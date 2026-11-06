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Στην Ελλάδα μετακομίζει ένα από τα ισχυρότερα στελέχη του ευρωπαϊκού private equity, ο Νίκος Σταθόπουλος της BC Partners, σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, αξιοποιώντας ένα νέο φορολογικό πλαίσιο για την προσέλκυση διαχειριστών κεφαλαίων και υψηλόβαθμων στελεχών από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, καθώς και σχετική εταιρική καταχώριση, ο Νίκος Σταθόπουλος, European Chair της BC Partners, μεταφέρει τη βάση του από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, ενώ ο επενδυτικός όμιλος σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα και να αντλήσει κεφάλαια για νέες επενδύσεις στη χώρα.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η BC Partners αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους εξαγορών στη Βρετανία, με υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούν τα 40 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1986 ως τμήμα της Barings Bank και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές διεθνείς επιχειρηματικές συμφωνίες, μεταξύ των οποίων και το σχέδιο διάσωσης της LIV Golf, το οποίο τελικά δεν προχώρησε.

Πηγή με γνώση των εξελίξεων διευκρίνισε, πάντως, ότι η απόφαση του Σταθόπουλου συνδέεται με τα επιχειρηματικά σχέδια της BC Partners και όχι με τα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η Ελλάδα.

Τόσο ο ίδιος όσο και η εταιρεία αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Αθήνα διεκδικεί ρόλο στον ευρωπαϊκό χάρτη των επενδύσεων

Η μετακίνηση του Σταθόπουλου έρχεται την ώρα που η Ελλάδα επιχειρεί να ανταγωνιστεί παραδοσιακά χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως το Λονδίνο, η Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προσελκύοντας επενδυτικές εταιρείες και στελέχη που διαχειρίζονται μεγάλα κεφάλαια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο φορολογικό καθεστώς, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει τη δημιουργία ουσιαστικής επιχειρηματικής παρουσίας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, τα στελέχη που πληρούν τις προϋποθέσεις και μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα μπορούν να φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5% για τα μπόνους και το carried interest, έναντι του κανονικού συντελεστή 15%.

Το carried interest αποτελεί το μερίδιο των κερδών που λαμβάνουν οι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων όταν οι εξαγορές και οι επενδύσεις τους αποδεικνύονται επιτυχημένες. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πηγές αμοιβών των στελεχών στον κλάδο του private equity.

Η διαφορά στη φορολογική μεταχείριση δημιουργεί ένα πρόσθετο κίνητρο για την εγκατάσταση επενδυτικών σχημάτων στην ελληνική πρωτεύουσα.

Μετά τον Κρις Ρόκος, η μετακίνηση Σταθόπουλου

Η περίπτωση του Νίκου Σταθόπουλου δεν είναι η μοναδική που αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Τον Σεπτέμβριο έγινε γνωστό ότι και ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Κρις Ρόκος αποφάσισε να μεταφερθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα.

Η απόφασή του ακολούθησε την εισαγωγή ειδικών φορολογικών κινήτρων για εταιρείες private equity και hedge funds.

Σύμφωνα με τους Financial Times, σύμβουλος του Έλληνα υπουργού Οικονομικών είχε πραγματοποιήσει επαφές επί μήνες με τον Ρόκος, καθώς εκείνος εξέταζε τις επιλογές του για τη μεταφορά της δραστηριότητάς του.

Οι δύο περιπτώσεις δείχνουν ότι η Αθήνα επιδιώκει πλέον να προσελκύει όχι μόνο επενδυτικά κεφάλαια, αλλά και τα ίδια τα στελέχη που λαμβάνουν τις αποφάσεις για την τοποθέτησή τους.

Η εικοσαετής παρουσία της BC Partners στην Ελλάδα

Για την BC Partners, πάντως, η ελληνική αγορά κάθε άλλο παρά άγνωστη είναι.

Ο όμιλος πραγματοποίησε την πρώτη του επένδυση στην Ελλάδα πριν από περίπου 20 χρόνια και έκτοτε έχει προχωρήσει σε σειρά συναλλαγών, τόσο μέσω του βασικού επενδυτικού του κεφαλαίου όσο και μέσω μικρότερου επενδυτικού σχήματος που διαχειρίζεται για λογαριασμό θεσμικού επενδυτή με ειδικό ενδιαφέρον για τη χώρα.

Μεταξύ των επενδύσεών του συγκαταλέγονται η αλυσίδα προϊόντων για κατοικίδια Pet City και ο όμιλος ιδιωτικής εκπαίδευσης Alphabet.

Η σχεδιαζόμενη δημιουργία γραφείου στην Αθήνα θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την παρουσία, επιτρέποντας στην εταιρεία να αναπτύξει νέες επενδυτικές δραστηριότητες και να συγκεντρώσει πρόσθετα κεφάλαια για συμφωνίες στην ελληνική αγορά.

Ο Νίκος Σταθόπουλος διαθέτει ήδη ισχυρό δίκτυο επαφών στη χώρα, σύμφωνα με πρόσωπα που τον γνωρίζουν.

Η μεταφορά του στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα σχέδια της BC Partners για τοπική παρουσία, αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της προσπάθειας της Αθήνας να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος στον ευρωπαϊκό κλάδο διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων.