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Συναγερμός σήμανε στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί, μετά από διαρροή αερίων κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην πισίνα του σχολείου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και να πραγματοποιηθούν συνολικά 28 διακομιδές μαθητών και ενηλίκων σε νοσοκομεία και δομές υγείας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του protothema.gr, 13 μαθητές διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ 13 ενήλικες, μέλη του προσωπικού, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» λόγω εισπνοής αερίων.

Από το Παίδων όπου διακομίστηκαν με ΕΚΑΒ ή συνοδεία γονέων 13 παιδιά έχουν ήδη εξεταστεί και πάρει εξιτήριο τα 5 ενώ συνεχίζεται η εξέταση των υπολοίπων 8.

Πρόκειται για πέντε κορίτσια και οχτώ αγόρια, έξι ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά διακομίστηκαν λόγω αναφερόμενης εισπνοής αερίου χλωρίου από χημικά πισίνας ενώ κανένας από τους ανήλικους μαθητές δεν έχει εμφανίσει τυχόν συμπτώματα.

Παράλληλα, δύο συντηρητές που πραγματοποιούσαν εργασίες στην πισίνα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Ένας ακόμη μαθητής παραλήφθηκε απευθείας από τη μητέρα του, με υπεύθυνη δήλωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου, στη συμβολή των οδών Λαμπτρών και Λυσιμάχου 1. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν άμεσα το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι μαθητές και το προσωπικό.

Οι Αρχές νωρίς το μεσημέρι απομάκρυναν το δοχείο με το υδροχλωρικό οξύ από την αποθήκη της πισίνας. Για το περιστατικό επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου ενώ η απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο, πραγματοποιήθηκε από την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.