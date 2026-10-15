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Δύο ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή των Σποράδων άλλαξαν χέρια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που έγιναν χθες Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Οι μονάδες βρίσκονται στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, δηλαδή τα μεγαλύτερα και πιο τουριστικά δημοφιλή νησιά του συμπλέγματος.

Το “Prince Stafilos”

Την κούρσα σε επίπεδο τιμής πρώτης προσφοράς οδηγούσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα “Prince Stafilos” στη Σκόπελο, με τον πήχη να έχει υποχωρήσει, μετά από διαδοχικές άγονες προσπάθειες, στα 2.047.500 ευρώ, δηλαδή με τιμή μειωμένη κατά 35% (στο 65% της αρχικής όπως είχε οριστεί από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου τον Σεπτέμβριο του 2025). Το συγκρότημα κατακυρώθηκε τελικά στα 2.121.212 ευρώ, δηλαδή με 73.712 ευρώ παραπάνω.

Αναπτύσσεται σε οικόπεδο 5.520 τ.μ. στη θέση Λειβάδι της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου και αποτελείται από δύο ορόφους συνολικής επιφάνειας 3.600 τ.μ. Είναι κατηγορίας 4 αστέρων και δυναμικότητας 51 δωματίων (89 κλινών), με περίοδο λειτουργίας από Μάιο έως Οκτώβριο.

Σύμφωνα με σχετικές εκθέσεις, αρχικά το ακίνητο κατασκευάστηκε το 1969, ενώ στη συνέχεια έχουν εκδοθεί η αρ. 2821/1979 οικοδομική άδεια η οποία αφορούσε ανέγερση διωρόφου οικοδομής (Ξενοδοχείο) συνολικής δόμησης 2.433,00 τ.μ., η αρ. 198/1988 οικοδομική άδεια σύμφωνα με την οποία έγινε προσθήκη προστεγάσματος εισόδου στην είσοδο του οικοπέδου της ξενοδοχειακής μονάδας «Πρίγκηψ Στάφυλος» και τέλος με την αρ. 46/2007 οικοδομική άδεια έγινε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Με βάση τα στοιχεία η ξενοδοχειακή μονάδα αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 1.033,56 τ.μ., α’ όροφο εμβαδού 971,75 τ.μ., β’ όροφο εμβαδού 551,50 τ.μ., υπόγειο εμβαδού 1.033,56 τ.μ. και γκαράζ εμβαδού 380 τ.μ.

Ακόμη, στο συγκρότημα έχει κατασκευαστεί πισίνα, επιφάνειας περίπου 70 τετρ. μέτρων. Ο σκελετός του κτηρίου είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ποιότητα κατασκευής είναι η συνήθης της εποχής, ο βαθμός συντήρησης χαρακτηρίζεται καλός και δεν υπάρχουν φθορές και εκτεταμένες ζημίες μακροσκοπικά ορατές. Τέλος, ο περιβάλλων χώρος είναι διαμορφωμένος και περιφραγμένος με τοιχίο.

Το Skiathos Club Hotel

Το δεύτερο συγκρότημα είναι το «Skiathos Club Hotel» που βρίσκεται φυσικά στη Σκιάθο. Πρόκειται για ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας 4 αστέρων, με δυναμικότητα 31 δωμάτια και 70 κλίνες. Το ακίνητο είναι χτισμένο σε οικόπεδο επιφάνειας 4.915,37 τ.μ., που βρίσκεται εκτός οικισμού και εκτός ζώνης στη θέση «Κατσαρού» ή «Παπανικόλα» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σκιάθου.

Επί του οικοπέδου αναπτύσσεται ξενοδοχειακή μονάδα πρώτης τάξης (κατηγορία Α΄), τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 31 δωματίων και 70 κλινών, η οποία τελεί εκτός λειτουργίας. Το συγκρότημα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα κτήρια, συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.504,53 τ.μ.

Το κτήριο 1 περιλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους και αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα (ημιυπόγειο, ισόγειο, Α΄ όροφος, Β΄ όροφος), με συνολική επιφάνεια 630,28 τ.μ. (αναλυτικά: ημιυπόγειο: 94,72 τ.μ., ισόγειο: 286,17 τ.μ. Α΄ όροφος: 192,17 τ.μ., Β΄ όροφος: 57,22 τ.μ.). Περιλαμβάνει, ειδικότερα, βασικές υποδομές της μονάδας, όπως χώρο υποδοχής (reception), lobby, bar, μικρή κουζίνα, τραπεζαρία, καθώς και βοηθητικούς/αποθηκευτικούς χώρους. Η διαρρύθμιση εξυπηρετεί τη λειτουργικότητα και την άνετη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Το κτήριο 2 περιλαμβάνει τα δωμάτια του ξενοδοχείου και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα (ισόγειο και Α΄ όροφος), με συνολική επιφάνεια 874,25 τ.μ., (αναλυτικά: ισόγειο: 423,66 τ.μ., Α΄ όροφος: 439,61 τ.μ., κλειστός βοηθητικός χώρος: 10,98 τ.μ.). Εκτιμάται ότι το ακίνητο κατασκευάστηκε περίπου το έτος 2000, ενώ φέρει παραδοσιακό νησιώτικο αρχιτεκτονικό ύφος, με λευκές σοβατισμένες όψεις, ξύλινα κουφώματα σε πράσινο χρώμα και κεραμοσκεπή, ενταγμένα αρμονικά στο φυσικό τοπίο της περιοχής.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, πρόκειται για παλαιού τύπου ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία χρήζει ανακαίνισης προκειμένου να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα φιλοξενίας.

Επιπλέον, από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου προκύπτει ότι το ακίνητο έχει ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν.4495/2017, τελώντας σε κατάσταση τακτοποίησης αυθαιρεσιών.

Στην έκθεση κατάσχεσης τονιζόταν ότι «παρά την παρούσα κατάσταση, το ακίνητο παρουσιάζει επενδυτικό ενδιαφέρον, λόγω της στρατηγικής του θέσης και της πανοραμικής θέας στο Αιγαίο. Ωστόσο, για να καταστεί πλήρως λειτουργικό και ανταγωνιστικό στην τουριστική αγορά, απαιτείται συνολική ανακαίνιση και αποκατάσταση».

Η τιμή πρώτης προσφοράς για τον χθεσινό πλειστηριασμό ήταν στα 1.500.000 ευρώ και τελικά κατακυρώθηκε με 100 ευρώ παραπάνω στα 1.500.100 ευρώ.

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