, και εν τέλει τον Απρίλιο του 2021 εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα σχετικά υπο-έργα, μέσω της προβλεπόμενης συγκεντρωτικής διαδικασίας (fast-track).