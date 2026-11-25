Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τη δυνατότητα της Ελλάδας να προχωρά σε εξαγωγές εγχώριων αμυντικών προϊόντων μέσω διακρατικών συμφωνιών, την ενίσχυση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων στα εξοπλιστικά προγράμματα και την περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής καινοτομίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το σχέδιο νόμου παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και έλαβε την έγκρισή του.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις – Συμπλήρωση της νομοθεσίας για τη σταδιοδρομία και την ανώτατη στρατιωτική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», εντάσσεται στην ευρύτερη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

Κεντρική επιδίωξη είναι η αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγικής βάσης, η αξιοποίηση της έρευνας και της τεχνολογίας στον αμυντικό τομέα, καθώς και η προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Παράλληλα, εισάγονται παρεμβάσεις σε ζητήματα στρατιωτικής σταδιοδρομίας, εκπαίδευσης και στρατολογίας, διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και υγειονομικής και οικονομικής μέριμνας για το προσωπικό.

Δένδιας: Από την πλευρά του αγοραστή στην πλευρά του πωλητή

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε:

«Το Υπουργικό Συμβούλιο – και το λέω με μεγάλο ενθουσιασμό – ενέκρινε το σχέδιο αυτής της νομοθετικής ρύθμισης, που προβλέπει, καταρχάς, τη δυνατότητα της χώρας να υπογράφει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξαγωγές προϊόντων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αυτό που είναι γνωστό ως “G 2 G” (Government to Government).

Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, ήμασταν πάντα στην πλευρά του αγοραστή. Προβλέπουμε, λοιπόν, τώρα που αρχίζουμε να έχουμε παραγωγή, να βρεθούμε και στην πλευρά του πωλητή. Και από εκεί και πέρα, προβλέπουμε τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με μια διατύπωση η οποία καλύπτει και την πλευρά του Ενωσιακού Δικαίου, δηλαδή τη σαφή αναφορά στο άρθρο 346 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προβλέπουμε μια σειρά διατάξεων για να διευκολύνουμε το Eλληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο.

Προβλέπουμε θέματα που αφορούν τον Φορέα Ακινήτων, ώστε να διευκολυνθεί η περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων να γίνει αντικείμενο συνεισφοράς στο Στεγαστικό και μια σειρά από άλλα θέματα, τα οποία θα έχω την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα να σας τα αναπτύξω εν εκτάσει.

Ευχαριστώ πολύ».

Οι πέντε βασικοί άξονες του νομοσχεδίου

1. Ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά στη σύσταση Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η χαρτογράφηση του εγχώριου αμυντικού κλάδου, η υποστήριξη των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών, ο συντονισμός διεθνών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την αμυντική βιομηχανική πολιτική της χώρας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών εξαγωγής ελληνικών αμυντικών προϊόντων.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει τη δυνατότητα να συνάπτει και να εκτελεί συμβάσεις με άλλα κράτη για στρατιωτικό εξοπλισμό που παράγεται στην Ελλάδα, καθώς και να παρέχει τεχνική, διοικητική και συμβουλευτική υποστήριξη στις αντισυμβαλλόμενες χώρες.

Επιπλέον, θεσμοθετείται η δυνατότητα ανάθεσης υπεργολαβιών σε εγχώριους φορείς κατά την εκτέλεση αμυντικών συμβάσεων, με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την προστασία ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας.

Στόχος είναι να διευρυνθεί η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στην υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

2. Προώθηση της αμυντικής καινοτομίας

Το νομοσχέδιο προβλέπει την αναβάθμιση του πλαισίου λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), διευρύνοντας τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητές του.

Ειδικότερα, το ΕΛΚΑΚ θα μπορεί να αναλαμβάνει την υλοποίηση διακρατικών ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πέραν της παρακολούθησης και του συντονισμού τους.

Ενισχύεται, επίσης, ο ρόλος του στην ανάπτυξη και προμήθεια καινοτόμων αμυντικών προϊόντων, με τη ρητή πρόβλεψη προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που θα μπορούν να οδηγούν στην προμήθεια τεχνολογικών λύσεων βάσει προκαθορισμένων επιδόσεων.

Μεγαλύτερη ευελιξία αποκτούν και οι θυγατρικές εταιρείες του Κέντρου, με δυνατότητα διεύρυνσης του αντικειμένου δραστηριότητάς τους και εφαρμογής ειδικού εταιρικού καθεστώτος υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις προβλέπονται στη διαχείριση των εσόδων από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, παρέχοντας στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΚΑΚ μεγαλύτερη ευχέρεια κατανομής των σχετικών πόρων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η σύσταση της Ειδικής Μονάδας Εφέδρων «Λορέντζος Μαβίλης», μέσω της οποίας θα αξιοποιείται το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που έχει υπηρετήσει στο ΕΛΚΑΚ ή στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ.

3. Προστασία κυβερνητικών υποδομών από drones

Οι νέες επιχειρησιακές ανάγκες που δημιουργεί η εξάπλωση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο των νομοθετικών παρεμβάσεων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις θεσμοθετείται η δυνατότητα συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση απειλών από drones σε κρίσιμες κυβερνητικές υποδομές, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης επιχειρησιακής ευθύνης για τη λειτουργία συστημάτων μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

4. Αλλαγές στη σταδιοδρομία, τη στρατιωτική εκπαίδευση και τη θητεία

Ένα σημαντικό μέρος του νομοσχεδίου αφορά στην επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε επίπεδο στρατιωτικής σταδιοδρομίας, εισάγονται ρυθμίσεις για τη σειρά αρχαιότητας, την προσμέτρηση του χρόνου διοίκησης, τους μόνιμους υπαξιωματικούς, τον χρόνο παραμονής των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στον βαθμό τους, καθώς και τη διεύρυνση της συμμετοχής του προσωπικού σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης, προβλέπονται παρεμβάσεις στη Διακλαδική Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, στην αποστολή και στους τίτλους σπουδών των Ανώτατων Σχολών Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ), στην οργάνωση των στρατιωτικών σχολών και στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).

Ρυθμίζονται, επίσης, ζητήματα διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και θέματα που αφορούν στο διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό.

Στο στρατολογικό σκέλος, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει στοχευμένες αλλαγές στις απαλλαγές, στη μειωμένη στρατιωτική θητεία, στις αναβολές για λόγους ψυχικής υγείας και στο καθεστώς των ανυπότακτων.

Παράλληλα, προωθείται η λειτουργική ενίσχυση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΑΕΘΑ) και του Φορέα Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΑΑΕΔ), με παρεμβάσεις που αφορούν στη διοίκηση, τη στελέχωση, τη στέγαση και τον στρατηγικό σχεδιασμό τους.

5. Παροχές και οικονομικά κίνητρα για το προσωπικό

Ο τελευταίος άξονας του νομοσχεδίου επικεντρώνεται στη βελτίωση της μέριμνας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο σε υγειονομικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Οι σχετικές διατάξεις καλύπτουν ζητήματα περίθαλψης, γνωματεύσεων αναπηρίας, παροχών προς αναπήρους πολέμου, αλλά και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων εντός στρατοπέδων.

Στο οικονομικό σκέλος, προβλέπονται μη μισθολογικές παροχές για το προσωπικό του ΕΛΚΑΚ, κίνητρα παραγωγικότητας για το πολιτικό προσωπικό και κίνητρα επίτευξης στόχων για τον ΦΑΑΕΔ.