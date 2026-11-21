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«Μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα από κάθε δήλωση, περίπου 5.000 ευρώ. Εγώ αμέσως αρνήθηκα, θεωρώντας ότι αν το δεχόμουν θα συμμετείχα σε μια απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου». Με αυτή την αποκαλυπτική περιγραφή, λογίστρια εξηγεί στην κατάθεσή της όσα, όπως ισχυρίζεται, εκτυλίχθηκαν όταν ο σύντροφός της επιχείρησε να την πείσει να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται σε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής. Η υπόθεση ερευνάται από την Οικονομική Αστυνομία και την ΑΑΔΕ, με την εκτιμώμενη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να φθάνει τα 28 εκατ. ευρώ και το παράνομο όφελος των εμπλεκομένων να υπολογίζεται σε 4,8 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τρεις βασικές μεθόδους για την εξαπάτηση των φορολογικών αρχών: την αποφυγή απόδοσης ΦΠΑ, την έκδοση και αξιοποίηση εικονικών τιμολογίων και την κατάθεση ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, μέσω των οποίων επιδιωκόταν η είσπραξη επιστροφών φόρου που δεν δικαιούνταν οι εμπλεκόμενες εταιρείες.

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να είχαν ορισμένοι λογιστές που υπέβαλλαν τις επίμαχες δηλώσεις, αλλά και δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, διευκόλυναν τη διαδικασία εκταμίευσης των επιστροφών φόρου. Στην κατάθεσή της, η λογίστρια, ισχυρίζεται ότι δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να υποβάλει δηλώσεις εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την υπόθεση.

Η κατάθεση της λογίστριας

Η λογίστρια κατέθεσε πως τον Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός της, της ζήτησε να υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για συγκεκριμένες εταιρείες, λέγοντάς της ότι για κάθε δήλωση θα λάμβαναν περίπου 5.000 ευρώ. Η ίδια υποστηρίζει ότι αρνήθηκε, εκτιμώντας πως επρόκειτο για απάτη:

«Το περιστατικό έγινε στις 20-03-2026. Ο σύντροφός μου, μου είπε ότι επιθυμεί εγώ να υποβάλλω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάποιων νομικών προσώπων εταιρειών που σχετίζεται ο σύντροφός μου.

Αφού τον ρώτησα γιατί θέλει να υποβάλλω εγώ τις δηλώσεις, μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί, περίπου 5.000 ευρώ.

Εγώ αμέσως αρνήθηκα και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα, θεωρώντας ότι αν το δεχόμουν θα συμμετείχα σε μια απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Τότε αυτός μου είπε να μην ανησυχώ και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονται διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί χωρίς να αναφέρει παραπάνω λεπτομέρειες.

Αφού αρχικά αποδέχτηκε την άρνησή μου, στη συνέχεια μετά από κάποιες ημέρες επανήλθε πιέζοντας με να υποβληθούν συγκεκριμένη μέρα και ώρα οι δηλώσεις.

Εγώ και πάλι αρνήθηκα και μου ζήτησε τους κωδικούς taxisnet του συνεταίρου μου. Αρνήθηκα να δώσω τους κωδικούς του. Τότε σύντροφος μου θύμωσε πάρα πολύ μαζί μου, μου φώναζε, τσακωθήκαμε και φοβούμενη για την σωματική μου ακεραιότητα καθώς ήταν εκτός εαυτού.

Έφυγα από το σπίτι. Γύρισα στο σπίτι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όπου και τον βρήκα εκεί. Μόλις με είδε μου είπε, να ξέρεις οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, τα κανόνισα μόνος μου, δεν σε έχω ανάγκη.

Τότε τον ρώτησα πως υποβλήθηκαν οι δηλώσεις και από ποιόν. Εκείνος μου είπε ότι έψαξε στο γραφείο μου και βρήκε τους κωδικούς του συνεταίρου μου, στο σημειωματάριό μου. Διαπίστωσα ότι στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο Viber είχαν σταλθεί και είχαν ληφθεί μηνύματα από και προς τον (..), και αναγράφονταν οι κωδικοί taxisnet του συνεταίρου μου. Αυτά τα μηνύματα δεν τα απέστειλα εγώ. Μόλις τα είδα κατάλαβα ότι ο σύντροφός μου, τα έστειλε καθώς ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον υπολογιστή μου. Τον ρώτησα γιατί τα έκανε αυτά και μου απάντησε ότι το έκανε για τα χρήματα που θα λάμβανε, γιατί χρωστούσε σε τρίτους και ήθελε να ξεπληρώσει τα χρέη του».

Οι 15 συλληφθέντες διανυκτέρευσαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για λήψη αποτυπωμάτων και φωτογράφιση. Από τις συνολικά 15 συλλήψεις, οι οκτώ πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Αγρινίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη για έξι κακουργήματα σε βάρος των 15 συλληφθέντων, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου, απόπειρα απάτης, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.