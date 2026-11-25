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Οι ταινίες του James Bond καταγράφουν τον κοσμοπολίτικο και περιπλανώμενο τρόπο ζωής του διάσημου πράκτορα, ο οποίος μπορεί να περνά τη μία νύχτα στο Λονδίνο και την επόμενη στο Μαυροβούνιο. Αν όμως ο Bond αποφάσιζε ποτέ να εγκατασταθεί μόνιμα κάπου, αυτή η ολοκαίνουργια έπαυλη στο Delray Beach της Φλόριντα θα ήταν σίγουρα η πρώτη του επιλογή.

Η Villa Skyfall, μια νεόδμητη έπαυλη περίπου 23.000 τετραγωνικών ποδιών (περίπου 2.130 τ.μ.) στο Delray Beach — μόλις 20 μίλια νότια του Palm Beach — βγήκε πρόσφατα στην αγορά με την αστρονομική τιμή των 85 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ζευγάρι Aldo και Fiorena Stark αγόρασε το οικόπεδο το 2024 έναντι 5,85 εκατ. δολαρίων και μέσα σε μόλις 14 μήνες ολοκλήρωσε την κατασκευή αυτού του αρχιτεκτονικού θαύματος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Robb Report (@robbreport)

«Χτίζουν σπίτια στα οποία θα ζούσαν οι ίδιοι, τα οποία θα απολάμβαναν», δήλωσε η Senada Adžem, μεσίτης της Douglas Elliman. «Η έμπνευση του Aldo και η δια βίου εκτίμησή του για τον James Bond σίγουρα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο εδώ».

Ο Aldo Stark είναι ιδιοκτήτης της Prestige Design Homes και δεν είναι η πρώτη φορά που εμπνέεται από τον 007. Το 2024 πούλησε μια άλλη έπαυλη παρόμοιου στυλ, τη Villa Spectre, έναντι 55 εκατ. δολαρίων.

Το όνομα της κατοικίας αποτελεί άμεσο φόρο τιμής στην ομώνυμη ταινία του Daniel Craig. Αν και η αυθεντική έπαυλη Skyfall της ταινίας βρισκόταν στα ομιχλώδη Highlands της Σκωτίας, αυτή αποτελεί τη σύγχρονη, ηλιόλουστη εκδοχή της στη Φλόριντα.

Η κατοικία είναι επενδυμένη με σπάνιο ονυχίτη με οπίσθιο φωτισμό και πολυτελή φυσικά υλικά σε όλους τους χώρους.

Βρίσκεται στην κλειστή κοινότητα Stone Creek Ranch, η οποία φυλάσσεται από ένοπλους φρουρούς όλο το 24ωρο, προσφέροντας απόλυτη ιδιωτικότητα.

Το σπίτι διαθέτει μια μεγάλη επαγγελματική κουζίνα, η οποία κρύβεται πίσω από μια μυστική πόρτα επενδυμένη με πράσινο μάρμαρο, επιτρέποντας στο προσωπικό να εξυπηρετεί τους επισκέπτες χωρίς να γίνεται αντιληπτό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Senada Adzem (@senadaadzem)

Όπως θα περίμενε κανείς από μια κατοικία εμπνευσμένη από τον James Bond, δεν λείπουν τα κρυφά δωμάτια και οι τεχνολογικές εκπλήξεις.

Πίσω από βιβλιοθήκες και ειδικά διαμορφωμένους τοίχους κρύβονται δωμάτια ασφαλείας (panic rooms) και εντοιχισμένα χρηματοκιβώτια.

Η κύρια γκαρνταρόμπα θυμίζει πολυτελή μπουτίκ του Παρισιού και διαθέτει σύστημα ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας για την προστασία συλλογών ρολογιών και πολύτιμων αντικειμένων.

Μια μεγάλη κρυφή πόρτα οδηγεί σε ιδιωτική αίθουσα πόκερ, εμπνευσμένη από την ατμόσφαιρα του Casino Royale.

Υπάρχει επίσης lounge bar με τραπέζι μπιλιάρδου, σχεδιασμένο ώστε να θυμίζει τα κορυφαία boutique ξενοδοχεία.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της έπαυλης είναι η εσωτερική γκαλερί αυτοκινήτων. Ο Aldo Stark τοποθέτησε εκεί μια Aston Martin DB5, το εμβληματικό αυτοκίνητο του James Bond που εμφανίζεται και στην ταινία Skyfall.

Ωστόσο, το αυτοκίνητο δεν περιλαμβάνεται στην πώληση.

«Τα αυτοκίνητά του είναι σαν τα παιδιά του», σχολίασε χαριτολογώντας η Senada Adžem. «Δεν υπήρχε περίπτωση να τα αποχωριστεί».

Η Villa Skyfall λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα ιδιωτικό θέρετρο πέντε αστέρων.

Στον χώρο ευεξίας περιλαμβάνεται spa εμπνευσμένο από τον Αμαζόνιο, με εσωτερική πισίνα επενδυμένη με όνυχα, χειροποίητους κρυστάλλινους πολυελαίους, δωμάτιο αλατοθεραπείας με αλάτι Ιμαλαΐων, χαμάμ και αίθουσα μασάζ.

Υπάρχει επίσης πλήρως εξοπλισμένο κομμωτήριο και χώρος ομορφιάς, διακοσμημένος με το ίδιο μάρμαρο που χρησιμοποιείται στην μπουτίκ της Cartier στο Παρίσι.

Η αίθουσα κινηματογράφου είναι τεχνολογίας 4D, πλήρως ηχομονωμένη, με δερμάτινες πολυθρόνες που διαθέτουν θέρμανση, ψύξη, λειτουργία μασάζ και δυναμική κίνηση συγχρονισμένη με την ταινία.

Στους εξωτερικούς χώρους δεσπόζει μια μεγάλη πισίνα υπερχείλισης, πολυτελείς καμπάνες με υδάτινες κουρτίνες, υπαίθριες κουζίνες, καθώς και ιδιωτικά γήπεδα μπάσκετ, pickleball και mini golf.