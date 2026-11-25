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Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του κλάδου της τεχνολογίας χαρτογραφούν το μέλλον της ελληνικής επιχείρησης και τον μετασχηματισμό του λογιστικού επαγγέλματος.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για τη μορφή που θα έχει η ελληνική επιχείρηση το 2030, η ανταγωνιστικότητα και η χρηματοδότηση της , η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η τεχνολογική προσαρμογή , οι προκλήσεις της νέας ψηφιακής πραγματικότητας και η μετεξέλιξη του λογιστικού επαγγέλματος μπαίνουν στο επίκεντρο στο 4ο Συνέδριο της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα 2030: Οικονομία, Καινοτομία, Επιχείρηση και ο Λογιστής της Επόμενης Ημέρας».

Το 4ο Συνέδριο της ΠΑ.Ε.Λ.Ο θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2026 στις 10:00, στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ στο ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα 10671.

Το συνέδριο φέρνει στον ίδιο διάλογο θεσμικούς εκπροσώπους της Πολιτείας, στελέχη της αγοράς, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ειδικούς του ψηφιακού μετασχηματισμού και επαγγελματίες του λογιστικού κλάδου.

Μέσα από πέντε στοχευμένες θεματικές ενότητες, οι ομιλητές θα αναλύσουν:

• Τις προοπτικές και τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας.

• Τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

• Την ανάπτυξη και τη στρατηγική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

• Το οικοσύστημα των Startups και την επιχειρηματική καινοτομία.

• Τις δομικές αλλαγές που επιφέρουν η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον «λογιστή της επόμενης ημέρας» έναν σύγχρονο επαγγελματία που καλείται να διαχειριστεί διευρυμένες ευθύνες, να αξιοποιήσει προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία και να εξελιχθεί από διεκπεραιωτής τυπικών υποχρεώσεων σε ουσιαστικό οικονομικό και στρατηγικό συνεργάτη της επιχείρησης.

Στόχος της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. δεν είναι μόνο η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, αλλά η ανάδειξη συγκεκριμένων προτάσεων και συνεργασιών που θα έχουν συνέχεια και μετά τη λήξη των εργασιών, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η επιχείρηση και ο λογιστής του 2030 οφείλουν να εξελιχθούν μαζί.