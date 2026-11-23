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Τέσσερις ακόμη ευκαιρίες για κυριακάτικες αγορές θα έχουν οι καταναλωτές μέχρι την εκπνοή του 2026, καθώς η εμπορική αγορά προετοιμάζεται για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά τέσσερις από τις έξι Κυριακές που απομένουν έως το τέλος της χρονιάς, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους καταναλωτές για τις αγορές τους.

Η αρχή γίνεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά την Black Friday, σε μια περίοδο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από αυξημένη αγοραστική κίνηση και προσφορές.

Θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, όταν η αγορά θα κινείται πλέον σε εορταστικούς ρυθμούς, με τα καταστήματα να προετοιμάζονται για την αυξημένη ζήτηση ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Η κυριακάτικη λειτουργία δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους εκτός του συνηθισμένου εβδομαδιαίου προγράμματος, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που προηγούνται των γιορτών.

Οι τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επιτρέπεται στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026: Η πρώτη Κυριακή μετά την Black Friday.

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026: Η αγορά εισέρχεται στην τελική ευθεία των χριστουγεννιάτικων αγορών.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026: Η τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα.

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026: Η τελευταία Κυριακή του έτους, ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Με βάση αυτό το πρόγραμμα, η αγορά θα μπορεί να λειτουργεί για τρεις διαδοχικές Κυριακές τον Δεκέμβριο, προσφέροντας επιπλέον επιλογές στους καταναλωτές κατά την κορύφωση της εορταστικής περιόδου.

Τι ώρα ανοίγουν και κλείνουν τα μαγαζιά

Για τις Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 4177/2013.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα καταστήματα θα λειτουργήσουν υποχρεωτικά για ολόκληρο το συγκεκριμένο διάστημα.

Το άνοιγμα τις Κυριακές είναι προαιρετικό, επομένως κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εάν θα λειτουργήσει ή θα παραμείνει κλειστή.

Παράλληλα, οι πραγματικές ώρες εξυπηρέτησης ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την εμπορική περιοχή, την επιχείρηση και τις προτάσεις των τοπικών εμπορικών συλλόγων.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλό είναι να ενημερώνονται για το ωράριο του καταστήματος που σκοπεύουν να επισκεφθούν, ιδιαίτερα τις Κυριακές του Δεκεμβρίου.

Πότε ανακοινώνεται το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων

Το αναλυτικό εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026 αναμένεται να γνωστοποιηθεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.

Οι σχετικές ανακοινώσεις θα προσδιορίζουν τις προτεινόμενες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές της εορταστικής περιόδου.

Έτσι, οι καταναλωτές θα έχουν πληρέστερη εικόνα για το πότε θα μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους, ενώ οι επιχειρήσεις θα προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους στις ανάγκες της αγοράς και στην αυξημένη κίνηση των τελευταίων εβδομάδων του έτους.