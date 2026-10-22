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Από τον λογαριασμό του φυσικού αερίου μέχρι το κρέας στο σούπερ μάρκετ και το κόστος των διακοπών, η ακρίβεια εξακολουθεί να απορροφά ολοένα μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών. Οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον, με την ενέργεια να καταγράφει τις μεγαλύτερες αυξήσεις και τα τρόφιμα να συνεχίζουν να πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αποτυπώνουν σημαντικές αυξήσεις σε μια σειρά από καθημερινές δαπάνες.

Ενέργεια: Αυξήσεις που ξεπερνούν το 50%

Το μεγαλύτερο πλήγμα εντοπίζεται στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπου οι ανατιμήσεις επηρεάζουν τόσο τη θέρμανση των κατοικιών όσο και τις μετακινήσεις.

Η τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί κατά 55,2% σε ετήσια βάση, ενώ ακολουθεί το πετρέλαιο θέρμανσης με 53,2%. Σημαντική είναι και η επιβάρυνση για τους οδηγούς, καθώς το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει άνοδο 38,8% και η βενζίνη 22,5%.

Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Ανατιμήσεις σε ξενοδοχεία, αεροπορικά και ενοίκια

Η ανοδική πορεία των τιμών δεν περιορίζεται στα ενεργειακά προϊόντα. Σημαντικές αυξήσεις εμφανίζονται και στον τομέα των υπηρεσιών, με το κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία να έχει ενισχυθεί κατά 29,8%.

Οι αεροπορικές μεταφορές επιβατών είναι ακριβότερες κατά 22%, ενώ οι λοιπές υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας εμφανίζουν αύξηση 12,4%.

Παράλληλα, τα ενοίκια κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 5,9%, προσθέτοντας νέα πίεση σε μια από τις μεγαλύτερες πάγιες δαπάνες των νοικοκυριών.

Τρόφιμα: Ακριβότερο το κρέας, τα ψάρια και τα αυγά

Στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Το μοσχαρίσιο κρέας έχει ακριβύνει κατά 12,3%, τα ψάρια κατά 11,5% και το αρνί με το κατσίκι κατά 9,7%. Αύξηση 6,6% εμφανίζουν τα αυγά, ενώ το ψωμί και τα υπόλοιπα προϊόντα αρτοποιίας είναι ακριβότερα κατά 2%.

Οι αυξήσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορούν σε βασικά είδη διατροφής, για τα οποία τα περιθώρια περιορισμού της κατανάλωσης είναι μικρά.

Φασόλια: Από τα 4,80 ευρώ στον παραγωγό στα 14,52 ευρώ στο ράφι

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεγάλης απόστασης ανάμεσα στην αγροτική παραγωγή και στη λιανική αγορά αποτελούν τα ελληνικά φασόλια.

Στη Φλώρινα, η τιμή παραγωγού για τα φασόλια πλακέ διαμορφώνεται στα 4,80 ευρώ το κιλό, ενώ για τους ελέφαντες φτάνει τα 5,50 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η τιμή ελληνικών φασολιών σε σούπερ μάρκετ καταγράφεται στα 14,52 ευρώ ανά κιλό. Σε σύγκριση με την τιμή παραγωγού των 4,80 ευρώ, η διαφορά φτάνει το 202,5%, δηλαδή η λιανική τιμή είναι περίπου τριπλάσια.

Η απόκλιση αναδεικνύει το ζήτημα της διαμόρφωσης των τελικών τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, χωρίς ωστόσο να αρκεί από μόνη της για να προσδιορίσει τα περιθώρια κέρδους των ενδιάμεσων επιχειρήσεων, καθώς μεσολαβούν κόστη μεταφοράς, τυποποίησης, διανομής και εμπορίας.

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς οι αυξήσεις εκτείνονται σε πολλαπλές κατηγορίες δαπανών, περιορίζοντας την αγοραστική τους δύναμη.