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Η απόφαση αποσκοπεί στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, έπειτα από τις διαταραχές που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι διαπραγματευτές που εκπροσωπούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησαν να μεταθέσουν για τις αρχές του 2029 τις υποχρεώσεις παρακολούθησης, επαλήθευσης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές μεθανίου από τους εισαγωγείς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου.

Χωρίς την τροποποίηση, οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης των εκπομπών μεθανίου που συνδέονται με το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα άρχιζαν να εφαρμόζονται στις αρχές του επόμενου έτους, γράφει το Bloomberg.

Το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ενεργειακή βιομηχανία, που υποστήριζαν ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επάρκεια του εφοδιασμού.

Παράταση έως τον Αύγουστο του 2030 για πρόσθετες υποχρεώσεις

Υπό την πίεση περίπου δώδεκα κυβερνήσεων και σημαντικών χωρών εξαγωγής ενέργειας, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον περασμένο μήνα χαλάρωση των υποχρεώσεων για τους εισαγωγείς.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, οι ρυθμίσεις έγιναν ακόμη πιο ελαστικές.

Συγκεκριμένα, η υποχρέωση αναφοράς της έντασης εκπομπών μεθανίου, τόσο για τους εισαγωγείς όσο και για τους παραγωγούς εντός της ΕΕ, μετατέθηκε κατά δύο χρόνια, έως τις 5 Αυγούστου 2030.

«Επιτύχαμε μια πραγματιστική ισορροπία στον κανονισμό για το μεθάνιο, αντιμετωπίζοντας τις πιέσεις στην ενεργειακή αγορά και διατηρώντας παράλληλα τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη μείωση των εκπομπών μεθανίου», δήλωσε ο υπουργός Κλίματος της Ιρλανδίας, Ντάρα Ο’Μπράιεν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το μεθάνιο αποτελεί ιδιαίτερα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, καθώς κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες παραμονής του στην ατμόσφαιρα παγιδεύει περίπου 80 φορές περισσότερη θερμότητα από το διοξείδιο του άνθρακα.

Οι πιέσεις των ΗΠΑ και ο ρόλος του LNG

Η ευρωπαϊκή υποχώρηση ήρθε έπειτα από μήνες κατά τους οποίους η ΕΕ αντιστεκόταν στις πιέσεις για τροποποίηση του κανονισμού.

Αντί να αλλάξει τις διατάξεις, η Επιτροπή είχε αρχικά συστήσει στις κυβερνήσεις να μην επιβάλλουν κυρώσεις για μη συμμόρφωση κατά την περίοδο 2027-2029.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της ενεργειακής βιομηχανίας υποστήριζαν επανειλημμένα ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν επαρκούσαν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν εξελιχθεί στον μεγαλύτερο προμηθευτή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρώπης, είχαν προειδοποιήσει ότι θα κατευθύνουν την παραγωγή τους σε άλλες αγορές εάν η ΕΕ δεν προχωρήσει σε χαλάρωση των κανόνων.

Η προκαταρκτική συμφωνία αποτελεί συμβιβασμό ανάμεσα στη τριετή αναβολή που ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δωδεκάμηνη παράταση που υποστήριζαν τα κράτη-μέλη κατά τις διαπραγματεύσεις.

Για να τεθεί σε ισχύ η αναθεώρηση, απαιτείται η επίσημη έγκριση της συμφωνίας από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επανεξέταση των κανόνων από το 2028

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διάταξη που προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την εφαρμογή των κανόνων έως τις αρχές του 2028 και στη συνέχεια ανά πενταετία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Πρόκειται για ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής σταθερότητας για τους πολίτες», δήλωσε ο Μπόρις Μπούντκα, επικεφαλής διαπραγματευτής της Επιτροπής Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Καθώς αντιμετωπίζουμε συνθήκες έντασης στην αγορά εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η αποψινή συμφωνία θα προσφέρει προβλεψιμότητα στις επιχειρήσεις και θα συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών», πρόσθεσε.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους του κανονισμού για το μεθάνιο, αλλά η ασφάλεια του εφοδιασμού προηγείται», κατέληξε.