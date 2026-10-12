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Θετική παραμένει η UBS για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και ιδιαίτερα για την ελληνική αγορά, παρά τη διόρθωση του τελευταίου μήνα. Ο οίκος θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν περισσότερο ανθεκτικές σε ένα περιβάλλον μεταβολών των αποδόσεων των ομολόγων και των επιτοκίων, ενώ ξεχωρίζει την Πειραιώς ως μία από τις κορυφαίες τραπεζικές επιλογές του στην Ευρώπη.

Η UBS επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές έχουν υποχωρήσει περίπου 10% μέσα σε έναν μήνα, εξέλιξη που αποδίδει στη μεταβλητότητα των κρατικών ομολόγων, στο αυξημένο πολιτικό ρίσκο και στην ισχυρή προηγούμενη εξαετή υπεραπόδοση του κλάδου. Ωστόσο, εκτιμά ότι οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2027 μπορούν να αναθεωρηθούν περαιτέρω προς τα πάνω, με βασικούς παράγοντες την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και τα υψηλότερα βραχυπρόθεσμα επιτόκια.

Γιατί ξεχωρίζει η Ελλάδα

Στο σημερινό περιβάλλον η UBS προτιμά αγορές με υψηλότερη έκθεση σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, αναφέροντας συγκεκριμένα την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Παράλληλα, θεωρεί ότι η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και της οικονομικής ανάπτυξης δημιουργεί μεγαλύτερη άμυνα απέναντι στις κινήσεις των αποδόσεων απ’ ό,τι προεξοφλεί σήμερα η αγορά.

Στους επιπλέον παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση των τραπεζικών μετοχών εντάσσονται οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, αλλά και μεσοπρόθεσμα η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Πειραιώς περιλαμβάνεται στη λίστα των κορυφαίων ευρωπαϊκών επιλογών της UBS με σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 12,50 ευρώ, έναντι τιμής 9,60 ευρώ κατά τον χρόνο της ανάλυσης. Το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται σε 30%, ενώ μαζί με τη μερισματική απόδοση 6% η συνολική δυνητική απόδοση φθάνει στο 36%. Για το 2027 η τράπεζα αποτιμάται στις 8,4 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 17,6%.

Αποτιμήσεις και μερίσματα

Οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν συνολικά σε ανταγωνιστικές αποτιμήσεις. Για το 2027 η UBS τοποθετεί τον δείκτη τιμής προς κέρδη στις 8,2 φορές για την Alpha Bank, στις 8,4 φορές για την Πειραιώς, στις 8,7 φορές για τη Eurobank και στις 9,5 φορές για την Εθνική Τράπεζα. Η Optima Bank βρίσκεται υψηλότερα, στις 12 φορές.

Ισχυρή παραμένει και η εικόνα των διανομών. Η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση για το 2027 διαμορφώνεται στο 7,5% για την Πειραιώς, στο 6,6% για την Alpha Bank, στο 6,3% για τη Eurobank και στο 5,8% για την Εθνική Τράπεζα.

Τι βλέπει για κέρδη και κεφάλαια

Οι εκτιμήσεις της UBS για τα κέρδη ανά μετοχή του 2027 βρίσκονται 4% πάνω από το consensus για την Alpha Bank, 2% υψηλότερα για την Εθνική Τράπεζα και 1% υψηλότερα για την Πειραιώς. Αντίθετα, κινούνται 1% χαμηλότερα για τη Eurobank και 2% χαμηλότερα για την Optima.

Σε επίπεδο κεφαλαίων, ο εκτιμώμενος δείκτης CET1 για το 2027 διαμορφώνεται στο 15,9% για την Εθνική, στο 14,1% για τη Eurobank, στο 14% για την Alpha, στο 13,5% για την Πειραιώς και στο 11,3% για την Optima.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη πίεση στις αποτιμήσεις, η εικόνα των ελληνικών τραπεζών παραμένει ισχυρή. Η UBS βλέπει συνδυασμό πιστωτικής ανάπτυξης, υψηλής κερδοφορίας, ελκυστικών διανομών και σχετικά χαμηλών αποτιμήσεων, με την Πειραιώς να αποτελεί το βασικό ελληνικό στοίχημα του οίκου στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύμπαν.

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