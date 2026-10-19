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Νέο κεφάλαιο στη διεθνή ανάπτυξη της ΙΟΝ, με την είσοδό της στην αγορά της Ινδίας, ετοιμάζεται να ανοίξει ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος αποκαλύπτει στο Business Stories του newmoney ότι βρίσκεται κοντά στην υπογραφή σχετικής συμφωνίας, μετά τη συμφωνία για το Μεξικό. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ και ιδρυτής και πρόεδρος της Bespoke SGA, ένας από τους πλέον επιτυχημένους αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες της χώρας, μιλά στον Στέλιο Μορφίδη για τις νέες επενδύσεις και τις επόμενες κινήσεις του, τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τις προσωπικές εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη διαδρομή του.

Έχοντας δημιουργήσει με την Chipita μια ελληνική πολυεθνική και πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες, ο κ. Θεοδωρόπουλος επιχειρεί σήμερα να δώσει διεθνή προοπτική και στην ιστορική σοκολατοβιομηχανία. Μιλά για τα σχέδια επέκτασης σε νέες αγορές, το επενδυτικό πρόγραμμα της ΙΟΝ και το νέο εργοστάσιο στη Στυλίδα, αλλά και για το ενδεχόμενο νέων εξαγορών μέσω της Bespoke SGA.

Από την πλευρά του προέδρου του ΣΕΒ, αναλύει τις προκλήσεις της ελληνικής βιομηχανίας, με αιχμή το ενεργειακό κόστος και την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Παρουσιάζει τις προτάσεις για την προσέλκυση μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων και εξηγεί γιατί θεωρεί την αύξηση της παραγωγικότητας το κλειδί για υψηλότερους μισθούς και μια ισχυρότερη οικονομία.

Η συζήτηση αγγίζει επίσης την ακρίβεια και την πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, τις προοπτικές νέων ανατιμήσεων το 2027, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο ίδιος τοποθετείται για τα μεγάλα διλήμματα της επόμενης περιόδου, τόσο από τη σκοπιά της βιομηχανίας όσο και μέσα από τη δική του επιχειρηματική εμπειρία.

Από εκεί, η κουβέντα επιστρέφει στα πρώτα χρόνια της Chipita, στην εμπειρία της Vivartia και στις αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του. Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος θυμάται τα μεγάλα επιχειρηματικά ρίσκα, μιλά για τα λάθη και τις αποτυχίες του και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι οι δύσκολες στιγμές διδάσκουν περισσότερα από τις επιτυχίες.

Σε μια πιο προσωπική συζήτηση, αναφέρεται στην απώλεια του πατέρα του σε ηλικία 16 ετών, στις ευθύνες που ανέλαβε από νωρίς και στις αρχές που τον συνόδευσαν σε όλη του τη διαδρομή. Μιλά ακόμη για τα παιδιά του, τη διαδοχή στις επιχειρήσεις και την ανάγκη να παραδώσει σωστά τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά.

Και όταν ερωτάται γιατί εξακολουθεί να δημιουργεί και να επενδύει, ενώ θα μπορούσε εδώ και χρόνια να έχει αποσυρθεί, δίνει μια απάντηση που συνοψίζει τη σχέση του με την επιχειρηματικότητα: «Η ζωή μου και η επιχειρηματικότητα είναι ένα ποδήλατο. Πατάμε πετάλι».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Σπύρου Θεοδωρόπουλου στον Στέλιο Μορφίδη, στο Business Stories του newmoney: