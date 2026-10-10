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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στις Αρχές έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ψητοπωλείο γνωστής αλυσίδας στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 3.50 όταν δύο άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα και πέταξαν ένα γκαζάκι μέσα σε αεραγωγό. Από την έκρηξη που ακολούθησε εκδηλώθηκε φωτιά και προκλήθηκαν ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα.

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