Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μισθολογική διαφάνεια βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κας Νίκης Κεραμέως.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αλλαγές που φέρνει για τις επιχειρήσεις ο Ν. 5316/2026, ο οποίος ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια και την ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, στις πρακτικές προκλήσεις εφαρμογής των νέων υποχρεώσεων, καθώς και στις προϋποθέσεις για την ουσιαστική επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας.

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει σταθερά την αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, ανεξαρτήτως φύλου, και αναγνωρίζει τη σημασία της μισθολογικής διαφάνειας για την ενίσχυση της ισότητας στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι της νέας νομοθεσίας χρειάζεται ένα σαφές, λειτουργικό και αναλογικό πλαίσιο εφαρμογής, που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και θα περιορίζει την πρόσθετη γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος συμμόρφωσης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη:

σαφών και ενιαίων κανόνων εφαρμογής , ιδίως ως προς τον καθορισμό των κατηγοριών εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, τον υπολογισμό των μισθολογικών διαφορών και την αξιολόγηση των αντικειμενικών παραγόντων που δικαιολογούν διαφοροποιήσεις στις αμοιβές,

, ιδίως ως προς τον καθορισμό των κατηγοριών εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, τον υπολογισμό των μισθολογικών διαφορών και την αξιολόγηση των αντικειμενικών παραγόντων που δικαιολογούν διαφοροποιήσεις στις αμοιβές, έγκαιρης διάθεσης πρακτικών οδηγιών και εργαλείων υποστήριξης στις επιχειρήσεις που θα διευκολύνουν τη συμμόρφωση και θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα των στοιχείων,

στις επιχειρήσεις που θα διευκολύνουν τη συμμόρφωση και θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα των στοιχείων, περιορισμού του πρόσθετου διοικητικού βάρους , με αξιοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων και διαδικασιών των επιχειρήσεων,

, με αξιοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων και διαδικασιών των επιχειρήσεων, αξιοποίησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των υφιστάμενων μισθολογικών συστημάτων που βασίζονται σε αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια.

Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου είχαν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν με την Υπουργό Εργασίας τις ευρύτερες εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις προτεραιότητες της εργασιακής πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθώς και σε ζητήματα που συνδέονται με την ενίσχυση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι «ο ΣΕΒ και οι επιχειρήσεις μέλη του είμαστε υπέρ του στόχου της μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της εισαγωγής ενός ενισχυμένου πλαισίου διαφάνειας. Παράλληλα, όμως, έχουμε αναδείξει, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο, ότι η πρακτική εφαρμογή αυτής της Οδηγίας, και κατ’ επέκταση του σχετικού νόμου, συνοδεύεται από σημαντική αύξηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, υποχρεώσεων τεκμηρίωσης, συλλογής δεδομένων και υποβολής αναφορών. Ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι νέες απαιτήσεις δημιουργούν δυσανάλογο διοικητικό και οικονομικό βάρος συμμόρφωσης, εστιάζοντας σε διαδικασίες που διαφορετικά θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε επενδύσεις, καινοτομία και, συνολικά, βελτίωση της παραγωγικότητας. Από την πρώτη στιγμή διαβούλευσης του νομοσχεδίου είμαστε σε διάλογο με την Υπουργό εργασίας και αναγνωρίζουμε ότι πολλές από τις προτάσεις μας σχετικά με απλοποίηση και ευελιξία, καθώς και του βασικού εργαλείου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, έχουν ενσωματωθεί στον νόμο. Η αγορά εργασίας, όμως, χρειάζεται χρόνο, καθοδήγηση, κοινά αποδεκτά πρακτικά εργαλεία και συνεχή ανατροφοδότηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και το Υπουργείο εργασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθεσίας».

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η ανεργία σήμερα έχει μειωθεί στο 7,6% από το 18% το 2019, από τις μεγαλύτερες μειώσεις που έχουν σημειωθεί σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα στην ανεργία των ανδρών βρισκόμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στην ανεργία των νέων βρισκόμαστε στον μέσο όρο, ενώ υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της απασχόλησης στις γυναίκες. Αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 560.000 θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 7 περίπου χρόνια. Η πλήρης απασχόληση έχει ανέλθει σχεδόν στο 79% και ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί στα 920€ με νέα αύξηση να επίκειται τον προσεχή Απρίλιο, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Όσο καλύτερα πηγαίνει η οικονομία της χώρας μας, δημιουργεί τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο ώστε να επιστρέφουμε μέρισμα στην κοινωνία, μέσω μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Εστιάζουμε πολύ στην κατάρτιση των εργαζομένων, στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, στην αναμόρφωση του επιδόματος ανεργίας στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τις μετακλήσεις.

Η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων – μεταξύ αυτών και του ΣΕΒ – κινείται στο υψηλότερο επίπεδο που έχει υπάρξει ποτέ. Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ίση αμοιβή και τη μισθολογική διαφάνεια, που αποτέλεσε αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου του ΣΕΒ, είναι ένα πεδίο στο οποίο ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και η σαφής ενημέρωση των επιχειρήσεων έχουν ιδιαίτερη σημασία. Στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας, καλούμε τον ΣΕΒ, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, να αξιοποιήσει τις δράσεις του Υπουργείου όπως τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης της ΔΥΠΑ, τις Ημέρες Καριέρας και το Rebrain Greece για την εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού».