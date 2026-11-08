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Με ιστορικές επιδόσεις, αλλεπάλληλα ρεκόρ και πρωτοφανή συμμετοχή ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, το αγωνιστικό διήμερο του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, που συγκέντρωσε περισσότερους από 85.000 δρομείς από 124 χώρες.

Η φετινή διοργάνωση εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του θεσμού, καθώς καταρρίφθηκαν τα ρεκόρ αγώνα τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, ενώ η Σταματία Νούλα πέτυχε νέο ελληνικό ρεκόρ στην αυθεντική διαδρομή, βελτιώνοντας μια επίδοση που παρέμενε ακατάρριπτη από το 1997.

Παράλληλα, στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων σημειώθηκε ακόμη ένα ρεκόρ, με τον Παναγιώτη Πετρουλάκη να καταγράφει την καλύτερη επίδοση της διοργάνωσης.

Οι κορυφαίοι αθλητές έχουν ήδη ολοκληρώσει την προσπάθειά τους, ωστόσο χιλιάδες συμμετέχοντες εξακολουθούν να διανύουν τα τελευταία χιλιόμετρα της ιστορικής διαδρομής, με τελικό προορισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο Ταφέρι έγραψε ιστορία με 2:10:03

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα των ανδρών ήταν ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι, ο οποίος διένυσε τα 42.195 μέτρα σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ διοργάνωσης.

Η επίδοσή του ήταν κατά 31 δευτερόλεπτα καλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε πετύχει το 2023 ο Κενυάτης Έντουιν Κίπτου με χρόνο 2:10:34.

Η επικράτηση του Ταφέρι ήρθε έπειτα από έντονο συναγωνισμό, καθώς ο συμπατριώτης του Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα τερμάτισε δεύτερος με 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα αργότερα. Αξιοσημείωτο είναι ότι και ο δεύτερος της κατάταξης ξεπέρασε την προηγούμενη κορυφαία επίδοση του αγώνα.

Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ με 2:11:22, ενώ ακολούθησαν ο επίσης Κενυάτης Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο με 2:12:06 και ο Νγκούσε Αμλοσόμ Τεσφαλντέτ από την Ερυθραία με 2:12:20.

Νέο ρεκόρ και στις γυναίκες από την Ντούσα

Η Αιθιοπία κυριάρχησε και στην κατηγορία των γυναικών, με τη Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα να κατακτά την πρώτη θέση και να καταρρίπτει το ρεκόρ της αυθεντικής διαδρομής.

Η Ντούσα τερμάτισε σε 2:30:04, βελτιώνοντας κατά 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα την επίδοση 2:31:06 της Λιθουανής Ράσα Ντραζνταουσκάιτε, η οποία διατηρούνταν από το 2010.

Δεύτερη ήταν η επίσης Αιθιόπισσα Τσιγιόν Αμπέμπε Τεμεσγκέν, με χρόνο 2:30:29, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Τζέιν Τζεπκεμπόι Μπαρέικις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με 2:32:59.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Ατσέντε Μπάισα Τεσέμα από την Αιθιοπία με 2:33:10 και η Μίλισεντ Τζεμουτάι Κίμπετ από την Κένυα με 2:35:10.

Η Σταματία Νούλα κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ της Μαρίας Πολύζου

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ημέρας είχε ελληνικό χρώμα, με τη Σταματία Νούλα να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση και να καταρρίπτει ένα ρεκόρ που παρέμενε ακατάρριπτο επί 29 χρόνια.

Η αθλήτρια του ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1908 ολοκλήρωσε την αυθεντική διαδρομή σε 2:35:13, αφήνοντας πίσω της το 2:39:10 που είχε σημειώσει η Μαρία Πολύζου το 1997.

Η Νούλα βελτίωσε την προηγούμενη επίδοση κατά 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα, καταλαμβάνοντας παράλληλα την έκτη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών και αναδεικνυόμενη πανελληνιονίκης.

Πρόκειται για συνέχεια της εξαιρετικής πορείας της στον Αυθεντικό Μαραθώνιο, καθώς πέρυσι είχε πετύχει ρεκόρ διοργάνωσης στην ελληνική κατάταξη, ενώ φέτος κατάφερε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Η νέα της επίδοση την φέρνει πιο κοντά και στο πανελλήνιο ρεκόρ Μαραθωνίου γυναικών, το οποίο βρίσκεται στα 2:33:40 από το 1998.

Δεύτερη Ελληνίδα τερμάτισε η Αθανασία Κοκκόρου, η οποία αγωνίζεται με το Πολεμικό Ναυτικό και τον ΑΠΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας χρόνο 2:36:28 και κατακτώντας την έβδομη θέση της γενικής κατάταξης.

Ο τερματισμός της συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, καθώς η αθλήτρια ξέσπασε σε κλάματα μόλις ολοκλήρωσε την προσπάθειά της.

Στην τρίτη θέση μεταξύ των Ελληνίδων βρέθηκε η Δάφνη-Ευτυχία Λαβασά του ΑΟ Βουλιαγμένης με 2:45:06. Ακολούθησαν η Γεωργία Κανούτα του ΑΚΟ Λεβαδειάς με 2:45:40 και η Ξένη Κατσιμαντού-Φιλιπποπούλου της ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας Παλληνεύς με 2:46:02.

Πρώτος Έλληνας ο Κωνσταντίνος Σταμούλης

Στον αγώνα των ανδρών, την καλύτερη ελληνική παρουσία πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Σταμούλης του ΓΑΣ Αγρινίου, ο οποίος τερμάτισε σε 2:17:37.

Με αυτή την επίδοση κατέλαβε την όγδοη θέση στη γενική κατάταξη, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρώτη θέση μεταξύ των Ελλήνων αθλητών.

Μετά τον τερματισμό του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη του προσωπικού του στόχου, αφιερώνοντας τη νίκη στην οικογένειά του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου και να κερδίσω τον αγώνα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δεύτερος Έλληνας αναδείχθηκε ο Χαράλαμπος Πιτσώλης του ΓΑΣ Ο Ιλισσός, με επίδοση 2:18:58 και ένατη θέση στη γενική κατάταξη.

Την ελληνική τριάδα συμπλήρωσε ο Νικόλαος Σταμούλης, επίσης του ΓΑΣ Αγρινίου, ο οποίος τερμάτισε σε 2:19:05, καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση.

Ρεκόρ στα 10 χιλιόμετρα και έκτη διαδοχική νίκη της Μαρινάκου

Σημαντικές επιδόσεις καταγράφηκαν και στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων, που διεξήχθη το πρωί της Κυριακής, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο.

Στην κατηγορία των ανδρών, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης επικράτησε με χρόνο 29:40, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του αγώνα.

Στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου συνέχισε την εντυπωσιακή παρουσία της στη διοργάνωση, κατακτώντας την πρώτη θέση με 33:09.

Για τη Μαρινάκου αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη στον συγκεκριμένο αγώνα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην απόσταση.

Συμμετοχή-ρεκόρ με περισσότερους από 85.000 δρομείς

Πέρα από τις επιδόσεις των πρωταθλητών, ο φετινός Αυθεντικός Μαραθώνιος ξεχωρίζει και για το μέγεθος της συμμετοχής.

Συνολικά περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες δήλωσαν παρουσία στους αγώνες του διημέρου 7 και 8 Νοεμβρίου, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Μόνο στην κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων συμμετέχουν περίπου 25.000 δρομείς, με την εκκίνηση να έχει δοθεί στις 08:30 το πρωί από τον Μαραθώνα.

Το σήμα της εκκίνησης έδωσαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Η Σοφία Σακοράφα έστειλε μήνυμα στους συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι «οι δρομείς να μην ξεχάσουν πως σημασία έχει το πρώτο βήμα».

Η αγωνιστική δραστηριότητα είχε αρχίσει από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με τη διεξαγωγή δύο αγώνων 5 χιλιομέτρων.

Στις 17:00 πραγματοποιήθηκε το 5 χλμ. Telekom, ενώ στις 20:00 ακολούθησε το Universities Night Run Allwyn, με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν ακόμη αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά, αθλητές των Special Olympics και άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, συνοδευόμενη από λαμπαδηδρομία.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως το απόγευμα

Η διεξαγωγή του Μαραθωνίου έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένο να συνεχιστεί έως τις 18:15, ενώ οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της διοργάνωσης.

Στο κέντρο της Αθήνας περιορισμοί ισχύουν, μεταξύ άλλων, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στις λεωφόρους Μαραθώνος και Μεσογείων.

Για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού έχουν ενισχυθεί τα δρομολόγια των Γραμμών 1, 2 και 3 του Μετρό, με την προσθήκη επιπλέον συρμών.

Παράλληλα, στη Γραμμή 6 του Τραμ, που συνδέει την Πικροδάφνη με το Σύνταγμα, τα δρομολόγια τερματίζουν προσωρινά στη στάση «Φιξ» έως τις 22:00. Κατά το διάστημα αυτό δεν εξυπηρετούνται οι στάσεις «Σύνταγμα», «Ζάππειο» και «Λ. Βουλιαγμένης».

Με τους τελευταίους δρομείς να συνεχίζουν την προσπάθειά τους προς το Παναθηναϊκό Στάδιο, ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας καταγράφεται ήδη ως μια διοργάνωση με ιστορική συμμετοχή, σημαντικές διεθνείς επιδόσεις και μια ξεχωριστή ελληνική επιτυχία που έβαλε τέλος σε ένα ρεκόρ 29 ετών.