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Η Ευρώπη βράζει από οργή. Από τις γαλλικές λεωφόρους μέχρι τις πλατείες της Μαδρίτης και από τους αυτοκινητοδρόμους της Ιταλίας μέχρι τα πανεπιστήμια της Αθήνας, ένα κύμα διαμαρτυριών εξαπλώνεται σε ολόκληρη την ήπειρο, αναδεικνύοντας μια βαθύτερη κοινωνική και οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, η αφορμή μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αλλού είναι τα ενοίκια που έχουν καταστεί απλησίαστα, αλλού οι λογαριασμοί ενέργειας, οι χαμηλοί μισθοί ή η ανεπαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Ο κοινός παρονομαστής, όμως, παραμένει ο ίδιος: το κόστος μιας αξιοπρεπούς ζωής αυξάνεται ταχύτερα από τις οικονομικές δυνατότητες μεγάλου μέρους των Ευρωπαίων.

Την ίδια στιγμή, οι κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια δύσκολη δημοσιονομική πραγματικότητα. Η ανάπτυξη παραμένει ασθενική, ενώ το κόστος δανεισμού αυξάνεται σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι δημόσιοι πόροι που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην ανακαίνιση σχολείων, στη στήριξη της στέγασης ή στην αποζημίωση αγροτών που πλήττονται από την ξηρασία, απορροφώνται ολοένα περισσότερο από την εξυπηρέτηση του χρέους.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια αυξάνεται, αλλά τα περιθώρια των κυβερνήσεων να απαντήσουν με γενναίες οικονομικές παρεμβάσεις στενεύουν.

Και καθώς οι θερμοκρασίες αρχίζουν να υποχωρούν, η ενεργειακή κρίση απειλεί να προσθέσει νέα βάρη στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η Ευρώπη βρίσκεται έτσι μπροστά στο ενδεχόμενο ενός χειμώνα έντονων κοινωνικών αναταράξεων.

Η Γαλλία στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αναταραχής

Η πιο ανησυχητική εικόνα καταγράφεται στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι κινητοποιήσεις για το κόστος ζωής έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλη έκταση.

Το περασμένο Σάββατο, μαθητές που πραγματοποιούσαν επί εβδομάδες αποκλεισμούς σχολείων, διεκδικώντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, ενώθηκαν με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την ακρίβεια.

Οι ειρηνικές κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια, λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση και ανησυχία για την ασφάλεια.

Οι γαλλικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα προστασίας, επιδιώκοντας να αποτρέψουν επανάληψη των επεισοδίων, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις πρώτες μαθητικές διαμαρτυρίες.

Ο βουλευτής των Πρασίνων Πουριά Αμιρσαχί, συμπρόεδρος νεοσύστατης κοινοβουλευτικής επιτροπής που διερευνά τους κυβερνητικούς χειρισμούς κατά τις διαδηλώσεις, υποστηρίζει ότι η σημερινή γενιά βρίσκεται μπροστά σε πρωτοφανή συσσώρευση προκλήσεων.

«Καμία άλλη γενιά τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχει γνωρίσει τόσες πολλές προκλήσεις», ανέφερε στο Politico.

Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση άργησε να συνομιλήσει ουσιαστικά με το μαθητικό κίνημα, αφήνοντας την κατάσταση να επιδεινωθεί.

Οι αρχικές διεκδικήσεις, όπως εξηγεί, ήταν απολύτως συγκεκριμένες: χαρτί υγείας στις σχολικές τουαλέτες, ασφαλή κτίρια και επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών.

Ο Αμιρσαχί θεωρεί ότι η γαλλική κρίση αποτελεί προειδοποίηση και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων από τις αρχές.

«Η κατάσταση στη Γαλλία βρίσκεται σε οριακό σημείο», υποστηρίζει.

Ισπανία και Πορτογαλία: Η στεγαστική κρίση γίνεται κοινωνική έκρηξη

Εάν στη Γαλλία η εκπαίδευση και η γενικευμένη ακρίβεια πυροδότησαν τις διαμαρτυρίες, στην Ιβηρική Χερσόνησο η στέγαση εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα.

Στην Ισπανία, η έξωση μιας 87χρονης συνταξιούχου από το σπίτι της στη Μαδρίτη τον προηγούμενο μήνα αποτέλεσε αφορμή για μαζικές κινητοποιήσεις υπέρ της προστασίας των ενοικιαστών.

Πίσω από το συγκεκριμένο περιστατικό κρύβεται μια πολύ ευρύτερη οικονομική ανισορροπία.

Μεταξύ 2015 και 2025, οι τιμές των κατοικιών στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 80%, ενώ οι μισθοί ενισχύθηκαν μόλις κατά 30%.

Η απόκλιση αυτή έχει καταστήσει ολοένα δυσκολότερη την πρόσβαση στη στέγη, ιδιαίτερα για τους νέους και τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.

Οι διαδηλωτές κατέλαβαν ιστορικές πλατείες, οργανώνοντας μεγάλες κινητοποιήσεις και κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας, με αίτημα την ουσιαστική παρέμβαση της κυβέρνησης στην αγορά κατοικίας.

Ανάλογη εικόνα εμφανίζεται και στην Πορτογαλία, όπου οι τιμές των ακινήτων έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2015.

Η αυξανόμενη τουριστική ζήτηση και η παρουσία ψηφιακών νομάδων έχουν συμβάλει στην άνοδο των τιμών, επιβαρύνοντας την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων στη στέγαση.

Η στεγαστική κρίση αναδεικνύει έτσι ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό παράδοξο: οι μεγάλες πόλεις εξακολουθούν να προσελκύουν κεφάλαια, επισκέπτες και επενδύσεις, αλλά για ολοένα περισσότερους κατοίκους τους η παραμονή σε αυτές γίνεται οικονομικά δυσβάσταχτη.

Από την Αθήνα μέχρι τα Τίρανα: Οι νέοι στην πρώτη γραμμή

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του νέου κύματος διαμαρτυριών είναι η έντονη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και νέων εργαζομένων.

Στην Ελλάδα, χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν την Τετάρτη κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε περίπου 50 ακόμη πόλεις.

Στα βασικά αιτήματά τους περιλαμβάνονται η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, η ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων και η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή κατοικία.

Η στεγαστική πίεση και το αυξημένο κόστος σπουδών εντάσσουν τις ελληνικές κινητοποιήσεις σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό μοτίβο κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Στην Αλβανία, οι ειρηνικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν τον Μάιο κατά της καταγγελλόμενης κυβερνητικής διαφθοράς και ενός σχεδιαζόμενου πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, το οποίο συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησαν νέα ένταση όταν συμμετείχαν φοιτητές.

Οι νέοι έθεσαν στο προσκήνιο τη φτώχεια, την ακρίβεια, την ανεπαρκή χρηματοδότηση της υγείας και της εκπαίδευσης, ζητώντας την αποχώρηση του πολιτικού προσωπικού.

Οι κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, με την εκδήλωση βίαιων επεισοδίων.

Στη Σερβία, οι φοιτητικές διαμαρτυρίες έχουν εξελιχθεί σε μαζικό πολιτικό κίνημα ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, ενώ στη Γερμανία οργανώνονται συγκεντρώσεις κατά των περικοπών στην εκπαίδευση, με κινητοποιήσεις να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο και στο Ανόβερο.

Παρότι τα αιτήματα και οι πολιτικές συνθήκες διαφέρουν, η παρουσία της νέας γενιάς σε τόσο πολλές κινητοποιήσεις αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό.

Ιταλία: Από τις φοιτητικές πορείες στα μπλόκα των φορτηγατζήδων

Η Ιταλία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα διαφορετικά μέτωπα κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Στον Βορρά, μαθητές και φοιτητές διαδήλωσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο για τους χαμηλούς μισθούς και το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση RAI, που επικαλέστηκε αστυνομικά στοιχεία, περίπου 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις.

Ορισμένες κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια, με ομάδες κουκουλοφόρων να προκαλούν φθορές, να λεηλατούν καταστήματα και να συγκρούονται με αστυνομικούς.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απάντησε με αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη 500 στρατιωτών στο Μιλάνο.

«Η διαδήλωση είναι δικαίωμα. Η καταστροφή των πόλεών μας δεν είναι», δήλωσε.

Την ίδια στιγμή, στη νότια Ιταλία, οδηγοί φορτηγών και αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμούς αυτοκινητοδρόμων διαμαρτυρόμενοι για τις τιμές των καυσίμων.

Οι κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στην παραγωγή, στις μεταφορές και στην καθημερινή λειτουργία της οικονομίας.

Η ιταλική περίπτωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς καταδεικνύει ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται σε χώρες που κυβερνώνται από συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις.

Οι οικονομικές πιέσεις πλήττουν κυβερνήσεις διαφορετικών ιδεολογικών κατευθύνσεων.

Η γενιά που φοβάται ότι θα ζήσει χειρότερα από τους γονείς της

Πίσω από τις επιμέρους κινητοποιήσεις αναδεικνύεται ένα βαθύτερο ζήτημα: η αμφισβήτηση της υπόσχεσης ότι κάθε νέα γενιά θα απολαμβάνει καλύτερες συνθήκες ζωής από την προηγούμενη.

Η Μαρί Χάιλαντ, ερευνήτρια του Eurofound, του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, εκτιμά ότι η κρίση κόστους ζωής υπονομεύει το άτυπο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των γενεών.

Για δεκαετίες, η προοπτική καλύτερης εκπαίδευσης, υψηλότερων εισοδημάτων και μεγαλύτερης οικονομικής ασφάλειας αποτελούσε βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής κοινωνικής πραγματικότητας.

Σήμερα, όμως, πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να μην καταφέρουν να φτάσουν το επίπεδο ευημερίας των γονιών τους.

Οι αυξανόμενες τιμές κατοικίας, η στασιμότητα των μισθών και το κόστος βασικών αγαθών περιορίζουν τις δυνατότητες οικονομικής ανεξαρτησίας.

Έτσι, οι κινητοποιήσεις δεν αφορούν αποκλειστικά στην ακρίβεια της στιγμής. Συνδέονται και με την ανησυχία για τις μελλοντικές προοπτικές μιας ολόκληρης γενιάς.

Η απογοήτευση γίνεται εντονότερη όταν οι νέοι θεωρούν ότι οι πολιτικοί θεσμοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

Τα social media μεταφέρουν την οργή από χώρα σε χώρα

Οι ψηφιακές πλατφόρμες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση των κινητοποιήσεων, επιτρέποντας στα κινήματα να αποκτούν μεγαλύτερη ορατότητα και να μεταφέρουν μηνύματα πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Στη Γαλλία, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης κοινωνικών δικτύων Visibrain, το περασμένο Σάββατο δημοσιεύθηκαν περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια tweets σχετικά με τις διαμαρτυρίες.

Ο αριθμός αυτός ήταν τριπλάσιος από τον αντίστοιχο που καταγράφηκε στην κορύφωση της κρίσης των Κίτρινων Γιλέκων, στα τέλη του 2018.

Η διάδοση βίντεο από λεηλασίες και επεισόδια στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες προκάλεσε την παρέμβαση της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία κάλεσε εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών για να συζητήσουν την εξάπλωση περιεχομένου που θεωρεί ότι εξυμνεί τη βία.

Παράλληλα, τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν ως μηχανισμός διασύνδεσης κινημάτων.

Στην Μπολόνια, Ιταλοί διαδηλωτές υιοθέτησαν συνθήματα που είχαν γίνει δημοφιλή στις γαλλικές μαθητικές κινητοποιήσεις. Σελίδες στο Instagram αναμεταδίδουν καλέσματα για νέες συγκεντρώσεις στη Γαλλία, ενώ ομάδες στο Telegram ενημερώνουν για τις πολιτικές εξελίξεις σε διαφορετικές χώρες.

Στην Αλβανία, ορισμένοι διαδηλωτές ανέφεραν ότι έλαβαν οικονομική βοήθεια από Ισπανούς υποστηρικτές για την αγορά μασκών και καθαρού νερού, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των δακρυγόνων.

Η κοινωνική διαμαρτυρία αποκτά έτσι μια διασυνοριακή διάσταση, με κοινά συνθήματα, εικόνες και πρακτικές να μεταφέρονται από τη μία ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη.

Η πολιτική μάχη για την οργή των πολιτών

Η εξάπλωση των κινητοποιήσεων έχει δημιουργήσει νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς κόμματα διαφορετικών κατευθύνσεων επιχειρούν να ερμηνεύσουν και να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια.

Στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, κόμματα της ακροδεξιάς αποδίδουν την επιδείνωση των συνθηκών ζωής στις επιλογές των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων.

Η Μαρίν Λεπέν και ο Εθνικός Συναγερμός επιχειρούν να προβάλλουν την αποκατάσταση της τάξης ως κεντρική πολιτική προτεραιότητα ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027.

Ο ευρωβουλευτής του ισπανικού Vox, Χόρχε Μαρτίν Φρίας, υποστήριξε ότι οι κυρίαρχες ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις απομακρύνθηκαν από τις ανάγκες των απλών πολιτών.

Στη Γαλλία, παράλληλα, η κυβέρνηση και δεξιοί πολιτικοί κατηγορούν τον υποψήφιο της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά τις αναταραχές.

Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, τις οποίες αμφισβητούν και ορισμένοι πολιτικοί του αντίπαλοι.

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τα επεισόδια δεν κατέγραψε ουσιαστική μεταβολή στις προθέσεις ψήφου, γεγονός που δείχνει ότι η ένταση στους δρόμους δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αλλαγή των εκλογικών συσχετισμών.

Στην Ισπανία, η πολιτική κρίση οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, όταν το κοινοβούλιο απέρριψε ένα πακέτο στεγαστικών μέτρων που είχε προωθήσει η κυβέρνησή του ως απάντηση στις διαμαρτυρίες.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το Vox εμφανίζονται να συγκεντρώνουν σημαντική εκλογική δυναμική.

Ωστόσο, για τους εκπροσώπους του κινήματος ενοικιαστών, το ζήτημα υπερβαίνει την κυβερνητική εναλλαγή.

Η Βαλέρια Ράκου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών της Μαδρίτης, εκτιμά ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών του Νοεμβρίου.

Κατά την ίδια, οι διαδηλωτές έχουν πετύχει μέσα σε λίγες εβδομάδες περισσότερα από όσα κατάφερε η κυβέρνηση Σάντσεθ σε οκτώ χρόνια.

Οι οργανώσεις για τη στέγαση σχεδιάζουν να εντείνουν την πίεση στις 11 Νοεμβρίου, όταν έχει προγραμματιστεί η πρώτη γενική απεργία στην Ισπανία έπειτα από 15 χρόνια.

«Η πολιτική επιστρέφει εκεί όπου θα έπρεπε πάντοτε να βρίσκεται: στους δρόμους και στους ανθρώπους», υποστηρίζει η Ράκου.

Ο μεγάλος φόβος: Ένας χειμώνας ενεργειακής ακρίβειας

Καθώς οι κοινωνικές εντάσεις αυξάνονται, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη δοκιμασία: την έλευση του χειμώνα με υψηλές τιμές ενέργειας.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτηση για θέρμανση, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ο Φουκ-Βιν Νγκουέν, επικεφαλής του Κέντρου Ενέργειας του Ινστιτούτου Jacques Delors, εκτιμά ότι νέες κοινωνικές αντιδράσεις είναι αναμενόμενες, καθώς σταδιακά λήγουν τα κυβερνητικά μέτρα που είχαν θεσπιστεί για να προστατεύσουν τα νοικοκυριά από τις ανατιμήσεις λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τον κίνδυνο οι καταναλωτές να βρεθούν αντιμέτωποι με ολόκληρο το βάρος των υψηλότερων τιμών ενέργειας.

Η Γερμανία θεωρείται μία από τις πιο ευάλωτες χώρες ενόψει του φετινού χειμώνα.

Σύμφωνα με τον Νγκουέν, τα αποθέματα φυσικού αερίου της χώρας βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σημαντικών επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς θέρμανσης.

Οι εντάσεις στην αγορά φυσικού αερίου μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και να μεταφερθούν σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες.

Η ανησυχία δεν αφορά, επομένως, αποκλειστικά τη γερμανική οικονομία, αλλά την ευρύτερη ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

Μπορεί η Γερμανία να γίνει η επόμενη Γαλλία;

Ο Κάρστεν Μπρζέσκι, επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης της ING, εκτιμά ότι τα προβλήματα που πυροδοτούν τις γαλλικές διαδηλώσεις είναι κοινά σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Η οικονομική στασιμότητα, η δυσκολία κάλυψης των βασικών αναγκών και το αυξανόμενο κόστος ζωής δεν αποτελούν αποκλειστικά γαλλικά φαινόμενα.

«Σε ό,τι αφορά το κόστος ζωής, η κατάσταση στη Γαλλία δεν διαφέρει τόσο πολύ από την υπόλοιπη Ευρώπη», επισημαίνει.

Η βασική διαφορά μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στα δημοσιονομικά περιθώρια.

Η Γερμανία διαθέτει μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης μέτρων στήριξης, γεγονός που της επιτρέπει, τουλάχιστον προς το παρόν, να απορροφά αποτελεσματικότερα μέρος των οικονομικών πιέσεων.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι διαθέτει μόνιμη προστασία απέναντι σε μια ευρύτερη κοινωνική κρίση.

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία μπορεί εύκολα να συμβεί σε μερικά χρόνια και στη Γερμανία», προειδοποιεί ο οικονομολόγος της ING.

Η Ευρώπη μπροστά σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Οι κινητοποιήσεις που εξαπλώνονται στην Ευρώπη έχουν διαφορετικές αφετηρίες, αλλά αποκαλύπτουν μια κοινή οικονομική και κοινωνική πίεση.

Η στεγαστική κρίση περιορίζει τη δυνατότητα των νέων να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία. Οι ενεργειακές ανατιμήσεις πλήττουν την αγοραστική δύναμη. Η ασθενική ανάπτυξη δυσκολεύει την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, ενώ το υψηλότερο κόστος δανεισμού περιορίζει τις δυνατότητες των κυβερνήσεων να χρηματοδοτήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Η Ευρώπη βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: να αποκαταστήσει την οικονομική προσιτότητα της καθημερινής ζωής και ταυτόχρονα να διατηρήσει τη δημοσιονομική της σταθερότητα.

Η απάντηση δεν είναι απλή, καθώς τα μέτρα που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν άμεσα τους πολίτες απαιτούν πόρους οι οποίοι γίνονται ολοένα ακριβότεροι.

Την ίδια στιγμή, η εμπειρία από τις διαδηλώσεις δείχνει ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια μπορεί να αποκτήσει ταχύτατα πολιτική διάσταση, ιδιαίτερα όταν οι πολίτες θεωρούν ότι οι θεσμοί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Και ενώ οι κυβερνήσεις προσπαθούν να διαχειριστούν τις κινητοποιήσεις και να αποτρέψουν τη βία, η ουσιαστική δοκιμασία βρίσκεται βαθύτερα: στο κατά πόσο μπορούν να πείσουν τους Ευρωπαίους ότι η οικονομική πρόοδος θα μεταφραστεί ξανά σε καλύτερες συνθήκες ζωής.

Με τον χειμώνα να πλησιάζει και τους λογαριασμούς ενέργειας να απειλούν με νέες αυξήσεις, το ερώτημα δεν είναι μόνο πού θα ξεσπάσει η επόμενη διαδήλωση.

Είναι εάν η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιτίες που οδηγούν ολοένα περισσότερους πολίτες στους δρόμους, πριν η οικονομική δυσαρέσκεια εξελιχθεί σε μια πιο βαθιά κρίση εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς της θεσμούς.