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Ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο, με κεφάλαια που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ, προωθεί το NBA, επιστρατεύοντας ορισμένους από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους παγκοσμίως για τη δημιουργία νέων γηπέδων μπάσκετ στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση μιας νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το NBA συγκροτεί μια ισχυρή συμμαχία εταιρειών private equity, με στόχο να δημιουργήσει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα επιτρέψει σε ιδιοκτήτες ομάδων και κατασκευαστικούς ομίλους να επενδύσουν σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις. Το σχέδιο δεν περιορίζεται στην ανέγερση γηπέδων, αλλά επεκτείνεται και σε οικιστικά και εμπορικά ακίνητα γύρω από αυτά, επιδιώκοντας να διαμορφώσει ένα ευρύτερο επιχειρηματικό μοντέλο που θα συνδυάζει τον αθλητισμό με το real estate.

Οι επενδυτικοί κολοσσοί που μπαίνουν στο παιχνίδι

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ορισμένα από τα ισχυρότερα ονόματα της διεθνούς επενδυτικής αγοράς.

Όπως ανακοίνωσε το NBA την Τετάρτη, μεταξύ των εταιρειών που έχουν ενταχθεί στο εγχείρημα βρίσκονται η Apollo Sports Capital, η Ares Management και η Arctos, εταιρεία επενδύσεων στον αθλητισμό που ανήκει στην KKR.

Στη συμμαχία συμμετέχουν επίσης οι Sixth Street, Blackstone, HPS Investment, θυγατρική της BlackRock, και η Stonepeak, η οποία ειδικεύεται στις επενδύσεις υποδομών.

Το NBA εκτιμά ότι οι συνολικές δεσμεύσεις κεφαλαίων θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ, δημιουργώντας μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών της νέας διοργάνωσης.

Τα κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα τόσο σε ιδιοκτήτες ομάδων όσο και σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση θα μπορεί να κατευθύνεται σε ανακαινίσεις υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και σε επενδύσεις σε κατοικίες, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους στις περιοχές γύρω από τα γήπεδα.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτυπώνει την πρόθεση του NBA να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο οικονομικό οικοσύστημα γύρω από τις ομάδες της νέας ευρωπαϊκής λίγκας, με πολλαπλές πηγές εσόδων πέρα από τα εισιτήρια των αγώνων.

Άνταμ Σίλβερ: Τα σύγχρονα γήπεδα μπορούν να μεταμορφώσουν ολόκληρες περιοχές

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις μπορούν να έχουν ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

«Έχουμε διαπιστώσει από πρώτο χέρι πώς τα υπερσύγχρονα γήπεδα και οι αναπτύξεις που τα συνοδεύουν μπορούν να μεταμορφώσουν τις ομάδες μπάσκετ και τις κοινότητες γύρω τους», δήλωσε.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται έντονη επενδυτική δραστηριότητα στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την ισχυρή ανάκαμψη των ζωντανών εκδηλώσεων μετά την πανδημία, αλλά και την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής φιλοξενίας, πολυτελείς σουίτες και εμπορικές δραστηριότητες.

Το NBA θέλει να μεταφέρει στην Ευρώπη μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου που έχει ήδη αναπτυχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Intuit Dome στο Λος Άντζελες και το εμβληματικό Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, δύο από τις σημαντικότερες αθλητικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν ομάδες του NBA.

Το σχέδιο για τη νέα ευρωπαϊκή λίγκα με 16 ομάδες

Το NBA ανακοίνωσε για πρώτη φορά τις προθέσεις του να δημιουργήσει ευρωπαϊκή διοργάνωση την άνοιξη του 2025, θέτοντας ως στόχο την έναρξη της λειτουργίας της το φθινόπωρο του 2027.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα λίγκα θα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό υφιστάμενων ευρωπαϊκών ομάδων και νέων συλλόγων που θα δημιουργηθούν σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Μεταξύ των πόλεων που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται το Λονδίνο, το Παρίσι και η Ρώμη.

Η προτεινόμενη διοργάνωση θα απαρτίζεται από 16 ομάδες, εκ των οποίων οι 12 θα διαθέτουν μόνιμη θέση, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους μέσω των εγχώριων πρωταθλημάτων.

Το συγκεκριμένο μοντέλο επιχειρεί να συνδυάσει τη λογική των μόνιμων αθλητικών οργανισμών, που χαρακτηρίζει το αμερικανικό επαγγελματικό μπάσκετ, με στοιχεία αγωνιστικής πρόκρισης που αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Ωστόσο, η προσπάθεια υλοποίησης του σχεδίου έχει αποδειχθεί πιο σύνθετη από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Το τίμημα του 1 δισ. δολαρίων που προβληματίζει τους επενδυτές

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια αφορά στο υψηλό κόστος συμμετοχής στη νέα διοργάνωση.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ορισμένοι επενδυτές έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τα ποσά που ζητεί το NBA για την απόκτηση δικαιωμάτων συμμετοχής, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και 1 δισ. δολάρια ανά ομάδα.

Το ιδιαίτερα υψηλό τίμημα έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί ώστε οι επενδύσεις να αρχίσουν να αποδίδουν.

Παρά το γεγονός ότι το μπάσκετ διαθέτει σημαντική δημοφιλία στην Ευρώπη, οι παραδοσιακά ισχυρότερες αγορές του βρίσκονται συχνά σε χώρες με σχετικά μικρό μέγεθος τηλεοπτικής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Financial Times αναφέρουν χαρακτηριστικά την Ελλάδα και τη Σερβία, δύο χώρες με ισχυρή μπασκετική παράδοση, αλλά με περιορισμένες δυνατότητες δημιουργίας τηλεοπτικών εσόδων συγκριτικά με μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί και για την επιλογή του NBA να επιδιώξει συνεργασίες με ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους.

Οι επενδυτές επισημαίνουν ότι οι σύλλογοι αυτοί διαθέτουν συχνά ιδιαίτερα ισχυρές και παραδοσιακές οπαδικές βάσεις, οι οποίες δεν είναι δεδομένο ότι θα στηρίξουν ένα νέο μπασκετικό εγχείρημα.

Παράλληλα, αρκετές ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες αντιμετωπίζουν ήδη οικονομικές πιέσεις, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητά τους να συμμετάσχουν σε μια νέα, ιδιαίτερα δαπανηρή διοργάνωση.

Πρόσθετη χρηματοδότηση 3 δισ. δολαρίων και αλλαγή στρατηγικής

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς των επενδυτών, το NBA αναθεώρησε τον Μάιο τη χρηματοδοτική πρότασή του.

Η νέα προσέγγιση περιλάμβανε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 3 δισ. δολαρίων, με στόχο να επιταχυνθεί η πορεία προς την κερδοφορία για τους υποψήφιους ιδιοκτήτες ομάδων.

Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στο να καταστήσει το εγχείρημα ελκυστικότερο για τους επενδυτές, περιορίζοντας το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι να αρχίσουν να εμφανίζονται θετικές οικονομικές αποδόσεις.

Παρά τις αλλαγές, το NBA δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα κάποια πώληση δικαιωμάτων συμμετοχής σε ομάδα της νέας διοργάνωσης.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία, έχουν πάντως επιτευχθεί ορισμένες προσωρινές συμφωνίες, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί οι λεπτομέρειές τους.

Με λιγότερους από 12 μήνες να απομένουν μέχρι την προγραμματισμένη έναρξη, ο χρόνος για την ολοκλήρωση των συμφωνιών περιορίζεται.

Το NBA εξακολουθεί να επιμένει στον στόχο για έναρξη τον Οκτώβριο του 2027, αν και ο Άνταμ Σίλβερ έχει αφήσει πρόσφατα να εννοηθεί ότι η διοργάνωση μπορεί να ξεκινήσει με μια σταδιακή, περιορισμένη εκκίνηση, αντί να τεθεί εξαρχής σε πλήρη λειτουργία.

Το μεγάλο «αγκάθι» της EuroLeague

Πρόσθετες δυσκολίες έχει δημιουργήσει η προσπάθεια του NBA να καταλήξει σε συμφωνία με τη EuroLeague, τη σημερινή κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ στην Ευρώπη.

Οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει επαφές για τη δυνατότητα συνεργασίας, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν οδηγήσει σε οριστική συμφωνία.

Τον προηγούμενο μήνα, οι 12 μόνιμοι μέτοχοι της EuroLeague απέρριψαν πρόταση του NBA για συνένωση δυνάμεων στη νέα ευρωπαϊκή λίγκα.

Μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ομάδα μετόχων βρίσκονται οι μπασκετικοί σύλλογοι της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερν Μονάχου.

Η απόρριψη της πρότασης υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αμερικανική λίγκα στην προσπάθειά της να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παρά το συγκεκριμένο εμπόδιο, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

Η δημιουργία του νέου επενδυτικού σχήματος για τα γήπεδα προσθέτει πλέον μια ακόμη διάσταση στη στρατηγική του NBA, καθώς η αμερικανική λίγκα επιχειρεί να προσελκύσει όχι μόνο συλλόγους και αθλητικούς επενδυτές, αλλά και μεγάλα κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στις υποδομές και στην ανάπτυξη ακινήτων.