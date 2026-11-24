Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια τηλεόραση κοστίζει 500 ευρώ. Σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα εμφανίζεται απλώς η τιμή της. Σε ένα άλλο, η ίδια τηλεόραση παρουσιάζεται με την ένδειξη «Από 1.000 ευρώ, τώρα 500 ευρώ – Έκπτωση 50%». Γιατί η δεύτερη προσφορά μπορεί να φαίνεται περισσότερο ελκυστική, παρότι το ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής είναι ακριβώς το ίδιο; Και τι συμβαίνει όταν δίπλα στην τιμή εμφανίζεται ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα ή η προειδοποίηση ότι απομένουν ελάχιστα διαθέσιμα τεμάχια;

Πίσω από αυτές τις καθημερινές εικόνες του εμπορίου βρίσκεται ένας σύνθετος μηχανισμός λήψης αποφάσεων, στον οποίο η οικονομική λογική συνυπάρχει με την ψυχολογία, τα συναισθήματα και την κοινωνική επιρροή. Η Black Friday, που από μία ημέρα μεγάλων εκπτώσεων έχει εξελιχθεί σε πολυήμερη περίοδο εμπορικής δραστηριότητας, αποτελεί χαρακτηριστικό πεδίο παρατήρησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η επιστήμη επιχειρεί να εξηγήσει όχι μόνο τι αγοράζουμε, αλλά κυρίως γιατί επιλέγουμε ένα προϊόν, πώς αξιολογούμε μια προσφορά και πόσο ικανοποιημένοι παραμένουμε μετά την αγορά. Τους μηχανισμούς αυτούς αναλύει ο Γιώργος Σιώμκος, καθηγητής Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς «ΑΓΟΡΑ», συνδέοντας τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία με ερευνητικά δεδομένα από την ελληνική αγορά.

Γιατί μια προσφορά γίνεται περισσότερο ελκυστική

Ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις είναι η «αντιλαμβανόμενη σπανιότητα». Όταν ένα προϊόν εμφανίζεται ως διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή σε μικρό αριθμό τεμαχίων, η δυνατότητα απόκτησής του μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία στα μάτια του καταναλωτή.

Μετα-ανάλυση 131 επιστημονικών ερευνών, που δημοσιεύθηκε το 2022 στο Journal of Retailing, έδειξε ότι οι επιδράσεις της σπανιότητας στην πρόθεση αγοράς διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν προκύπτουν από την υψηλή ζήτηση, την περιορισμένη προσφορά ή ένα χρονικό όριο.

Στην ίδια διαδικασία παρεμβαίνει το FOMO (Fear of Missing Out), ο φόβος δηλαδή ότι μια ευκαιρία μπορεί να χαθεί. Η προσοχή μετατοπίζεται από το ερώτημα «Το χρειάζομαι;» στο «Και αν δεν προλάβω την προσφορά;».

Παράλληλα, ενδείξεις όπως «μεγάλη ζήτηση» ή «δημοφιλές προϊόν» λειτουργούν ως κοινωνικά σήματα, καθώς οι επιλογές άλλων αγοραστών ενδέχεται να επηρεάζουν την αντίληψη για την αξία μιας προσφοράς. Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Σιώμκος, «στη Black Friday, η αίσθηση σπανιότητας, ο φόβος απώλειας μιας ευκαιρίας και η συμπεριφορά άλλων καταναλωτών μπορούν να αυξήσουν την ελκυστικότητα μιας προσφοράς και να επισπεύσουν την απόφαση αγοράς». Στην πράξη, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να συνδυάζει τις ενδείξεις «Απομένουν τέσσερα τεμάχια» και «Η προσφορά λήγει σε 25 λεπτά».

Η επιστήμη πίσω από τις τιμές και τις εκπτώσεις

Η αξιολόγηση μιας τιμής δεν εξαρτάται πάντοτε αποκλειστικά από το τελικό ποσό, αλλά και από τη σύγκρισή του με μια τιμή αναφοράς. Ο μηχανισμός αυτός είναι γνωστός ως «αγκύρωση» (anchoring). Έτσι εξηγείται γιατί η ίδια τηλεόραση των 500 ευρώ μπορεί να φαίνεται περισσότερο συμφέρουσα όταν συνοδεύεται από την ένδειξη «Έκπτωση 50%».

Έρευνα των Grewal, Monroe και Krishnan, που δημοσιεύθηκε το 1998 στο Journal of Marketing, ανέδειξε την επίδραση των διαφημιζόμενων τιμών αναφοράς στην αντιλαμβανόμενη αξία. Η επιστήμη διακρίνει δύο μορφές αξίας: εκείνη που συνδέεται με τη χρησιμότητα και την ποιότητα του προϊόντος σε σχέση με το κόστος και εκείνη που προκύπτει από την αίσθηση ότι πραγματοποιήθηκε μια συμφέρουσα συναλλαγή.

«Η πραγματική αξία μιας αγοράς κρίνεται από την τελική τιμή, τη χρησιμότητα του προϊόντος και τις διαθέσιμες εναλλακτικές, όχι μόνο από το ποσοστό έκπτωσης», υπογραμμίζει ο καθηγητής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των καταναλωτών απέναντι στη γνησιότητα των εκπτώσεων, η οποία καθιστά τη διαφάνεια των τιμών και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων κρίσιμα στοιχεία της αγοραστικής απόφασης.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες διευκολύνουν τη σύγκριση τιμών, αλλά μπορούν ταυτόχρονα να επηρεάζουν την προσοχή μέσω χρονικών περιορισμών, οπτικών επισημάνσεων και προεπιλεγμένων επιλογών. Όταν τέτοιες πρακτικές παραπλανούν, ενδέχεται να αποτελούν τα λεγόμενα dark patterns. Σε έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2023, τουλάχιστον μία από τρεις εξεταζόμενες πρακτικές εντοπίστηκε σε 148 από 399 ηλεκτρονικά καταστήματα. Το εύρημα δεν αφορά ειδικά τη Black Friday ούτε αντιπροσωπεύει το σύνολο της αγοράς, αναδεικνύει όμως τη σημασία της διαφάνειας.

Από τη Black Friday στη Black Month: Η επέκταση των εκπτώσεων και όσα αποκαλύπτουν οι έρευνες

Τα τελευταία χρόνια, η Black Friday έχει μετατραπεί σταδιακά από μεμονωμένη ημέρα προσφορών σε μια ευρύτερη εμπορική περίοδο, η οποία συχνά προβάλλεται με την ονομασία «Black Month». Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται από τον Γιώργο Σιώμκο ως μια αμφίπλευρη χρονική επέκταση: προς τα πίσω, με τις καμπάνιες «Early Black Friday» και τις προσφορές που ξεκινούν ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, και προς τα εμπρός, με τις προσφορές να συνεχίζονται μετά τη Cyber Monday και να συνδέονται πλέον σχεδόν αδιάλειπτα με τις προχριστουγεννιάτικες και χριστουγεννιάτικες εκπτώσεις.

Στην ελληνική αγορά, το 2026 εμφανίζονται ήδη από τις αρχές ή τα μέσα Νοεμβρίου καμπάνιες όπως «Early Black Friday», «Black Friday Kick Off» και «Black Month».

Από τη μία πλευρά, η μεγαλύτερη διάρκεια προσφέρει περισσότερο χρόνο για σύγκριση τιμών και προγραμματισμό αγορών. Από την άλλη, παρατείνει την έκθεση σε εμπορικά μηνύματα. Ένα ενδιαφέρον επιστημονικό ερώτημα είναι εάν η συνεχής προβολή εκπτώσεων ενισχύει τη ζήτηση ή περιορίζει σταδιακά την αίσθηση μοναδικότητας της Black Friday.

Επιπλέον, αξίζει να διερευνηθεί κατά πόσο η διαρκής παρουσία εκπτωτικών μηνυμάτων μεταβάλλει τις τιμές αναφοράς των καταναλωτών, δημιουργεί κόπωση από τις προσφορές (promotion fatigue) και επηρεάζει την εμπιστοσύνη τους στη γνησιότητα των διαφημιζόμενων εκπτώσεων.

Σύμφωνα με την Adobe Analytics, οι ηλεκτρονικές δαπάνες στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το πενθήμερο από την Ημέρα των Ευχαριστιών έως τη Cyber Monday του 2025 έφτασαν τα 44,2 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 7,7% σε σύγκριση με το 2024. Μόνο στη Black Friday ανήλθαν σε 11,8 δισ. δολάρια και στη Cyber Monday σε 14,25 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η National Retail Federation και η Prosper Insights & Analytics κατέγραψαν περίπου 203 εκατ. αγοραστές κατά το ίδιο πενθήμερο.

Σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου ΑΓΟΡΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη Black Friday του 2025, το 40% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι αναζητά ενεργά και συγκρίνει προσφορές, ενώ το 39% δήλωσε ότι συναντά προσφορές τυχαία στα κοινωνικά δίκτυα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η διεύρυνση της Black Friday πέρα από τα παραδοσιακά καταναλωτικά αγαθά. Στην ίδια έρευνα, το 45% δήλωσε πρόθεση να κατευθύνει τις αγορές του κυρίως σε υπηρεσίες, ενώ το 37% ανέφερε ότι αγοράζει υπηρεσίες που διαφορετικά δεν θα αγόραζε.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη σημασία που αποκτούν οι ταξιδιωτικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εμπειρίες στην εκπτωτική περίοδο. Όπως σημειώνει ο Γιώργος Σιώμκος, «τα στοιχεία δείχνουν ότι η Black Friday έχει εξελιχθεί σε πολυήμερο, μαζικό και ψηφιακά διαμεσολαβημένο φαινόμενο, με αυξανόμενο ενδιαφέρον και για υπηρεσίες. Η Συμπεριφορά Καταναλωτή μάς βοηθά να ερμηνεύσουμε τους μηχανισμούς πίσω από αυτές τις επιλογές».

Πέρα από την αγορά: Η εμπειρία πελάτη και η μακροχρόνια εμπιστοσύνη

Η επιστήμη της καταναλωτικής συμπεριφοράς δεν περιορίζεται στη στιγμή της επιλογής. Εξίσου σημαντικό είναι τι συμβαίνει μετά την αγορά, όταν ο αρχικός ενθουσιασμός υποχωρεί και ο καταναλωτής αξιολογεί την πραγματική εμπειρία του.

Σύμφωνα με τη θεωρία Expectation-Disconfirmation, που ανέπτυξε ο Richard Oliver, η ικανοποίηση συνδέεται με τη σύγκριση ανάμεσα στις αρχικές προσδοκίες και στο τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη και μια μεγάλη έκπτωση δεν εγγυάται θετική εμπειρία εάν το προϊόν, η παράδοση ή η εξυπηρέτηση δεν ανταποκριθούν σε όσα περίμενε ο αγοραστής. Παράλληλα, η επιστημονική έρευνα εξετάζει τη μεταγοραστική γνωστική ασυμφωνία: την αμφιβολία που μπορεί να εμφανιστεί μετά από μια συναλλαγή, όταν ο καταναλωτής αναρωτιέται εάν χρειαζόταν πραγματικά το προϊόν, εάν δαπάνησε περισσότερα από όσα είχε σχεδιάσει ή εάν υπήρχε καλύτερη επιλογή.

Για τις επιχειρήσεις, καθοριστική σημασία αποκτά η συνολική εμπειρία πελάτη (Customer Experience), η οποία διαμορφώνεται σε κάθε στάδιο της σχέσης του καταναλωτή με την επιχείρηση, πριν, κατά και μετά την αγορά. Η έγκαιρη παράδοση, η αποτελεσματική εξυπηρέτηση, η ευκολία επιστροφών, η συνεχής ενημέρωση και, κυρίως, η συνέπεια απέναντι στις υποσχέσεις της επιχείρησης συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτής της εμπειρίας. Όταν η εμπειρία είναι σταθερά θετική, μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση (customer loyalty) και την προθυμία των πελατών να συστήσουν την επιχείρηση σε άλλους, λειτουργώντας ως υποστηρικτές της (customer advocates).

Σύμφωνα με την έρευνα 2026 Consumer Experience Trends της Qualtrics, που βασίστηκε σε περίπου 20.000 καταναλωτές από 14 χώρες, οι ικανοποιημένοι καταναλωτές εμφανίζουν 4,1 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να συστήσουν μια επιχείρηση, 3,8 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να την εμπιστευθούν και 2,3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αγοράσουν περισσότερο, συγκριτικά με τους μη ικανοποιημένους.

Η Black Friday αναδεικνύεται έτσι σε μια περίοδο κατά την οποία δεν δοκιμάζεται μόνο η αποτελεσματικότητα των εμπορικών προσφορών, αλλά και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης.

Για τον καταναλωτή, η πραγματική αξία μιας προσφοράς δεν βρίσκεται αποκλειστικά στο ποσοστό της έκπτωσης, αλλά στον συνδυασμό τιμής, χρησιμότητας και συνολικής εμπειρίας. Για την επιχείρηση, η εμπορική επιτυχία δεν εξαντλείται στον αριθμό των πωλήσεων, αλλά επεκτείνεται στην ποιότητα της σχέσης που διαμορφώνει με τους πελάτες της. Άλλωστε, όπως συνοψίζει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σιώμκος, «η έκπτωση μπορεί να κερδίσει την πρώτη αγορά. Η εμπειρία πελάτη κερδίζει την επόμενη».