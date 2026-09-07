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Η διαδικασία για την κάλυψη διαθέσιμων θέσεων σε συγκεκριμένα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ανά την Ελλάδα, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία ξεκίνησε από τις 2 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.), η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.), ολοκληρώνεται αύριο 8/9.

Στόχος είναι η κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων μαθητών και μαθητριών στην Β΄ τάξη των Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ., που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 και των κενών θέσεων της Α΄ τάξης Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ., για τις οποίες δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων/ουσών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, εδώ , επιλέγοντας έως και ένα Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο, μεταξύ εκείνων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Επισημαίνεται, ότι στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές, που ήδη φοιτούν σε άλλο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο.

Στην ίδια πλατφόρμα, μαθητές και οι μαθήτριες θα βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο εκάστοτε ΔΗΜ.Ω.Σ. επιλογής των μαθητών και μαθητριών μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως την έναρξη του διδακτικού έτους.

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών είναι έως 09:00 π.μ.. ενώ η ώρα έναρξης εξετάσεων ορίζεται στις 10:00 π.μ.

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