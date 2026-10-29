Στη φυλακή οδηγείται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο επιχειρηματίας που έγινε γνωστός ως «Mr. Χωριάτικο», μετά την απολογία του την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του, απορρίπτοντας το αίτημα να αφεθεί ελεύθερος ή, εναλλακτικά, να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, οι προφυλακίσεις στην υπόθεση ανέρχονται σε έξι. Διαφορετική ήταν η ποινική μεταχείριση του γιου του επιχειρηματία, ο οποίος επίσης απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ. Η ανακριτική διαδικασία συνεχιζόταν, με τις απολογίες να εξελίσσονται σταδιακά λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων.

Η υπόθεση έχει στο επίκεντρο ένα πλέγμα εταιρειών, φορολογικών υποχρεώσεων και αλλαγών στη διοίκησή τους. Ακριβώς σε αυτό το πεδίο επικεντρώνεται και η υπεράσπιση του Γιαννακόπουλου, ο οποίος επιχειρεί να αντικρούσει την κατηγορία της απάτης, παρουσιάζοντας τις εκκρεμότητες ως φορολογικές παραβάσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω ρύθμισης και καταβολής οφειλών.

Η υπερασπιστική γραμμή για τις οφειλές

Ο επιχειρηματίας φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι δεν απέκρυψε φορολογητέα ύλη, καθώς τα ποσά που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προκύπτουν από δηλώσεις οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί. Στο γραπτό υπόμνημά του επέμεινε ότι δεν στοιχειοθετείται απάτη, αρνούμενος τον χαρακτηρισμό που αποδίδεται στις επίμαχες ενέργειες.

Ξεχωριστό τμήμα των εξηγήσεών του αφορούσε τις εταιρείες που, ενώ εμφάνιζαν οφειλές, συνέχισαν να δραστηριοποιούνται με διαφορετικούς διαχειριστές. Κατά τους ισχυρισμούς του, οι αλλαγές αυτές αποσκοπούσαν στη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και όχι στην αποφυγή των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.

Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι επιδίωξη ήταν η ένταξη των χρεών σε ρύθμιση, προσθέτοντας πως για ορισμένες εταιρείες η διαδικασία είχε ήδη προχωρήσει. Παράλληλα, απέρριψε την εικόνα ευκαιριακών επιχειρήσεων, επικαλούμενος την παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο από το 1996.

Η επιχειρηματολογία του συνδέει, επομένως, τις εταιρικές μεταβολές με την ανάγκη διατήρησης της δραστηριότητας και τις οικονομικές εκκρεμότητες με τη δυνατότητα αποπληρωμής. Πρόκειται για την εκδοχή της υπεράσπισης, η οποία αντιπαρατίθεται στις αιτιάσεις της δικογραφίας για τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος.

Το εταιρικό δίκτυο στο μικροσκόπιο

Η έρευνα αφορά συνολικά 59 συλληφθέντες, ενώ για την Πέμπτη είχαν προγραμματιστεί οι απολογίες των πρώτων 30 και για την Παρασκευή των υπολοίπων 29. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας έχουν οριστεί και δύο επίκουροι ανακριτές. Ο Γιαννακόπουλος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορία για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, την οποία αρνείται.

Στο οικονομικό σκέλος, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι κατηγορίες δεν αποδίδονται συλλήβδην σε όλους τους εμπλεκομένους, αλλά εξετάζονται ανάλογα με τη φερόμενη συμμετοχή τους.

Ιδιαίτερο βάρος έχει η διερεύνηση του ρόλου προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών. Στη δικογραφία περιγράφονται περίπου 40 φερόμενοι «αχυράνθρωποι», ανάμεσά τους ηλικιωμένοι, πρόσωπα χαμηλού εισοδήματος και κάτοικοι εξωτερικού. Η έρευνα εξετάζει εάν οι τυπικές εταιρικές ιδιότητες αντιστοιχούσαν στην πραγματική άσκηση διοίκησης.

Το αίτημα για ηλεκτρονική επιτήρηση

Για να αποφύγει την προσωρινή κράτηση, ο επιχειρηματίας επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας και την ύπαρξη ανήλικου παιδιού, ζητώντας, εφόσον δεν αφηνόταν ελεύθερος, κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Η προφυλάκισή του αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στην ανακριτική διερεύνηση, ενώ παραμένουν υπό εξέταση οι εταιρικές διαδρομές, οι οικονομικές υποχρεώσεις και ο επιμέρους ρόλος κάθε κατηγορουμένου. Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης και οι κατηγορίες θα αξιολογηθούν στην περαιτέρω δικαστική πορεία της υπόθεσης.