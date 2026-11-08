Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με νέο ρεκόρ αγώνα και έντονη ελληνική παρουσία στους τερματισμούς, ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας μετατρέπει την Κυριακή 8 Νοεμβρίου σε ημέρα αθλητισμού για την πρωτεύουσα. Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι έφτασε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο σε 2:10:03, βελτιώνοντας κατά 31 δευτερόλεπτα την προηγούμενη καλύτερη επίδοση της διοργάνωσης.

Η φετινή συνάντηση έχει παράλληλα ιστορικό μέγεθος συμμετοχών: περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες λαμβάνουν μέρος στους αγώνες του διημέρου, ενώ περίπου 25.000 συμμετέχουν στην αυθεντική διαδρομή των 42.195 μέτρων. Για την εξυπηρέτηση αθλητών και θεατών ενισχύονται οι συγκοινωνίες, την ώρα που σημαντικοί οδικοί άξονες παραμένουν κλειστοί.

Οι νικητές και οι ελληνικές επιδόσεις

Ο Ταφέρι κατέρριψε το 2:10:34 του Έντουιν Κίπτου από το 2023. Δεύτερος τερμάτισε ο επίσης Αιθίοπας Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα με 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα αργότερα. Ακολούθησαν οι Κενυάτες Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ με 2:11:22 και Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο με 2:12:06, ενώ πέμπτος ήταν ο Νγκούσε Αμλοσόμ Τεσφαλντέτ από την Ερυθραία με 2:12:20.

Πρώτος Έλληνας αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Σταμούλης του ΓΑΣ Αγρινίου, όγδοος στη γενική κατάταξη με 2:17:37. Ο Χαράλαμπος Πιτσώλης του ΓΑΣ Ο Ιλισσός ακολούθησε ένατος με 2:18:58. Την ελληνική τριάδα συμπλήρωσε ο Νικόλαος Σταμούλης, επίσης του ΓΑΣ Αγρινίου, δέκατος συνολικά με 2:19:05, επτά δευτερόλεπτα πίσω από τον Πιτσώλη.

Στις γυναίκες επικράτησε η Αιθιόπισσα Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα με 2:30:04, μπροστά από τη συμπατριώτισσά της Τσιγιόν Αμπέμπε Τεμεσγκέν με 2:30:29. Τρίτη ήταν η Τζέιν Τζεπκεμπόι Μπαρέικις από τις ΗΠΑ με 2:32:59, τέταρτη η Ατσέντε Μπάισα Τεσέμα από την Αιθιοπία με 2:33:10 και πέμπτη η Κενυάτισσα Μίλισεντ Τζεμουτάι Κίμπετ με 2:35:10.

Η Σταματία Νούλα του ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908 ήταν πρώτη Ελληνίδα και έκτη συνολικά με 2:35:13. Στον τερματισμό ξέσπασε σε λυγμούς, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη προσπάθεια. Δεύτερη Ελληνίδα και έβδομη στη γενική κατάταξη τερμάτισε η Αθανασία Κοκκόρου, που αγωνίζεται με το Πολεμικό Ναυτικό, ΑΠΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης, με 2:36:28.

Στα 10 χιλιόμετρα, νικητές αναδείχθηκαν ο Παναγιώτης Πετρουλάκης με 29:40 και η Αναστασία Μαρινάκου με 33:09. Η εκκίνηση δόθηκε στις 08:00 από τη λεωφόρο Αμαλίας. Μισή ώρα αργότερα ξεκίνησε ο Μαραθώνιος, με τη Σοφία Σακοράφα και τον Νίκο Χαρδαλιά στην αφετηρία.

Η θερμοκρασία στην εκκίνηση ήταν 12 βαθμοί, με πρόβλεψη σταδιακής ανόδου, εξασθένησης ανέμων και υγρασίας περίπου 60%. Το Σάββατο είχαν προηγηθεί τα 5 χλμ. Telekom στις 17:00 και το Universities Night Run Allwyn στις 20:00, καθώς και αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά, αθλητές Special Olympics και άτομα με αναπηρία.

Οι αγωνιστικές διαδρομές και οι συγκοινωνίες

Ο Μαραθώνιος έχει προγραμματισμένη διάρκεια 08:30–18:15. Η πορεία είναι: Μαραθώνας–Μαραθώνος–Τύμβος, με είσοδο από το αριστερό και έξοδο από το δεξί ρεύμα–Μαραθώνος–Σταυρός–Μεσογείων–Μιχαλακοπούλου–Φειδιππίδου–κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας–Βασιλίσσης Σοφίας–Ηρώδου Αττικού–Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο αγώνας 10 χλμ., 08:00–10:10, ακολουθεί Αμαλίας–Πανεπιστημίου–Χαριλάου Τρικούπη–δεξιά Ακαδημίας–αριστερά Σοφίας–Φειδιππίδου–αριστερά Μεσογείων–αναστροφή στη Σχολή Αστυνομίας–Μεσογείων–Μιχαλακοπούλου–Φειδιππίδου–αριστερά Μεσογείων–Σοφίας, μπροστά από το Conrad Athens The Ilisian–Ηρώδου Αττικού–Προπύλαια–Στάδιο.

Στις Γραμμές 1, 2 και 3 προστίθενται τρεις συρμοί ανά γραμμή. Η Γραμμή 1 ξεκινά στις 05:00. Η Γραμμή 6 του Τραμ τερματίζει στο Φιξ έως τις 22:00, χωρίς εξυπηρέτηση στις στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λεωφόρος Βουλιαγμένης.

Οι αποκλεισμοί στο κέντρο της Αθήνας

Οι διακοπές κυκλοφορίας περιλαμβάνουν ποδήλατα και ΕΠΗΟ. Στις παρακάτω ρυθμίσεις, οι αναφερόμενες κάθετοι αποκλείονται μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό:

04:00–13:00: Βασιλέως Γεωργίου Α΄, ολόκληρη.

Βασιλέως Γεωργίου Α΄, ολόκληρη. 05:00–13:00: Ακαδημίας, Αμαλίας, Αθανασίου Διάκου, Καρέα, Φιλελλήνων, Σταδίου, Πανεπιστημίου και κάθετοι. Συγγρού μεταξύ Φραντζή–Αμαλίας και Ηλιουπόλεως μεταξύ Υμηττού–Καρέα, επίσης με καθέτους. Αμαλίας, Συγγρού, Διάκου και Καρέα αποκλείονται αμφίδρομα. Κλείνουν Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου μεταξύ Πανεπιστημίου–Ακαδημίας.

Ακαδημίας, Αμαλίας, Αθανασίου Διάκου, Καρέα, Φιλελλήνων, Σταδίου, Πανεπιστημίου και κάθετοι. Συγγρού μεταξύ Φραντζή–Αμαλίας και Ηλιουπόλεως μεταξύ Υμηττού–Καρέα, επίσης με καθέτους. Αμαλίας, Συγγρού, Διάκου και Καρέα αποκλείονται αμφίδρομα. Κλείνουν Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου μεταξύ Πανεπιστημίου–Ακαδημίας. 05:00–19:30: Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδηττού, αμφίδρομα, με καθέτους· Βασιλίσσης Όλγας, αμφίδρομα· Αρχιμήδους μεταξύ Πλαστήρα–Μουσούρου.

Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδηττού, αμφίδρομα, με καθέτους· Βασιλίσσης Όλγας, αμφίδρομα· Αρχιμήδους μεταξύ Πλαστήρα–Μουσούρου. 05:00–18:30: Σοφίας μεταξύ Αμαλίας–Ζαχάρωφ, αμφίδρομα, με καθέτους· Ριζάρη μεταξύ Σοφίας–Κωνσταντίνου, αμφίδρομα· Γεωργίου Β΄ μεταξύ Κωνσταντίνου–Ρηγίλλης, με καθέτους· Μελεάγρου μεταξύ Κωνσταντίνου–Ησιόδου· Κλεάνθους μεταξύ Κωνσταντίνου–Γεωργίου Β΄.

Σοφίας μεταξύ Αμαλίας–Ζαχάρωφ, αμφίδρομα, με καθέτους· Ριζάρη μεταξύ Σοφίας–Κωνσταντίνου, αμφίδρομα· Γεωργίου Β΄ μεταξύ Κωνσταντίνου–Ρηγίλλης, με καθέτους· Μελεάγρου μεταξύ Κωνσταντίνου–Ησιόδου· Κλεάνθους μεταξύ Κωνσταντίνου–Γεωργίου Β΄. 06:00–18:30: Μεσογείων μεταξύ Κατεχάκη–Πύργου Αθηνών, αμφίδρομα, με καθέτους· Φειδιππίδου μεταξύ Μιχαλακοπούλου–Κηφισίας, με καθέτους· Θηβών μεταξύ Μικράς Ασίας–Λεβαδείας προς Μεσογείων· Μιχαλακοπούλου μεταξύ Ιλισίων–Μεσογείων· Κηφισίας μεταξύ Πανόρμου–Αλεξάνδρας· Αλεξάνδρας μεταξύ Πανόρμου–Κηφισίας.

Έως τις 22:00 ισχύουν αποκλεισμοί στη Μουσούρου και στις καθέτους, στην Αρδηττού μεταξύ Βουλιαγμένης–Όλγας προς Ευαγγελισμό και στην Κωνσταντίνου μεταξύ Όλγας–Ερατοσθένους προς Ευαγγελισμό. Στην τελευταία εξαιρούνται οχήματα ύψους έως 2,50 μέτρων.

Μαραθώνος, Μεσογείων και έξοδοι Αττικής Οδού

Στα ακόλουθα τμήματα απαγορεύονται κυκλοφορία, στάση και στάθμευση:

05:00–13:30: Μαραθώνος, αφετηρία–Κάτω Σουλίου, αμφίδρομα· Αγίας Παρασκευής, πρώην Μαραθωνομάχων, Τύμβος–Μαραθώνος, αμφίδρομα· Δημοκρατίας, Λόφου–Εθνική Οδός Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου, προς κέντρο Μαραθώνα· Χρυσοστόμου Σμύρνης, ανώνυμη οδός μετά την Παγκόσμιας Φιλίας–Μιλήτου, αμφίδρομα.

Μαραθώνος, αφετηρία–Κάτω Σουλίου, αμφίδρομα· Αγίας Παρασκευής, πρώην Μαραθωνομάχων, Τύμβος–Μαραθώνος, αμφίδρομα· Δημοκρατίας, Λόφου–Εθνική Οδός Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου, προς κέντρο Μαραθώνα· Χρυσοστόμου Σμύρνης, ανώνυμη οδός μετά την Παγκόσμιας Φιλίας–Μιλήτου, αμφίδρομα. 05:00–09:30: Δημοκρατίας μεταξύ Εθνικής Οδού Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου–Κάτω Σουλίου, αμφίδρομα.

Δημοκρατίας μεταξύ Εθνικής Οδού Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου–Κάτω Σουλίου, αμφίδρομα. 05:00–10:30: Κάτω Σουλίου μεταξύ Αγίου Αθανασίου–Μαραθώνος.

Κάτω Σουλίου μεταξύ Αγίου Αθανασίου–Μαραθώνος. 07:30–15:00: Μαραθώνος μεταξύ Κάτω Σουλίου–Διονύσου, αμφίδρομα.

Μαραθώνος μεταξύ Κάτω Σουλίου–Διονύσου, αμφίδρομα. 08:00–16:45: Μαραθώνος μεταξύ Διονύσου–Λαυρίου/Κλεισθένους, αμφίδρομα.

Μαραθώνος μεταξύ Διονύσου–Λαυρίου/Κλεισθένους, αμφίδρομα. 08:30–18:30: Μεσογείων μεταξύ Σταυρού–Κατεχάκη, αμφίδρομα.

Η Σπηλαίου Πανός αποκλείεται αμφίδρομα από το Σάββατο στις 12:00 έως την Κυριακή στις 13:30. Στην Αττική Οδό κλείνουν οι έξοδοι προς Ραφήνα 07:00–15:00, προς Παλλήνη 07:00–16:30 και η έξοδος 15, αμφίδρομα, 08:00–17:00.

Έως τις 19:30 απαγορεύεται η στάση–στάθμευση σε Σοφίας, Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Διάκου, Ευφορίωνος και πλατεία Παναθηναϊκού Σταδίου. Επίσης: Μεσογείων, Κανελλοπούλου–Φειδιππίδου· Μιχαλακοπούλου, Μεσογείων–Φειδιππίδου· Φειδιππίδου, Σοφίας–Μιχαλακοπούλου· Ερατοσθένους, Κωνσταντίνου–Ευτυχίδου· Συγγρού, Αμαλίας–Φραντζή· Ριζάρη, Κωνσταντίνου–Σοφίας· Αρχιμήδους, Πλαστήρα–Μουσούρου· Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου, Πανεπιστημίου–Ακαδημίας.

Αντιδρομήσεις και μεταφορά αθλητών

Στη Μαραθώνος, μεταξύ Μαραθωνομάχων–Κάτω Σουλίου, 05:00–07:30, η αριστερή λωρίδα προς Αθήνα αντιδρομείται για λεωφορεία αθλητών. Η δεξιά προορίζεται για διοργανωτές, διαπιστευμένους και έκτακτες ανάγκες. Ισχύει όριο 30 χλμ./ώρα αμφίδρομα.

Στην Κάτω Σουλίου αντιδρομούνται οι δύο λωρίδες προς Μαραθώνος, με κατεύθυνση από Μαραθώνος έως Αγίας Μαρίνας, 05:00–09:00. Αντιδρομείται και η Αγίας Παρασκευής μεταξύ Αρχίας–Αγίου Παντελεήμονα, προς Άγιο Παντελεήμονα.

Τα λεωφορεία ακολουθούν Μαραθώνος–αριστερή αντιδρομημένη λωρίδα–αριστερά Δημοκρατίας–αριστερά Μαραθώνος–αποβίβαση–Κάτω Σουλίου, στο ρεύμα προς Μαραθώνος, με κατεύθυνση Αθήνα. Για παραμονή στα δημοτικά πάρκινγκ: αριστερά Κάτω Σουλίου προς Κάτω Σούλι και δεξιά στην ανώνυμη άσφαλτο στο PET ΚΛΗΜΗΣ.

Τα ΙΧ από Αθήνα ακολουθούν Μαραθώνος προς Μαραθώνα–δεξιά Κάτω Σουλίου–αποβίβαση–δεξιά Αγίας Μαρίνας–δεξιά Ελευθερίας–αριστερά Δημοσθένους–δεξιά Αγίου Παντελεήμονα–αριστερά Φειδιππίδου–αριστερά Μαραθώνος. Από Λίμνη Μαραθώνα: Λίμνης Μαραθώνος–αποβίβαση–αριστερά Γ. Λένα–δεξιά Μαραθώνος–αριστερά Αναπαύσεως–δεξιά Λίμνης Μαραθώνος.

Διελεύσεις και εναλλακτικές διαδρομές

Ελεγχόμενη κάθετη διέλευση προβλέπεται στους κόμβους Μαραθώνος με Διονύσου, Αρτέμιδος–Φειδιππίδου, Αγίας Μαρίνας, Φλέμινγκ, Αγίου Δημητρίου–Ελευθερίου Βενιζέλου, Πατριάρχου Γρηγορίου–Εθνικής Αντιστάσεως και Λαυρίου–Κλεισθένους–Κυκλάδων. Επίσης, στη Μεσογείων με Αγίου Ιωάννου–Ελπίδος και Κατεχάκη. Η διασταύρωση Κωνσταντίνου–Γεωργίου Β΄ εξυπηρετεί αποκλειστικά πυροσβεστικά οχήματα.

Πεζοί, ποδηλάτες και χρήστες ΕΠΗΟ δεν επιτρέπεται να διασχίζουν ή να κινούνται στο αγωνιστικό οδόστρωμα. Τα οχήματα διοργάνωσης υποχρεούνται σε χαμηλή ταχύτητα.

Κέντρο προς Ζωγράφου–Παγκράτι–Καισαριανή–Βύρωνα: Αλεξάνδρας–Πανόρμου–Κηφισίας–Κατεχάκη. Αντίστροφα: Ούλωφ Πάλμε–Κοκκινοπούλου–Κατεχάκη–Κηφισίας–Πανόρμου–Αλεξάνδρας.

Αλεξάνδρας–Πανόρμου–Κηφισίας–Κατεχάκη. Αντίστροφα: Ούλωφ Πάλμε–Κοκκινοπούλου–Κατεχάκη–Κηφισίας–Πανόρμου–Αλεξάνδρας. Κέντρο προς νότια: Πειραιώς–Χαμοστέρνας–Συγγρού–Ποσειδώνος ή Πειραιώς–Χαμοστέρνας–Καλλιρόης–Βουλιαγμένης.

Πειραιώς–Χαμοστέρνας–Συγγρού–Ποσειδώνος ή Πειραιώς–Χαμοστέρνας–Καλλιρόης–Βουλιαγμένης. Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα: αριστερά Χρυσοστόμου Σμύρνης–δεξιά Καραμανλή–Σπάτων–δεξιά περιφερειακός Χρ. Μπέκα–δεξιά Σπάτων–αριστερά Θεοτοκοπούλου/Ολυμπιονικών.

αριστερά Χρυσοστόμου Σμύρνης–δεξιά Καραμανλή–Σπάτων–δεξιά περιφερειακός Χρ. Μπέκα–δεξιά Σπάτων–αριστερά Θεοτοκοπούλου/Ολυμπιονικών. Συνέχεια προς Χαλάνδρι–Βριλήσσια: Λεονταρίου–δεξιά Λαυρίου–κάθετη διέλευση Σταυρού–Κλεισθένους.

Λεονταρίου–δεξιά Λαυρίου–κάθετη διέλευση Σταυρού–Κλεισθένους. Προς Αγία Παρασκευή–Χολαργό–Παπάγου–Ηλιούπολη: δεξιά Λαυρίου–αριστερά Τρικάλων πριν τον Σταυρό–δεξιά Γραβιάς–δεξιά Αγίου Ιωάννου–αριστερά Τασσοπούλου.

δεξιά Λαυρίου–αριστερά Τρικάλων πριν τον Σταυρό–δεξιά Γραβιάς–δεξιά Αγίου Ιωάννου–αριστερά Τασσοπούλου. Προς νότια προάστια: Λεονταρίου–αριστερά Λαυρίου–δεξιά Βάρης/Κορωπίου.

Λεονταρίου–αριστερά Λαυρίου–δεξιά Βάρης/Κορωπίου. Μαραθώνας προς βόρεια–Πειραιά–Στάδιο: Δημοκρατίας–αριστερά Λίμνης Μαραθώνος–δεξιά Χελμού–αριστερά Κρυονερίου–αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ.–Κηφισού.

Δημοκρατίας–αριστερά Λίμνης Μαραθώνος–δεξιά Χελμού–αριστερά Κρυονερίου–αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ.–Κηφισού. Νέα Μάκρη προς βόρεια: Διονύσου–Αγίου Πέτρου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου παρέχει διευκρινίσεις 06:00–20:00 στα 210 8708237, 210 8708238 και 210 8708239.