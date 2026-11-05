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Συναγερμός σήμανε στο Μαρούσι μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο εμπορικό κέντρο της περιοχής, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας.

Το τηλεφώνημα αφορούσε την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, χωρίς ωστόσο να δοθεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για ενδεχόμενη έκρηξη.

Στο σημείο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.