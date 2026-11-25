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Η σημερινή παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο του νέου σχεδίου νόμου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις δίνει συνέχεια στο μεταρρυθμιστικό έργο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Λίγο πριν την έλευση του 2027, η στοχοθεσία στο Πεντάγωνο αφορά πλέον στο πεδίο της εγχώριας παραγωγής οπλικών συστημάτων, έναν χρόνο σχεδόν μετά από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την εθνική Άμυνα.

Και αν το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2026 σηματοδότησε την μετάβαση στην Νέα Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, με επίκεντρο τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό των δομών, το νέο νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, έρχεται να αλλάξει το τοπίο ως προς τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας στην άμυνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του protothema.gr, στο νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται δύο κρίσιμες τομές, ήτοι:

-Η ίδρυση Γραφείου Αμυντικής Καινοτομίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και

-Η θεσμοθέτηση, σε νομοθετικό επίπεδο, ποσοστού μεγαλύτερου του 25% ως ποσοστό εγχώριας συμμετοχής στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας.

Σημειωτέον ότι η υποχρεωτική συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας με ποσοστό 25% στα εθνικά εξοπλιστικά προγράμματα είχε αποτελέσει τον αρχικό στόχο, ο οποίος, κατά πληροφορίες, έχει ήδη ξεπεραστεί και το ποσοστό που αναμένεται να θεσμοθετηθεί, θα είναι μεγαλύτερο, δίνοντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στο οικοσύστημα της ελληνικής αμυντικής καινοτομίας και βιομηχανίας, το οποίο τα τελευταία χρόνια ακολουθεί ανοδική πορεία.

Κέντρα ενεργούς εφεδρείας

Ταυτόχρονα, όμως, συνέχεια αναμένεται να δώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην εμπέδωση νέων θεσμών και μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θεμελιώθηκαν το 2026, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ρευστό, γεωπολιτικό τοπίο.

Μιλώντας χθες κατά την έναρξη των εργασιών της 2ης Ημερίδας για την «Αναδιοργάνωση του Θεσμού της Εφεδρείας», που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας εστίασε στην ενίσχυση της ετοιμότητας των Εφέδρων, καθώς “η Ελλάδα του 21ου αιώνα, αντιμετωπίζει, και αυτό το έχω πει επανειλημμένως, υπαρκτή και δεδηλωμένη απειλή. Είμαστε η μόνη χώρα σε αυτόν τον πλανήτη η οποία αντιμετωπίζει δεδηλωμένη απειλή πολέμου, το casus belli, εάν ασκήσει δικαιώματά της, τα οποία προβλέπονται στο Διεθνές Δίκαιο”, όπως είπε.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε πως «τα δύο ανακαινισμένα Κέντρα στον Αυλώνα και στο Λιτόχωρο, το Κέντρο το οποίο σχεδιάζεται και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, ελπίζω, το πρώτο εξάμηνο του 2027 στην Κρήτη, ώστε να έχουμε τρία Κέντρα Εφεδρείας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, την ειδική εκπαίδευση επιτελών στη Σχολή Πολέμου. Τον κύκλο εκπαιδεύσεων τον οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα επιταχύνουμε, θεωρώ ότι αυτή είναι η πρώτη φάση την οποία πραγματοποιούμε», γνωστοποιώντας πως “θα υπάρξει δεύτερη και τρίτη φάση με περισσότερες εκπαιδεύσεις”.