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Μια ασυνήθιστη κατάσταση αντιμετωπίζει η αγορά τροφίμων στην Αυστραλία, όπου οι μπανάνες γίνονται ολοένα πιο δυσεύρετες στα σούπερ μάρκετ, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται η αντίστοιχη αύξηση στις τιμές τους. Οι μεγάλες αλυσίδες επιλέγουν να απορροφήσουν τις πιέσεις από την περιορισμένη προσφορά, καθώς θεωρούν ότι μια σημαντική ανατίμηση σε ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών τους.

Το πρόβλημα έχει γίνει αισθητό στα καταστήματα των Coles, Woolworths και Aldi, όπου τα αποθέματα εμφανίζονται μειωμένα, ενώ αρκετές από τις μπανάνες που διατίθενται είναι ακόμη άγουρες. Η κατάσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αυστραλιανή αγορά, καθώς πρόκειται για το φρούτο με τη μεγαλύτερη απήχηση στους καταναλωτές, με σχεδόν εννέα στα δέκα νοικοκυριά να το αγοράζουν τακτικά.

Πίσω από την αναστάτωση βρίσκεται ένας συνδυασμός δυσμενών καιρικών συνθηκών και περιορισμένων εναλλακτικών επιλογών στην αγορά φρούτων, που έχει δημιουργήσει ένα προσωρινό αλλά έντονο πρόβλημα εφοδιασμού.

Γιατί τα σούπερ μάρκετ δεν αυξάνουν τις τιμές

Σε μια αγορά όπου η προσφορά περιορίζεται και η ζήτηση παραμένει ισχυρή, η συνηθισμένη εξέλιξη θα ήταν η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση της μπανάνας, όμως, οι μεγάλες αυστραλιανές αλυσίδες ακολουθούν διαφορετική τακτική.

Οι τιμές διατηρούνται συνήθως κάτω από τα 5 δολάρια Αυστραλίας ανά κιλό, παρά τη δυσκολία εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τον ιδιαίτερο ρόλο του προϊόντος στο καλάθι των καταναλωτών, καθώς οι μπανάνες αποτελούν σταθερή αγορά για πολλές οικογένειες.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα δεν έχει προκαλέσει ανάλογη υποχώρηση της ζήτησης. Αντίθετα, αρκετοί καταναλωτές εξακολουθούν να αναζητούν το συγκεκριμένο φρούτο, ακόμη και όταν τα ράφια δεν διαθέτουν επαρκείς ποσότητες ή οι διαθέσιμοι καρποί δεν έχουν ωριμάσει.

Για τις μεγάλες αλυσίδες, η διατήρηση μιας προσιτής τιμής μπορεί να έχει μεγαλύτερη εμπορική αξία από το πρόσκαιρο κέρδος μιας ανατίμησης. Τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν χιλιάδες διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων και μπορούν να στηρίζουν τη συνολική τους κερδοφορία στις υπόλοιπες πωλήσεις, διατηρώντας σταθερή την τιμή ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς φρούτου.

Η στρατηγική αυτή εξηγεί γιατί οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση μπανάνας, χωρίς να βλέπουν απαραίτητα σημαντικές αλλαγές στην τιμή της.

Το ψυχρό Κουίσλαντ και η καθυστέρηση της παραγωγής

Η βασική αιτία των ελλείψεων εντοπίζεται στις καλλιεργητικές περιοχές της βόρειας Αυστραλίας, όπου οι ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες επιβράδυναν την ανάπτυξη και την ωρίμανση των καρπών.

Η αυστραλιανή αγορά καλύπτει τις ανάγκες της από την εγχώρια παραγωγή, η οποία συγκεντρώνεται κυρίως στο βόρειο Κουίσλαντ, στη Βόρεια Επικράτεια και στη Δυτική Αυστραλία. Επειδή οι μπανάνες χρειάζονται θερμό περιβάλλον για να αναπτυχθούν, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες περιόρισαν προσωρινά τις ποσότητες που μπορούσαν να διοχετευθούν στην αγορά.

Η Woolworths ενημέρωσε τους καταναλωτές για τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι καιρικές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων συνεχιζόταν σε καθημερινή βάση.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε από την εποχική συγκυρία. Η περίοδος των μήλων πλησίαζε στο τέλος της, ενώ τα καλοκαιρινά φρούτα δεν είχαν ακόμη εμφανιστεί σε μεγάλες ποσότητες. Παράλληλα, οι υψηλότερες από τις συνηθισμένες θερμοκρασίες επηρέασαν τις μηλοκαλλιέργειες, οι οποίες χρειάζονται περισσότερο δροσερές συνθήκες.

Έτσι, οι δύο δημοφιλέστερες κατηγορίες φρούτων στην αυστραλιανή αγορά βρέθηκαν αντιμέτωπες με διαφορετικά καιρικά προβλήματα, εντείνοντας τις δυσκολίες για τα νοικοκυριά.

Οι διαφορετικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές

Οι ελλείψεις δεν αποτελούν αποκλειστικά αυστραλιανό φαινόμενο, αν και οι αιτίες μεταβάλλονται σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η αγορά μπανάνας επηρεάζεται από το αυξημένο κόστος μεταφοράς, το οποίο έχει επιβαρυνθεί από τις υψηλές τιμές καυσίμων που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η διαφορά είναι ουσιαστική: ενώ η Αυστραλία στηρίζεται στην εγχώρια παραγωγή, οι ΗΠΑ εξαρτώνται από εισαγόμενες ποσότητες που μεταφέρονται με πλοία υπό ελεγχόμενες συνθήκες ψύξης.

Επομένως, στην Αυστραλία το πρόβλημα ξεκινά από τις καλλιέργειες, ενώ στις ΗΠΑ οι πιέσεις συνδέονται περισσότερο με την εφοδιαστική αλυσίδα.

Πότε αναμένεται να γεμίσουν ξανά τα ράφια

Παρά την αναστάτωση, οι παραγωγοί εκτιμούν ότι οι ελλείψεις θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Η σταδιακή άνοδος των θερμοκρασιών στις βασικές καλλιεργητικές περιοχές αναμένεται να επιταχύνει την ωρίμανση των καρπών και να ενισχύσει τις ποσότητες που φτάνουν στα καταστήματα.

Μέχρι τότε, οι καταναλωτές μπορούν να στραφούν σε άλλα φρούτα, καθώς πορτοκάλια και μανταρίνια παραμένουν διαθέσιμα σε ικανοποιητικές ποσότητες, ενώ η αυξανόμενη προσφορά μάνγκο συνοδεύεται από χαμηλότερες τιμές.

Παράλληλα, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια αναμένεται να γίνουν οικονομικότερα τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα αυξάνεται η εποχική παραγωγή τους.

Το μάνγκο αποτελεί ήδη μια πιο οικονομική εναλλακτική για οικογένειες που αναζητούν φρούτα για το καθημερινό κολατσιό των παιδιών. Ωστόσο, η ισχυρή προτίμηση πολλών καταναλωτών στις μπανάνες δείχνει γιατί η ζήτηση παραμένει υψηλή ακόμη και σε περιόδους περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Το παράδοξο της αυστραλιανής αγοράς είναι ότι ένα προϊόν μπορεί να γίνεται δυσεύρετο χωρίς να ακριβαίνει σημαντικά, όταν οι μεγάλες αλυσίδες θεωρούν σημαντικότερη τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών τους από μια πρόσκαιρη αύξηση της τιμής.