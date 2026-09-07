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Οριστικοποιήθηκε η ειδική άδεια που είχε χορηγήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Trade Estates για τη συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος (WYLDES Ltd), η οποία αφορά την απόκτηση του 50% της κυπριακής Vyner Ltd έναντι τιμήματος 49,35 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μέσω της 100% θυγατρικής της, «Trade Estates Cyprus SSRM Limited».

Μέσω της συγκεκριμένης δομής, η εταιρεία αποκτά έμμεση συμμετοχή στη βουλγαρική Sofia South Ring Mall EAD, η οποία είναι η πλήρης ιδιοκτήτρια του εμπορικού κέντρου «Sofia South Ring Mall» στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η άδεια κατέστη οριστικά έγκυρη και εκτελεστή, καθώς παρήλθε άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία χωρίς να υποβληθεί αίτημα από μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου για σύγκληση γενικής συνέλευσης.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της Trade Estates

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 160110060000, (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει δια της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 101 Ν. 4548/2018 ότι, δυνάμει της από 02.09.2026 απόφασής του, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6162893/07.09.2026 («Δεύτερη Ανακοίνωση»):

Διαπιστώθηκε η οριστικοποίηση της ειδικής αδείας που χορηγήθηκε (άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν) με την από 28.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος και συγκεκριμένα για την απόκτηση, μέσω της νεοσυσταθείσας 100% θυγατρικής της εταιρείας, «Trade Estates Cyprus SSRM Limited», από την WYLDES Ltd, του 50% της κυπριακής εταιρείας Vyner Ltd, η οποία κατέχει το 100% της κυπριακής εταιρείας Tavile Ltd, η οποία κατέχει το 100% της βουλγάρικης εταιρείας Sofia South Ring Mall EAD Bulgaria, ιδιοκτήτριας κατά πλήρη κυριότητα του ακινήτου όπου λειτουργεί το εμπορικό κέντρο “Sofia South Ring Mall” στη Σόφια Βουλγαρίας, έναντι συνολικού τιμήματος €49.350.000 και συνακόλουθα για την υπογραφή Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μετοχών, ώστε να επιτευχθεί το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, περί απόκτησης έμμεσης συμμετοχής στο εμπορικό κέντρο “Sofia South Ring Mall”, δεδομένου ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της υπ’ Αρ. Πρωτ. 4170278/07.08.2026 Ανακοίνωσης ΓΕΜΗ περί χορήγησης ειδικής άδειας, ήτοι χωρίς να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός του άνω χρονικού διαστήματος αίτημα μετόχων που εκπροσωπούν έστω το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, περί σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να αποφασίσει για το ζήτημα της χορήγησης ειδικής άδειας, κατά το αρ. 100 παρ.3 του ν.4548/2018.

Κατόπιν αυτών, η παροχή της ανωτέρω ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση της Συναλλαγής έχει καταστεί οριστικώς έγκυρη.

Η ανακοίνωση της Fourlis

Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Bloomberg: FOYRK:GA – Reuters: FRLr.AT – ISIN: GRS096003009), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 101 ν. 4548/2018, κατά τη συνεδρίασή του την 31.08.2026, διαπίστωσε την άπρακτη παρέλευση της προβλεπόμενης από το άρθρο 100 παρ. 3 ν. 4548/2018 προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την υποβολή, από μετόχους εκπροσωπούντες ποσοστό ενός εικοστού (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, αιτήματος για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αντικείμενο τη λήψη απόφασης επί της παροχής αδείας για την κατάρτιση συναλλαγής μεταξύ συνδεδεμένων μερών (εφεξής αναφερόμενη και ως «η Συναλλαγή») σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 03.08.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 03.08.2026 ανακοίνωση, που καταχωρίσθηκαν την 07.08.2026 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ. 6136581, καθώς και τις αντίστοιχες από 03.08.2026 ανακοινώσεις που αναρτήθηκαν την 07.08.2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στον ιστότοπο της Εταιρείας, και συγκεκριμένα για την υπογραφή Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών με αντικείμενο την πώληση και μεταβίβαση, προς τη συνδεδεμένη εταιρεία Trade Estates Cyprus SSRM Limited (εφεξής αναφερόμενη και ως «η Αγοράστρια»), ποσοστού 50% της Κυπριακής εταιρείας Vyner Ltd, το οποίο κατέχεται από την -επίσης Κυπριακή θυγατρική εταιρεία Wyldes Ltd (εφεξής αναφερόμενη και ως «η Πωλήτρια»), έναντι τιμήματος €49.350.000, που θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας των άρθρων 99-101 ν. 4548/2018, χωρίς προκαταβολή τιμήματος, με ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής («Closing Date») την 15η εργάσιμη ημέρα μετά την πλήρωση των συμφωνημένων αιρέσεων, οπότε και θα καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα από την Αγοράστρια στην Πωλήτρια τοις μετρητοίς. Κατόπιν αυτών, η παροχή της ανωτέρω ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση της Συναλλαγής έχει καταστεί οριστικώς έγκυρη.

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