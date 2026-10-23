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Την πρόσβαση σε άφθονη και χαμηλού κόστους ηλεκτρική ενέργεια επιχειρεί να μετατρέψει η Κίνα σε στρατηγικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, επιταχύνοντας την κατασκευή τεράστιων κέντρων δεδομένων σε περιοχές όπου η γη είναι φθηνή και η παραγωγή ηλεκτρισμού υπερκαλύπτει τις τοπικές ανάγκες.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, το Πεκίνο επενδύει συστηματικά στη δημιουργία νέων υποδομών υπολογιστικής ισχύος, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την ενεργειακή και κατασκευαστική δυναμική της χώρας για να περιορίσει την απόσταση που το χωρίζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ενδεικτική της στρατηγικής αυτής είναι η περίπτωση της Ουλάνκαμπ, στην Εσωτερική Μογγολία, μιας απομακρυσμένης κινεζικής πόλης που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν περισσότερο γνωστή για τη γεωργική της δραστηριότητα. Σήμερα μετατρέπεται με ταχύτατους ρυθμούς σε έναν από τους σημαντικότερους αναδυόμενους κόμβους υποδομών AI στην Ασία.

Στην περιοχή έχουν ήδη κατασκευαστεί ή βρίσκονται σε διάφορα στάδια σχεδιασμού περίπου 89 data centers, ενώ η συνολική δεσμευμένη δυναμικότητα των σχετικών έργων υπολογίζεται σε περίπου 15 γιγαβάτ (GW).

Η ανάπτυξη αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κινεζικής κυβέρνησης, η οποία αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως εθνική προτεραιότητα. Στόχος δεν είναι μόνο η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αλλά και η μεγαλύτερη τεχνολογική ανεξαρτησία της χώρας, καθώς και η διεύρυνση της επιρροής της στο διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία της SemiAnalysis, η Κίνα διαθέτει ήδη περίπου 24 GW λειτουργούσας δυναμικότητας data centers, μέγεθος μεγαλύτερο από εκείνο της υπόλοιπης Ασίας συνολικά. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των ΗΠΑ, όπου η αντίστοιχη δυναμικότητα φθάνει τα 56 GW.

Την ίδια στιγμή, η κινεζική αγορά διαθέτει επιπλέον περίπου 50 GW έργων που είτε κατασκευάζονται είτε έχουν ανακοινωθεί, στοιχείο που αποτυπώνει την κλίμακα των επενδύσεων και τις φιλοδοξίες του Πεκίνου.

Εσωτερική Μογγολία: Η ενεργειακή «δεξαμενή» της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης

Η επιλογή της Ουλάνκαμπ δεν είναι τυχαία. Η περιοχή συνδυάζει σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι τεχνολογικοί όμιλοι για την ανάπτυξη μεγάλων εγκαταστάσεων υπολογιστικής ισχύος.

Διαθέτει εκτεταμένες εκτάσεις γης με σχετικά χαμηλό κόστος, ισχυρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές, αλλά και ιδιαίτερα ψυχρό κλίμα, το οποίο περιορίζει τις ανάγκες ψύξης των ενεργοβόρων υπολογιστικών συστημάτων.

Η Εσωτερική Μογγολία διαθέτει εγκατεστημένη αιολική ισχύ 117 GW, ενώ η δυναμικότητα των θερμοηλεκτρικών μονάδων της προσεγγίζει τα 130 GW.

Αυτή η τεράστια ενεργειακή βάση δημιουργεί σημαντικά περιθώρια για την τροφοδοσία νέων data centers, τα οποία απαιτούν μεγάλες και σταθερές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να λειτουργούν αδιάλειπτα.

Για τις εταιρείες τεχνολογίας, το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι το κόστος.

Στην Ουλάνκαμπ, η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα data centers διαμορφώνεται περίπου στα 0,36 γιουάν ανά κιλοβατώρα (kWh). Αντίθετα, σε πολλές μεγάλες κινεζικές πόλεις ξεπερνά τα 0,60 γιουάν, ενώ στο Πεκίνο προσεγγίζει τα 0,80 γιουάν ανά kWh.

Η διαφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές έχουν επιτρέψει σε ορισμένα μεγάλα επενδυτικά έργα να συνδέονται απευθείας με μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι χρεώσεις μεταφοράς και ορισμένοι από τους περιορισμούς που συνεπάγεται η σύνδεση με το συμβατικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Το συγκεκριμένο μοντέλο δίνει στην Κίνα ένα επιπλέον πλεονέκτημα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η εξασφάλιση επαρκούς ηλεκτρικής ισχύος και οι καθυστερήσεις στις συνδέσεις με το δίκτυο αποτελούν ολοένα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η δυναμικότητα των αμερικανικών data centers θα φθάσει περίπου τα 64 GW έως το τέλος του 2026, διατηρώντας τις ΗΠΑ σε ηγετική θέση.

Data centers σε 12 έως 18 μήνες και κόστος κατασκευής χαμηλότερο κατά 20%

Εκτός από τη φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, η Κίνα αξιοποιεί και ένα ακόμη σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: την ταχύτητα με την οποία μπορεί να υλοποιεί μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Στην Εσωτερική Μογγολία, το κόστος ανάπτυξης data centers είναι περίπου 20% χαμηλότερο σε σχέση με τις μεγάλες κινεζικές πόλεις, ενώ αρκετές νέες εγκαταστάσεις σχεδιάζεται να ολοκληρωθούν μέσα σε μόλις 12 έως 18 μήνες.

Καθοριστικό ρόλο στη συντόμευση των χρονοδιαγραμμάτων διαδραματίζει η αξιοποίηση προκατασκευασμένων δομικών τμημάτων, τα οποία μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις και συναρμολογούνται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς.

Η διαδικασία θυμίζει τη συναρμολόγηση από «τουβλάκια Lego», επιτρέποντας στις κατασκευαστικές εταιρείες να περιορίζουν τον χρόνο υλοποίησης και να επιταχύνουν την παράδοση των έργων.

Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η ανάγκη για νέα υπολογιστική ισχύ αυξάνεται διαρκώς και οι εταιρείες επιδιώκουν να διαθέτουν τις υποδομές τους το συντομότερο δυνατό.

Η δυνατότητα της Κίνας να συνδυάζει χαμηλότερο κατασκευαστικό κόστος, ταχεία υλοποίηση και άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της για την επέκταση των υποδομών AI.

Από τη Huawei και την Alibaba έως τη DeepSeek: Ένα νέο τεχνολογικό οικοσύστημα

Γύρω από τους αναπτυσσόμενους κόμβους data centers δημιουργείται ήδη ένα εκτεταμένο οικοσύστημα εταιρειών τεχνολογίας, παρόχων υποδομών και παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περιοχή έχουν παρουσία μεγάλοι κινεζικοί όμιλοι, όπως η Huawei, η Alibaba και η ByteDance, αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και λειτουργία κέντρων δεδομένων, όπως η VNET και η ZData.

Παράλληλα, σημαντική είναι η παρουσία εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων η DeepSeek και η Z.ai, οι οποίες αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης εγχώριων δυνατοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα.

Η επέκταση των τεχνολογικών υποδομών συνοδεύεται από νέες ενεργειακές επενδύσεις, καθώς οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού επιδιώκουν να εξασφαλίσουν σταθερή ζήτηση από τα μεγάλα data centers.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Envision, η οποία αναπτύσσει εγκατάσταση με δυνητική ισχύ έως 2 GW, ικανή να τροφοδοτεί έως και ένα εκατομμύριο επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης (AI accelerators).

Η σύνδεση των ενεργειακών επενδύσεων με την ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών δημιουργεί ένα μοντέλο στο οποίο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η ζήτηση από την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν αμοιβαία η μία την άλλη.

Με αυτόν τον τρόπο, περιοχές που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν μακριά από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά κέντρα της Κίνας αποκτούν νέο οικονομικό ρόλο, προσελκύοντας επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το σχέδιο του Πεκίνου για απεξάρτηση από τα αμερικανικά τσιπ

Η κατασκευή data centers δεν αποτελεί για την Κίνα αποκλειστικά μια επένδυση σε κτίρια, ηλεκτρικά δίκτυα και υπολογιστικές εγκαταστάσεις.

Αποτελεί ταυτόχρονα μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για περιορισμό της εξάρτησης από την αμερικανική τεχνολογία, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πεκίνο αξιοποιεί φορολογικά και ενεργειακά κίνητρα προκειμένου να ενθαρρύνει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν κινεζικούς επεξεργαστές αντί των προηγμένων τσιπ της Nvidia.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των εγχώριων κατασκευαστών ημιαγωγών και στη δημιουργία μιας περισσότερο αυτόνομης τεχνολογικής αλυσίδας, από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τη λειτουργία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή πρόοδο στις υποδομές, η Κίνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έναν σοβαρό περιορισμό.

Η πρόσβαση στους πλέον προηγμένους επεξεργαστές AI παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την κινεζική τεχνολογική ανάπτυξη.

Οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ της Nvidia προς την Κίνα, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες των εγχώριων κατασκευαστών ημιαγωγών, δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθεια του Πεκίνου να αυξήσει την υπολογιστική του ισχύ.

Έτσι, ενώ η χώρα διαθέτει την κατασκευαστική δυνατότητα να αναπτύσσει ταχύτατα νέες εγκαταστάσεις και να εξασφαλίζει την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια, δεν είναι δεδομένο ότι θα μπορεί να τις εξοπλίζει με επαρκή αριθμό προηγμένων επεξεργαστών.

Η επόμενη μεγάλη μάχη δεν είναι στα κτίρια, αλλά στους επεξεργαστές

Η κινεζική στρατηγική αναδεικνύει τη σημασία που αποκτούν πλέον η ενέργεια και οι φυσικές υποδομές στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η χώρα έχει αποδείξει ότι μπορεί να κινητοποιεί τεράστιες εκτάσεις γης, μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και ισχυρή κατασκευαστική δυναμικότητα, δημιουργώντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εγκαταστάσεις πρωτοφανούς κλίμακας.

Ωστόσο, η ύπαρξη data centers δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την εξασφάλιση της υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων AI.

Το κρίσιμο ερώτημα για τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι μόνο πόσα νέα κέντρα δεδομένων μπορεί να κατασκευάσει η Κίνα, αλλά κατά πόσο θα διαθέτει τους απαραίτητους επεξεργαστές για να αξιοποιήσει πλήρως αυτές τις εγκαταστάσεις.

Στην αναμέτρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η φθηνή ενέργεια, η άφθονη γη και η ταχύτητα κατασκευής αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα. Η τελική έκβαση της τεχνολογικής κούρσας, όμως, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στα προηγμένα τσιπ που βρίσκονται στην καρδιά της τεχνητής νοημοσύνης.

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