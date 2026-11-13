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Την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο οχήματα και να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο κτήριο, ανέλαβε η αυτοαποκαλούμενη «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη».

Η ανάληψη ευθύνης έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11), με κείμενο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Athens Indymedia, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την επίθεση της 31ης Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς η οροφή της αντιπροσωπείας και δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς ωστόσο οι φλόγες να επεκταθούν στο εσωτερικό της έκθεσης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς είχαν κινητοποιηθεί 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια, ενώ την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.