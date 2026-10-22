1ο Sea Science Forum 2026 Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Θάλασσας

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Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης διοργανώνει το 1ο Sea Science Forum, στις 23 Νοεμβρίου 2026, στο King George Hotel στην Αθήνα, εγκαινιάζοντας ένα νέο σημείο συνάντησης για την επιστημονική γνώση, την ανταλλαγή εμπειρίας και τη συνεργασία γύρω από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη εγγραφή.

Περισσότεροι από 30 ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο, ερευνητικά κέντρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κοινωφελή ιδρύματα θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις και παρουσιάσεις, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις, δεδομένα και εμπειρία από το πεδίο.

Με κεντρικό άξονα «Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Θάλασσας», το Forum θα εστιάσει στις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα θαλάσσια οικοσυστήματα: θαλάσσια ρύπανση και ανθρωπογενείς πιέσεις, προστατευόμενες περιοχές, θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα, κλιματική κρίση και ανθεκτικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συλλογή και αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων ως απαραίτητη βάση για την κατανόηση των πιέσεων που δέχονται οι θάλασσες και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν δράσεις, πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης και την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ φορέων με κοινό όραμα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στο Forum θα παρουσιαστούν επίσης σημαντικές πρωτοβουλίες του Ιδρύματος για την προστασία της θάλασσας, όπως το Typhoon Project, με επτά χρόνια δράσης στις ελληνικές θάλασσες και συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα, και το Saronicos Project, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την προστασία του Σαρωνικού Κόλπου, που υλοποιείται μέσα από οκτώ συνεργασίες με αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος.

Το Sea Science Forum απευθύνεται στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, σε ερευνητικούς φορείς, ιδρύματα και οργανώσεις, φοιτητές, καθώς και σε φορείς και επαγγελματίες που συνδέονται με τη θάλασσα και την αξιοποίησή της, όπως οι κλάδοι του τουρισμού και της αλιείας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις και να θέσουν ερωτήσεις.

Το 1ο Sea Science Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία ενός σταθερού ραντεβού, όπου επιστήμη, εμπειρία και δράση θα συναντώνται για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αναζήτηση λύσεων για το μέλλον των θαλασσών.

Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα.

1ο Sea Science Forum 2026 Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Θάλασσας

23 Νοεμβρίου 2026 | 10:00–17:00

King George Hotel, Αθήνα (Πλ. Συντάγματος, Μετρό Σύνταγμα)

Δωρεάν συμμετοχή | Απαραίτητη η εγγραφή: https://www.eventora.com/el/Events/sea-science-forum-2026