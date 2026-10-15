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Με την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη γαλλική εταιρεία NEXANS προς το υπουργείο Εξωτερικών, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου που θα δοκιμασθεί επί του το πεδίου η συνεννόηση την οποία επιδίωξε το προηγούμενο διάστημα το Παρίσι με την τουρκική πλευρά, ώστε οι έρευνες να εξελιχθούν ανεμπόδιστα.

Η υποβολή του αιτήματος έγινε από τη NEXANS και όχι από τη γαλλική πρεσβεία, καθώς πρόκειται για έργο ελληνικού ενδιαφέροντος. Έτσι, ξεκλειδώνει η διαδικασία που θα καταλήξει στην έκδοση NAVTEX για τη διεξαγωγή των ερευνών. Η αίτηση, που υποβάλλεται στη Δ1 Διεύθυνση του ΥΠΕΞ, θα εξεταστεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Έρευνας Ερευνών Θαλασσών (ΕΧΑΕΘ), η οποία θα εισηγηθεί στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος και θα λάβει την τελική απόφαση. Στη συνέχεια, το αίτημα θα προωθηθεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία για την έκδοση της σχετικής αναγγελίας, η οποία θα περιλαμβάνει και τις συντεταγμένες της πορείας του ερευνητικού πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία αυτή θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες και, ως εκ τούτου, η έναρξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά μετά το τέλος Οκτωβρίου.

Παράλληλα, είχε κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία με την υποβολή στο Λιμενικό αίτησης εξαίρεσης για την ανάληψη του έργου από το πλοίο ABEILLE MARENGO, με γαλλική σημαία, ελλείψει αντίστοιχων δυνατοτήτων πλοίου με ελληνική σημαία.

Στην «αίτηση εξαίρεσης» γίνεται αναφορά σε έρευνες σε περιοχές που εμπίπτουν εντός των εθνικών χωρικών υδάτων, καθώς η αίτηση προς το Λιμενικό αφορά τις περιοχές της αρμοδιότητάς του. Επισημαίνεται, επίσης, ότι, επί του παρόντος, «δεν υφίσταται καμία άλλη διαφοροποίηση στην όλη διαδικασία που αφορά στη διαδρομή της έρευνας για την προτιθέμενη πόντιση και όδευση του καλωδίου», όπως αυτές αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα και βάσει των οποίων στηρίχθηκαν οι προηγούμενες αδειοδοτήσεις. Καθορίζεται, ακόμη , ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, έως τις 31/12/2026, με την προοπτική νέας παράτασης.

Η «αίτηση εξαίρεσης» υποβλήθηκε από την εταιρεία Next Geosolution Europe SA, η οποία ανέλαβε το έργο από την ανάδοχο NEXANS SA, και αφορά την «απαραίτητη προκαταρκτική υποθαλάσσια έρευνα, με ωκεανογραφικές και βυθομετρικές εργασίες, μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής της Κορακιάς, στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης, και της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου».

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