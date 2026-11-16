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Σε ρυθμούς Black Friday κινείται ήδη η ελληνική αγορά, με τις εμπορικές επιχειρήσεις να προετοιμάζουν τις εκπτωτικές τους καμπάνιες και τους καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες για αγορές πριν από την εορταστική περίοδο.

Η φετινή Black Friday πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ακολουθεί η Cyber Monday, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στις διαδικτυακές προσφορές.

Στην πράξη, η αγορά ετοιμάζεται για ένα τετραήμερο αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας, καθώς την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερο χρόνο για τις αγορές τους.

Παράλληλα, έχουν ήδη προσδιοριστεί οι τέσσερις Κυριακές έως το τέλος του 2026 κατά τις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, ενώ το αναλυτικό εορταστικό ωράριο αναμένεται να ανακοινωθεί από τους εμπορικούς συλλόγους.

Black Friday 2026: Πότε αρχίζουν οι προσφορές

Η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου αποτελεί την κεντρική ημερομηνία της φετινής Black Friday, ωστόσο οι προσφορές δεν αναμένεται να περιοριστούν αποκλειστικά στη συγκεκριμένη ημέρα.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει τη λογική της Black Week, επεκτείνοντας τις εκπτωτικές ενέργειες σε περισσότερες ημέρες, προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών.

Μεγάλες αλυσίδες λιανικής, πολυκαταστήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα σχεδιάζουν τις εμπορικές τους κινήσεις, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν μία από τις σημαντικότερες περιόδους προσφορών της χρονιάς.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθούν τα προϊόντα τεχνολογίας, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τα είδη ένδυσης και υπόδησης, καθώς και τα προϊόντα για το σπίτι.

Για αρκετούς καταναλωτές, η Black Friday αποτελεί επίσης ευκαιρία για την αγορά χριστουγεννιάτικων δώρων νωρίτερα, με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό των οικογενειακών δαπανών.

Την ίδια στιγμή, η σύγκριση τιμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προσφορές διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση και δεν συνεπάγονται απαραίτητα ότι κάθε προϊόν διατίθεται στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Η πρώτη Κυριακή με δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων είναι η 29η Νοεμβρίου 2026, μόλις δύο ημέρες μετά την Black Friday.

Πρόκειται για μια επιπλέον ευκαιρία αγορών για όσους δεν προλάβουν να επισκεφθούν τα καταστήματα την Παρασκευή ή το Σάββατο.

Μάλιστα, ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να διατηρήσουν μέρος των προσφορών τους και την Κυριακή, παρατείνοντας ουσιαστικά την εκπτωτική περίοδο μέχρι τη Cyber Monday.

Ωστόσο, η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Επομένως, κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εάν θα ανοίξει, ενώ οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως για το ωράριο των καταστημάτων που σκοπεύουν να επισκεφθούν.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα έως το τέλος του 2026

Συνολικά, απομένουν τέσσερις Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων μέχρι την ολοκλήρωση του έτους.

Οι ημερομηνίες είναι οι εξής:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026: Αμέσως μετά την Black Friday.

Αμέσως μετά την Black Friday. Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026: Στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης αγοράς.

Στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026: Η τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα.

Η τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα. Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026: Η τελευταία Κυριακή του έτους, ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διευρύνουν το ωράριο εξυπηρέτησης των καταναλωτών κατά την περίοδο της αυξημένης εορταστικής ζήτησης.

Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου – Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Διαδίκτυο

Μετά την Black Friday και την Κυριακή των αγορών, τη σκυτάλη παίρνει η Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη ημέρα έχει συνδεθεί παραδοσιακά με τις προσφορές των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ιδιαίτερα σε προϊόντα τεχνολογίας, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, περιφερειακά και ηλεκτρικές συσκευές.

Πλέον, πάντως, τα όρια μεταξύ Black Friday και Cyber Monday έχουν γίνει λιγότερο διακριτά, καθώς πολλές επιχειρήσεις διατηρούν ή ανανεώνουν τις προσφορές τους σε όλη τη διάρκεια του τετραημέρου.

Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει περισσότερες δυνατότητες σύγκρισης προϊόντων και τιμών, αλλά και την ανάγκη προσεκτικού ελέγχου των όρων κάθε προσφοράς.

Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων

Μετά την ολοκλήρωση της Black Friday και της Cyber Monday, το ενδιαφέρον της αγοράς θα στραφεί σταδιακά στις χριστουγεννιάτικες αγορές.

Κατά την εορταστική περίοδο, τα καταστήματα παραδοσιακά λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη καταναλωτική κίνηση.

Ωστόσο, το αναλυτικό εορταστικό ωράριο για τα Χριστούγεννα του 2026 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και αναμένεται να καθοριστεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.

Οι καταναλωτές θα πρέπει επομένως να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις, καθώς μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και εμπορική επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για το λιανεμπόριο, με την Black Friday, τη Cyber Monday και τις τέσσερις Κυριακές προαιρετικής λειτουργίας να δημιουργούν ένα εκτεταμένο ημερολόγιο αγορών μέχρι την Πρωτοχρονιά.