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Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τεσσάρων μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν και έκλεβαν ηλικιωμένους στην Αττική, προσποιούμενοι τους λογιστές δόθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ στη δημοσιότητα μετά από εισαγγελική διάταξη.

Η οργάνωση εξαρθρώθηκε την 1η Νοεμβρίου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της προσέγγιζαν ηλικιωμένους, κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους παριστάνοντας τους λογιστές ή συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων και στη συνέχεια αποσπούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Πρόκειται για τους κάτωθι:

1) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Χρυσοβαλάντη του Βασιλείου και της Φρειδερίκης, γεννηθέντα την 9-5-1984 στη Νέα Ιωνία,

2) ΜΑΡΚΟΥ Κασσιανή του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννηθείσα την 16-5-1982 στην Πάτρα,

3) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειο του Χρήστου και της Λούλας, γεννηθέντα την 2-6-1989 στην Αθήνα,

4) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιο του Ευθυμίου και της Γεωργίας, γεννηθέντα την 21-7-1981 στο Περιστέρι.

Με αυτόν τον τρόπο αποσπούσαν χρήματα και κοσμήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούσαν οι ίδιοι αντικείμενα αξίας από τα σπίτια.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις απατών και κλοπών, με το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ξεπερνά τα 125.000 ευρώ.