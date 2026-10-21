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Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) στην περιοχή του Κολωνού, στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα. Πρόκειται για δύο αστυνομικούς, εκ των οποίων ο ένας έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και ο δεύτερος ελαφρύτερα, καθώς και για δύο πολίτες που υπέστησαν επίσης ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου στην Άμεση Δράση, ο οποίος κατήγγειλε υπόθεση που σχετιζόταν με ναρκωτικά.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν στην είσοδο του κτηρίου μια βαλίτσα, η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, περιείχε ναρκωτικές ουσίες που ο άγνωστος επρόκειτο να παραδώσει. Ωστόσο, η βαλίτσα εξερράγη, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού και τον ελαφρύτερο τραυματισμό τριών πολιτών που περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο.

Στην περιοχή επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί και αστυνομικές δυνάμεις.